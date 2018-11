Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55ac4ea5-f393-4e22-bf3b-6b669c7d701c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181030_Pofatlan_luxusutak_az_olimpiara_az_Origo_jol_leleplezte_a_kormanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ac4ea5-f393-4e22-bf3b-6b669c7d701c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed1ac90-4eee-4a49-948e-a3af0feed983","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Pofatlan_luxusutak_az_olimpiara_az_Origo_jol_leleplezte_a_kormanyt","timestamp":"2018. október. 30. 15:08","title":"Pofátlan luxusutak az olimpiára: az Origo jól leleplezte a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi páros Új-Zélandon tartózkodik éppen, és ha már ott van, kipróbálta a szigetország legkülönlegesebb sportját, a csizmahajítást.","shortLead":"A királyi páros Új-Zélandon tartózkodik éppen, és ha már ott van, kipróbálta a szigetország legkülönlegesebb sportját...","id":"20181030_Meghan_Markle_es_ferje_kiprobalta_a_vilag_valoszinuleg_legviccessebb_sportjat__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042f96c7-4951-492c-8d98-7fcebd33192a","keywords":null,"link":"/elet/20181030_Meghan_Markle_es_ferje_kiprobalta_a_vilag_valoszinuleg_legviccessebb_sportjat__video","timestamp":"2018. október. 30. 15:12","title":"Meghan Markle és férje kipróbálta a világ (valószínűleg) legviccesebb sportját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amikor lejött a pályáról, már érezte, baj van. Idén nem versenyez tovább.","shortLead":"Amikor lejött a pályáról, már érezte, baj van. Idén nem versenyez tovább.","id":"20181031_Megserult_Fucsovics_vege_a_szezonjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71831b4-3d1a-4765-88a8-02b1bcb4881e","keywords":null,"link":"/sport/20181031_Megserult_Fucsovics_vege_a_szezonjanak","timestamp":"2018. október. 31. 16:40","title":"Megsérült Fucsovics, vége a szezonjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2af3bf-5e5c-4222-ac13-6373d271b6a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A házelnök szerint Tisza Istvánra rengeteg rágalmat és mocskot ragasztottak az elmúlt 70 évben.","shortLead":"A házelnök szerint Tisza Istvánra rengeteg rágalmat és mocskot ragasztottak az elmúlt 70 évben.","id":"20181031_Kover_a_rendszervaltoztatas_kudarca_a_tortenelemoktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc2af3bf-5e5c-4222-ac13-6373d271b6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1769cadb-d567-4f8a-85f1-80b7d390e4ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Kover_a_rendszervaltoztatas_kudarca_a_tortenelemoktatas","timestamp":"2018. október. 31. 11:43","title":"Kövér: A rendszerváltoztatás kudarca a történelemoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent Reisz Gábor új filmje, a Rossz versek plakátja, amelyen a főszereplők mellett Budapest látképe is felsejlik","shortLead":"Megjelent Reisz Gábor új filmje, a Rossz versek plakátja, amelyen a főszereplők mellett Budapest látképe is felsejlik","id":"20181031_Rossz_versek_Reisz_Gabor_film_plakat_mozi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a66bd9-155f-4eed-b4ea-229c67e1859b","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Rossz_versek_Reisz_Gabor_film_plakat_mozi","timestamp":"2018. október. 31. 09:37","title":"Ilyen, amikor két ember együtt van és mégis külön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vita robbant ki a kínai elitben arról, hogy miért tört ki a kereskedelmi háború Amerikával. A rendszer egyik liberális bírálója Párizsban meglehetősen bátor kritikát fogalmazott meg, de Pekingben sem tartotta a száját. ","shortLead":"Vita robbant ki a kínai elitben arról, hogy miért tört ki a kereskedelmi háború Amerikával. A rendszer egyik liberális...","id":"20181031_Egy_kozpontositott_rendszerben_az_elso_embernek_mindig_igaza_van_meg_ha_gyakran_is_valtoztatja_velemenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4e9694-2139-4d2a-8f6b-d187a6bc3567","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_Egy_kozpontositott_rendszerben_az_elso_embernek_mindig_igaza_van_meg_ha_gyakran_is_valtoztatja_velemenyet","timestamp":"2018. október. 31. 13:53","title":"Egy központosított rendszerben az első embernek mindig igaza van, még ha gyakran változtatja is véleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb4637f-5cfb-4d30-8156-5bfe937636e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a törpök élete nemcsak játék és mese, akkor talán nem annyira meglepő, hogy a NASA mérnökei sem mindig a rakétaépítéssel foglalkoznak. A halloweeni ünnep közeledtével ők is tökfaragásba kezdtek – igaz, a mérnök énjüket azért csak nem tudták teljesen levetkőzni.","shortLead":"Ha a törpök élete nemcsak játék és mese, akkor talán nem annyira meglepő, hogy a NASA mérnökei sem mindig...","id":"20181031_nasa_halloween_tokfaragas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eb4637f-5cfb-4d30-8156-5bfe937636e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda9ae6f-ed24-41e6-9895-c9486e52d4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_nasa_halloween_tokfaragas","timestamp":"2018. október. 31. 19:03","title":"Mire gondol, ha olvassa, hogy tököt faragtak a NASA mérnökei? Na, pontosan az lett a vége – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az üggyel kapcsolatban 20 embert kapcsoltak le az egész országra kiterjedő razzia során. ","shortLead":"Az üggyel kapcsolatban 20 embert kapcsoltak le az egész országra kiterjedő razzia során. ","id":"20181030_5000_euroert_adtak_az_allampolgarsagot_allami_tisztviselok_Bulgariaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518526aa-266f-4ccc-827e-7bd6a37a2ab3","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_5000_euroert_adtak_az_allampolgarsagot_allami_tisztviselok_Bulgariaban","timestamp":"2018. október. 30. 20:01","title":"5000 euróért adták az állampolgárságot állami tisztviselők Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]