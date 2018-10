Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem volt bonyolult feladat új szöveges dokumentumot, táblázatot vagy űrlapot létrehozni a Google online irodai programcsomagjában, de a szolgáltatásokat érintő újításnak hála ez mostantól még kényelmesebbé vált.","shortLead":"Eddig sem volt bonyolult feladat új szöveges dokumentumot, táblázatot vagy űrlapot létrehozni a Google online irodai...","id":"20181029_google_dokumentumok_tablazat_urlap_prezentacio_keszitese_bongeszo_cimsor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b0047c-fef5-4777-a315-c540a3f0c429","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_google_dokumentumok_tablazat_urlap_prezentacio_keszitese_bongeszo_cimsor","timestamp":"2018. október. 29. 12:03","title":"6 új „varázsszó”, amiket ha beír a böngészőjébe, megkönnyítik a munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d14aae1-a798-4565-933b-f34597c050ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Királyné Babodi Éva az RTL Klubnak azt mondta, tudatosan emlékezik kisfiával férjére, akit a baleset helyszínén még újra tudtak éleszteni, de a kórházban életét vesztette. M. Richárd, aki nagy sebességgel csapódott bele az autóba, amelyben Éva férje is utazott, nem kereste a családot, de a nő szerint jobb is így.","shortLead":"Királyné Babodi Éva az RTL Klubnak azt mondta, tudatosan emlékezik kisfiával férjére, akit a baleset helyszínén még...","id":"20181029_Ugy_indult_el_otthonrol_hogy_siet_haza__interjut_adott_a_Dozsa_Gyorgy_uti_baleset_aldozatanak_felesege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d14aae1-a798-4565-933b-f34597c050ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a127d7e-95e8-46b9-bb87-0145595e57f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Ugy_indult_el_otthonrol_hogy_siet_haza__interjut_adott_a_Dozsa_Gyorgy_uti_baleset_aldozatanak_felesege","timestamp":"2018. október. 29. 18:00","title":"„Úgy indult el otthonról, hogy siet haza” – interjút adott a Dózsa György úti baleset másik áldozatának felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A Fideszen belüli leszámolást sejtenek egyesek Dél-Békésben Simonka György mentelmi jogának felfüggesztése mögött, mások szerint ez még csak a jéghegy csúcsa, és volt, aki kiosztotta Simonka „talpnyalóit”. Viszont a milliárdos csalási ügy a helyiek számára túl szövevényes, a saját boldogulásuk van terítéken.","shortLead":"A Fideszen belüli leszámolást sejtenek egyesek Dél-Békésben Simonka György mentelmi jogának felfüggesztése mögött...","id":"20181030_Simonka_ugy_bosszu_fidesz_bekes_vallalkozas_bukas_csalas_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ba1023-4094-4d94-8233-e53b990da17c","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Simonka_ugy_bosszu_fidesz_bekes_vallalkozas_bukas_csalas_vizsgalat","timestamp":"2018. október. 30. 06:30","title":"„Simi, baj lesz ebből”: a békési fideszesek bosszújáról suttognak Simonka-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae475cb-518c-4e56-b729-29239dd76998","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő szereti eljátszani az európai formátumú politikust. Ha azonban a Fidesz marad a Néppártban, akkor csak statisztaszerep jut Orbánnak a következő fél évben – írja az e heti HVG.","shortLead":"A magyar kormányfő szereti eljátszani az európai formátumú politikust. Ha azonban a Fidesz marad a Néppártban, akkor...","id":"20181030_Angela_Merkel_hiaba_gyengult_meg_Orban_Viktor_meghajolt_akarata_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae475cb-518c-4e56-b729-29239dd76998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca8289e-11e8-4436-8231-689b037a2a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Angela_Merkel_hiaba_gyengult_meg_Orban_Viktor_meghajolt_akarata_elott","timestamp":"2018. október. 30. 14:38","title":"Angela Merkel hiába gyengült meg, Orbán Viktor meghajolt akarata előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne kelljen a szakértők szavát meghallgatni az ügyben, derül ki Ráday Mihály műemlék- és városvédő szavaiból. Most a Lánchíd kiszélesítése van soron, amit még Gerő Ernő sem lépett meg. De Ráday elmondja véleményét a többi budapesti gigaprojektről is, és azt is elárulja, melyik három betű fog nemsokára a város felett magasodni. ","shortLead":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne...","id":"20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b7b5ae-a345-487a-8372-f44ca07a0edd","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","timestamp":"2018. október. 30. 14:20","title":"Ráday Mihály: \"Nem kellene Budapestből Dubajt csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d7db90-eaf0-474d-8733-422797b0e727","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Erős gazdaságot hagy maga után Angela Merkel, a jövő azonban bizonytalan fokozatos visszavonulása miatt. Egy biztos: Európa legerősebb politikusának szerepe a múlté már.","shortLead":"Erős gazdaságot hagy maga után Angela Merkel, a jövő azonban bizonytalan fokozatos visszavonulása miatt. Egy biztos...","id":"20181029_angela_merkel_nemet_gazdasag_tavozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30d7db90-eaf0-474d-8733-422797b0e727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48e2283-fec9-476b-b692-3c04316e9c54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_angela_merkel_nemet_gazdasag_tavozas","timestamp":"2018. október. 29. 18:07","title":"Távozik Merkel, az Európát vezető Németországból kockázati tényező lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérhetetlen düh és elkeseredés uralja a mindennapjait Kardos Lajosnak, akinek a felesége öt éve indult kocogni Soroksáron, amikor megtámadták. A feltételezett elkövetőt idén azonosította a rendőrség.","shortLead":"Mérhetetlen düh és elkeseredés uralja a mindennapjait Kardos Lajosnak, akinek a felesége öt éve indult kocogni...","id":"20181030_Kitalalt_a_soroksari_futono_gyilkosa_A_rendorseg_munkaja_minosithetetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adc9089-c209-4519-b1f6-9ec14188b511","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Kitalalt_a_soroksari_futono_gyilkosa_A_rendorseg_munkaja_minosithetetlen","timestamp":"2018. október. 30. 08:14","title":"Kitálalt a soroksári futónő özvegye: A rendőrség munkája minősíthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63ae37d-85b9-4e90-a3f1-22d8233d3d2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakály megbízatása idén év végén lejár, de újra pályázni akar a Veritas Intézet vezetésére. ","shortLead":"Szakály megbízatása idén év végén lejár, de újra pályázni akar a Veritas Intézet vezetésére. ","id":"20181029_Maradna_a_kormany_altal_letrehozott_intezete_elen_Szakaly_Sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d63ae37d-85b9-4e90-a3f1-22d8233d3d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b6b38f-7122-4269-8818-675c0994bc7c","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Maradna_a_kormany_altal_letrehozott_intezete_elen_Szakaly_Sandor","timestamp":"2018. október. 29. 10:26","title":"Maradna a kormány által létrehozott intézete élén Szakály Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]