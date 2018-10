Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"516fb218-a370-4cb3-afc3-25eb0c892814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester november elején találkozik a miniszterelnökkel, de addig levelet is ír neki az ügyben.","shortLead":"A főpolgármester november elején találkozik a miniszterelnökkel, de addig levelet is ír neki az ügyben.","id":"20181030_Tarlos_azt_fogja_kerni_Orbantol_hogy_a_kormany_ne_szuntesse_meg_a_kulturalis_TAOtamogatasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516fb218-a370-4cb3-afc3-25eb0c892814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a98d8cd-c047-4d2d-bee5-b8f7d708b0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Tarlos_azt_fogja_kerni_Orbantol_hogy_a_kormany_ne_szuntesse_meg_a_kulturalis_TAOtamogatasokat","timestamp":"2018. október. 30. 13:47","title":"Tarlós azt fogja kérni Orbántól, hogy a kormány ne szüntesse meg a kulturális tao-támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan vagyunk, akik a falusiakat képviseljük – mondta a miniszterelnök arra, hogy mi a Fidesz faluprogramja.","shortLead":"Sokan vagyunk, akik a falusiakat képviseljük – mondta a miniszterelnök arra, hogy mi a Fidesz faluprogramja.","id":"20181029_Orban_A_Fideszre_a_falusiak_szavaztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d75c98b-3768-4235-9ef4-04cacb8cd9e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_A_Fideszre_a_falusiak_szavaztak","timestamp":"2018. október. 29. 17:00","title":"Orbán: A Fideszre a falusiak szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Notre Dame Egyetem 2019-től önálló szakokat indíthat a fővárosban, az Országgyűlés kedden szavaz az erről szóló törvényjavaslatról.","shortLead":"A Notre Dame Egyetem 2019-től önálló szakokat indíthat a fővárosban, az Országgyűlés kedden szavaz az erről szóló...","id":"20181029_A_CEUt_igyekszik_eluldozni_de_egy_masik_amerikai_egyetemet_szivesen_latna_Budapesten_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85316b5-c3e7-40ad-95bc-7b629b58afba","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_A_CEUt_igyekszik_eluldozni_de_egy_masik_amerikai_egyetemet_szivesen_latna_Budapesten_a_kormany","timestamp":"2018. október. 29. 13:17","title":"A CEU-t igyekszik elüldözni, de egy másik amerikai egyetemet szívesen látna Budapesten a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc412f05-33b8-4201-88e5-1d132a394371","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A Kocsis családban 1845 óta száll apáról fiúra a küzdelmes szűcsmesterség, portrénk főszereplőjének édesapja még Rákosi börtönét is megjárta miatta. Most az újabb generációnak kellene továbbvinnie ezt a testileg-lelkileg megterhelő szakmát.","shortLead":"A Kocsis családban 1845 óta száll apáról fiúra a küzdelmes szűcsmesterség, portrénk főszereplőjének édesapja még Rákosi...","id":"20181029_kocsis_gyula_szucsmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc412f05-33b8-4201-88e5-1d132a394371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce6942b-13c2-431a-afea-7b82b384247e","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_kocsis_gyula_szucsmester","timestamp":"2018. október. 29. 16:00","title":"\"Apám két évet ült egy bőrkabát miatt\" – 170 év családi küzdelmeiről mesél a szűcsmester ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A szakértő szerint az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, de rengeteg munkaadó nem egy nyelvet beszél a dolgozókkal.","shortLead":"A szakértő szerint az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, de rengeteg...","id":"20181030_Ezert_nem_talalnak_munkaerot_a_hazai_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07c91bc-6610-4246-b668-9ae9d1ae35cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Ezert_nem_talalnak_munkaerot_a_hazai_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 09:18","title":"Ezért nem találnak munkaerőt a hazai cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A négy uniós tagállam, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Spanyolország részvételével működő európai cég a világ második – sőt a pillanatról pillanatra változó adatok szerint néha az első legnagyobb gyártója – a Boeing mellett. Milliárdos jövedelmeket hoz, munkahelyek 10 ezreit biztosítja Európa-szerte, hiszen sok kis cég besszállítóként is az Airbushoz kötődik.","shortLead":"A négy uniós tagállam, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Spanyolország részvételével működő európai cég...","id":"20181030_A_Brexit_csunya_melyutest_vihet_be_az_Airbusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e735393-a662-4a08-a550-0432c96e029b","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_A_Brexit_csunya_melyutest_vihet_be_az_Airbusnak","timestamp":"2018. október. 30. 07:26","title":"A Brexit csúnya mélyütést vihet be az Airbusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogyan azt a felmérések is jósolták, a brazíliai elnökválasztás második fordulóját a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro nyerte.","shortLead":"Ahogyan azt a felmérések is jósolták, a brazíliai elnökválasztás második fordulóját a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro...","id":"20181028_A_szelsojobboldali_Bolsonaro_nyerte_a_brazil_elnokvalasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c34f77-6816-4b18-bccb-ed71870e0cad","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_A_szelsojobboldali_Bolsonaro_nyerte_a_brazil_elnokvalasztast","timestamp":"2018. október. 28. 23:33","title":"A szélsőjobboldali Bolsonaro nyerte a brazil elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de63701f-6af0-4957-9015-08a28c23caac","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Khaleda Zia, aki háromszor is Banglades kormányfője volt, jelenleg is börtönben ül - korrupció miatt - emlékeztet rá az AFP hírügynökség. Korábban öt évet kapott egy másik korrupciós ügyben. A mostani eset arról szólt, hogy az exminiszterelnök lenyúlta egy jótékonysági alap pénzét. 31,5 millió takaról volt szó ez 329 ezer eurót jelent. ","shortLead":"Khaleda Zia, aki háromszor is Banglades kormányfője volt, jelenleg is börtönben ül - korrupció miatt - emlékeztet rá...","id":"20181029_Az_arvak_penzet_is_lenyulta_Het_ev_bortont_kapott_korrupcioert_az_exminiszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de63701f-6af0-4957-9015-08a28c23caac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cce1f7-f402-440b-b5f7-1b676e149f3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Az_arvak_penzet_is_lenyulta_Het_ev_bortont_kapott_korrupcioert_az_exminiszterelnok","timestamp":"2018. október. 29. 12:01","title":"Az árvák pénzét is lenyúlta? Hét év börtönt kapott korrupcióért a bangladesi ex-miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]