[{"available":true,"c_guid":"9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs sok esélyük az adósoknak.","shortLead":"Nincs sok esélyük az adósoknak.","id":"20181030_Foloslegesen_indulhatnak_ujra_a_felfuggesztett_devizahiteles_perek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22b3bc9-f3d0-4315-aef3-545b1a739736","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Foloslegesen_indulhatnak_ujra_a_felfuggesztett_devizahiteles_perek","timestamp":"2018. október. 30. 14:09","title":"Fölöslegesen indulhatnak újra a felfüggesztett devizahiteles perek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511137e0-1c97-4f7e-8128-45793d1ca0ba","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Nessajnak van polgári neve is, rajongói, követői azonban csak így, esetleg Császárpingvinként ismerik. A fiatalember már két éve foglalkozik a vlogolással, ez idő alatt pedig olyan közönséget épített ki magának, amelyet egy-egy vidéki lap vagy kisebb tévécsatorna is megirigyelne. Őt kérdeztük a youtuberek életéről, de arról is, mit gondol a játékfüggőség vagy épp az e-sport jelenségéről.","shortLead":"Nessajnak van polgári neve is, rajongói, követői azonban csak így, esetleg Császárpingvinként ismerik. A fiatalember...","id":"samsungbch_20181030_Milyen_a_jo_pingvinvezer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=511137e0-1c97-4f7e-8128-45793d1ca0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83883a1-19a2-4b07-aac3-380426da9e91","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181030_Milyen_a_jo_pingvinvezer","timestamp":"2018. október. 31. 07:38","title":"Milyen a jó pingvinvezér? – Hazánk legismertebb youtuberét kérdeztük a videojátékokról és a szülők felelősségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"a42802ca-7411-4af5-9a22-205488c8a58d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A napokban jelent meg Singer Magdolna Szextörténetek című könyve, melyben nők, férfiak, idősek és fiatalok vallanak a szexuális életükről, illetve szakértők is megszólalnak. Az alábbiakban Kriston Andrea, a Kriston Intim Torna kifejlesztőjének tanulmányából válogattunk részleteket.\r

\r

","shortLead":"A napokban jelent meg Singer Magdolna Szextörténetek című könyve, melyben nők, férfiak, idősek és fiatalok vallanak...","id":"20181031_A_szex_komoly_ragaszto_ket_ember_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42802ca-7411-4af5-9a22-205488c8a58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842fc6e0-3d18-41b6-b019-cd93c424f3fa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181031_A_szex_komoly_ragaszto_ket_ember_kozott","timestamp":"2018. október. 31. 11:54","title":"A szex komoly ragasztó két ember között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491dcf96-e23c-4269-a7b1-7ad81714f214","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A következő napokban a novemberben induló 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál programjából szemezgetünk, hogy a különböző szekciók legizgalmasabb filmjeit ajánlhassuk önöknek. A bolygónk és fajunk kilátásaival kapcsolatban például meg kell állapítanunk, hogy egy földi pokolhoz hasonlító szemétégető tablója sokkoló, de azt is értékeljük, ha valaki nem a sötét jövőről prédikál, inkább számba veszi, mit tehetünk. ","shortLead":"A következő napokban a novemberben induló 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál programjából...","id":"20181029_Verzio_Filmfesztival_Foldunk_a_tureshataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=491dcf96-e23c-4269-a7b1-7ad81714f214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b3bb37-edb8-41ac-bb48-410ee77e2c09","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Verzio_Filmfesztival_Foldunk_a_tureshataron","timestamp":"2018. október. 29. 15:30","title":"Az ön mobilja is ezen az afrikai szemétdombon végzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e oktatási tevékenységet az Egyesült Államban is.","shortLead":"A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e...","id":"20181030_Szel_Bernadett_szerint_hazudott_a_kulugy_egyetlen_oktatasi_szakember_sem_vizsgalja_a_CEU_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8bc149-966f-49d3-b372-86a0cb976bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szel_Bernadett_szerint_hazudott_a_kulugy_egyetlen_oktatasi_szakember_sem_vizsgalja_a_CEU_ugyet","timestamp":"2018. október. 30. 14:22","title":"Szél Bernadett szerint hazudott a külügy, egyetlen oktatási szakember sem vizsgálja a CEU ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd9ce7c-9cb0-4190-9508-58782a34036f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a hosszú bizonytalanság és lebegtetés után mindössze két napot hagyott a végrehajtásra.","shortLead":"A kormány a hosszú bizonytalanság és lebegtetés után mindössze két napot hagyott a végrehajtásra.","id":"20181031_Maris_megkezdodott_a_letszamleepiteset_a_kozszferaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfd9ce7c-9cb0-4190-9508-58782a34036f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6412e60f-6738-4e20-8c79-51759007ed4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Maris_megkezdodott_a_letszamleepiteset_a_kozszferaban","timestamp":"2018. október. 31. 10:44","title":"Máris megkezdődött a létszámleépítés a közszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump azzal érvelt, hogy az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely az alapján ad automatikusan állampolgárságot, hogy valaki a területén születik, de ez nem igaz. ","shortLead":"Trump azzal érvelt, hogy az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely az alapján ad automatikusan állampolgárságot...","id":"20181030_Trump_eltorolne_a_szuletes_jogan_jaro_amerikai_allampolgarsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e5f25c-24d8-4eb7-aa68-0d65b09d2523","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Trump_eltorolne_a_szuletes_jogan_jaro_amerikai_allampolgarsagot","timestamp":"2018. október. 30. 17:01","title":"Trump eltörölné a születés jogán járó amerikai állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae475cb-518c-4e56-b729-29239dd76998","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő szereti eljátszani az európai formátumú politikust. Ha azonban a Fidesz marad a Néppártban, akkor csak statisztaszerep jut Orbánnak a következő fél évben – írja az e heti HVG.","shortLead":"A magyar kormányfő szereti eljátszani az európai formátumú politikust. Ha azonban a Fidesz marad a Néppártban, akkor...","id":"20181030_Angela_Merkel_hiaba_gyengult_meg_Orban_Viktor_meghajolt_akarata_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae475cb-518c-4e56-b729-29239dd76998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca8289e-11e8-4436-8231-689b037a2a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Angela_Merkel_hiaba_gyengult_meg_Orban_Viktor_meghajolt_akarata_elott","timestamp":"2018. október. 30. 14:38","title":"Angela Merkel hiába gyengült meg, Orbán Viktor meghajolt akarata előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]