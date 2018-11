Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még a szélvihar után is óvatosnak kell lennie annak, aki a Tátrába kirándul.","shortLead":"Még a szélvihar után is óvatosnak kell lennie annak, aki a Tátrába kirándul.","id":"20181101_Tobb_ezer_fat_csavart_ki_a_szel_a_Tatraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17f548f-0155-449f-a29a-6a1bbbb78e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Tobb_ezer_fat_csavart_ki_a_szel_a_Tatraban","timestamp":"2018. november. 01. 13:15","title":"Több ezer fát csavart ki a szél a Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés ma tárgyalja a Miniszterelnökség vezetőjének azon javaslatát, amely az uniós lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgároknak is aktív választójogot adna a jövő évi európai parlamenti választáson.","shortLead":"Az Országgyűlés ma tárgyalja a Miniszterelnökség vezetőjének azon javaslatát, amely az uniós lakóhellyel nem rendelkező...","id":"20181031_EPvalasztas_ma_targyaljak_hogy_a_Fidesz_szerezne_80_ezer_voksot_a_hataron_tulrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c4b856-eb00-46a3-a29d-6b563bf3c669","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_EPvalasztas_ma_targyaljak_hogy_a_Fidesz_szerezne_80_ezer_voksot_a_hataron_tulrol","timestamp":"2018. október. 31. 08:36","title":"EP-választás: ma tárgyalják, hogy a Fidesz szerezne 80 ezer voksot a határon túlról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0dbd431-98bc-4df1-b8d0-5a947363dda9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem emeltek vádat a filmsztár ellen.","shortLead":"Nem emeltek vádat a filmsztár ellen.","id":"20181031_Nincs_bizonyitek_ra_hogy_Stallone_nemi_eroszakot_kovetett_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0dbd431-98bc-4df1-b8d0-5a947363dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fd8d02-6001-455b-8365-40dcd9cdd98f","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Nincs_bizonyitek_ra_hogy_Stallone_nemi_eroszakot_kovetett_el","timestamp":"2018. október. 31. 09:45","title":"Nincs bizonyíték rá, hogy Stallone nemi erőszakot követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ddbd74-13c5-4d71-8add-b30807caa162","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Idén 20 éves az ország egyik legfontosabb kortárs művészeti intézménye a Trafó. Megálmodójával, jelenlegi művészeti igazgatójával, Szabó Györggyel beszélgettünk a 90-es évek házkereső mozgalmáról, arról, mit lehet \"lenyomni a közönség torkán\", és arról is, hogy a megszüntetésre váró kultúr-TAO egyszerre kedvezett és ártott is a függetleneknek.\r

\r

","shortLead":"Idén 20 éves az ország egyik legfontosabb kortárs művészeti intézménye a Trafó. Megálmodójával, jelenlegi művészeti...","id":"20181101_20_eves_a_Trafo_kortars_muveszetek_haza_szabo_gyorgy_tao_tamogatas_petofi_csarnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9ddbd74-13c5-4d71-8add-b30807caa162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea05fdd0-3a51-4d51-b3fd-8d55c00d9479","keywords":null,"link":"/kultura/20181101_20_eves_a_Trafo_kortars_muveszetek_haza_szabo_gyorgy_tao_tamogatas_petofi_csarnok","timestamp":"2018. november. 01. 15:00","title":"A független színház ezer sebből vérzik, ehhez nem kell kultúrkampf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f1c433-597c-4a15-9afb-b88306443d88","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az állam 325 milliárd forintot ad Sopronnak. Útépítésre, belvárosi épületek felújítására, ipari, gazdasági övezet kialakítására lehet költeni. És jut belőle a Fertő tóra is, ahol már látszik is, ki fog jól járni. ","shortLead":"Az állam 325 milliárd forintot ad Sopronnak. Útépítésre, belvárosi épületek felújítására, ipari, gazdasági övezet...","id":"20181031_Mindenkinek_jo_lesz_higgyetek_el__az_allam_kinezte_maganak_a_Fertotavat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f1c433-597c-4a15-9afb-b88306443d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b42478-3961-42a3-b1d2-84a2d8f392f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_Mindenkinek_jo_lesz_higgyetek_el__az_allam_kinezte_maganak_a_Fertotavat_is","timestamp":"2018. október. 31. 06:30","title":"A Balatont már elvitte a NER, most a Fertő tó következhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olaszországi tárgyalás eleve késve kezdődött, reménykedtek, hogy az utolsó pillanatban befut a magyar sofőr. Ez végül nem történt meg.","shortLead":"Az olaszországi tárgyalás eleve késve kezdődött, reménykedtek, hogy az utolsó pillanatban befut a magyar sofőr...","id":"20181031_Nem_ment_el_a_buszvezeto_a_veronai_tragedia_elso_targyalasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96123ebd-881d-4150-bcae-03a09f1e5a62","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Nem_ment_el_a_buszvezeto_a_veronai_tragedia_elso_targyalasara","timestamp":"2018. október. 31. 14:09","title":"Nem ment el a buszvezető a veronai tragédia első tárgyalására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2efdf22f-b81e-4dc8-9ee1-4b6bcec503ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A név kötelez.","shortLead":"A név kötelez.","id":"20181031_Wesselenyi_Miklos_fotorzsormester_kimentette_a_Dunabol_a_not","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2efdf22f-b81e-4dc8-9ee1-4b6bcec503ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30967553-788e-49c4-bc37-5fc5c8a30c04","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Wesselenyi_Miklos_fotorzsormester_kimentette_a_Dunabol_a_not","timestamp":"2018. október. 31. 22:07","title":"Wesselényi Miklós főtörzs­őrmester kimentett egy embert a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e8a328-efd6-4212-b3b4-8ffab412630e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FIFA elnöke egyeztet katari barátaival, hogy akár már a 2022-es világbajnokság 48 csapatos lehessen. ","shortLead":"A FIFA elnöke egyeztet katari barátaival, hogy akár már a 2022-es világbajnokság 48 csapatos lehessen. ","id":"20181031_foci_vb_katar_bovites_48_csapat_fifa_gianni_infantino","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61e8a328-efd6-4212-b3b4-8ffab412630e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cda722-0819-4095-8539-bf9bbe4b89c8","keywords":null,"link":"/sport/20181031_foci_vb_katar_bovites_48_csapat_fifa_gianni_infantino","timestamp":"2018. október. 31. 12:58","title":"Már a következő focivébén jöhet a nagy változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]