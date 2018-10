Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Angela Merkel leváltásához és előre hozott választáshoz vezethet a mai tartományi választás.","shortLead":"Angela Merkel leváltásához és előre hozott választáshoz vezethet a mai tartományi választás.","id":"20181028_Sorsdonto_valasztas_Nemetorszagban_Merkel_jovoje_a_tet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbbfec8-4020-4619-971f-c3adbd989561","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Sorsdonto_valasztas_Nemetorszagban_Merkel_jovoje_a_tet","timestamp":"2018. október. 28. 09:18","title":"Sorsdöntő választás Németországban, Merkel jövője a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a050259-a4a0-41ba-aad3-6a38f71f3e54","c_author":"Keresztes Imre","category":"kkv","description":"Egyre több iparágban használják a mesterséges intelligenciát (MI), amelynek egyesek szerint mélyrehatóbb következménye lehet az emberiségre a tűz vagy az elektromosság felfedezésénél.","shortLead":"Egyre több iparágban használják a mesterséges intelligenciát (MI), amelynek egyesek szerint mélyrehatóbb következménye...","id":"201841__mi_azuzleti_eletben__salatastal__valosag_es_felhajtas__eltanulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a050259-a4a0-41ba-aad3-6a38f71f3e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdf9756-b799-42e0-a441-6d8f0d8e348e","keywords":null,"link":"/kkv/201841__mi_azuzleti_eletben__salatastal__valosag_es_felhajtas__eltanulok","timestamp":"2018. október. 28. 09:45","title":"Van, ahol már a cégek negyede alkalmaz valamilyen mesterséges intellingenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia főváros hat pályaudvarán a nemzeti vasúti társaság 550 hivatásos ellenőre, hasonló nagyságrendű rendőri erőkkel megerősítve, eddig példátlan méretű razziát tartott.","shortLead":"A francia főváros hat pályaudvarán a nemzeti vasúti társaság 550 hivatásos ellenőre, hasonló nagyságrendű rendőri...","id":"20181029_Pedagogiai_celzattal_vasaltak_be_25_millio_forintnyi_buntetest_egy_nap_alatt_a_parizsi_jegyellenorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3d94cc-824d-4d2b-a23d-e8a89e229da6","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Pedagogiai_celzattal_vasaltak_be_25_millio_forintnyi_buntetest_egy_nap_alatt_a_parizsi_jegyellenorok","timestamp":"2018. október. 29. 07:20","title":"Pedagógiai célzattal vasaltak be 25 millió forintnyi büntetést egy nap alatt a párizsi jegyellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d569bb65-0293-400d-983f-dd613bab08ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországon tapasztalható gyűlöletről ír a New York Times, a darab csak az apropó.","shortLead":"A Magyarországon tapasztalható gyűlöletről ír a New York Times, a darab csak az apropó.","id":"20181028_Mit_tennel_ha_eltunnenek_a_zsidok__magyar_darabrol_ir_a_NewYork_Times","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d569bb65-0293-400d-983f-dd613bab08ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cc9785-8c53-49fb-8d72-7af86be5107d","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Mit_tennel_ha_eltunnenek_a_zsidok__magyar_darabrol_ir_a_NewYork_Times","timestamp":"2018. október. 28. 16:09","title":"\"Mit tennél, ha eltűnnének a zsidók?\" - egy darabon keresztül ír Magyarországról a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macska Amerikába repült gazdájával együtt, hogy ott is megnézze egy orvos. 