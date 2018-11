Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem látom az okát a mellőzésnek - mondta róla a Marco Rossi szövetségi kapitány.","shortLead":"Nem látom az okát a mellőzésnek - mondta róla a Marco Rossi szövetségi kapitány.","id":"20181104_Dzsudzsak_visszaterhet_a_valogatottba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05ac259-61e4-48d8-aa17-58ceda245a80","keywords":null,"link":"/sport/20181104_Dzsudzsak_visszaterhet_a_valogatottba","timestamp":"2018. november. 04. 20:21","title":"Dzsudzsák visszatérhet a válogatottba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94713f4c-7e2c-4f46-9ee0-49ace556783e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt a Fidesz-székháznál tartott sajtótájékoztatót. Szerintük 2010 óta a Kádár-rendszer restaurációja zajlik.","shortLead":"Az ellenzéki párt a Fidesz-székháznál tartott sajtótájékoztatót. Szerintük 2010 óta a Kádár-rendszer restaurációja...","id":"20181104_Jobbik_diktatura_fele_tartunk_kommunistak_iranyitjak_az_orszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94713f4c-7e2c-4f46-9ee0-49ace556783e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210c4ac0-734b-462a-a78f-e09a3518ea40","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Jobbik_diktatura_fele_tartunk_kommunistak_iranyitjak_az_orszagot","timestamp":"2018. november. 04. 14:59","title":"Jobbik: diktatúra felé tartunk, kommunisták irányítják az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6cd375-0755-480d-9074-26525e1542c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók a lakásán fogták el a kábítószer-kereskedőt, akinél 663,8 gramm marihuánát is találtak.","shortLead":"A nyomozók a lakásán fogták el a kábítószer-kereskedőt, akinél 663,8 gramm marihuánát is találtak.","id":"20181104_Nagy_zsak_marihuanaval_bukott_le_a_csepeli_diler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6cd375-0755-480d-9074-26525e1542c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d62d31-c22b-465c-b443-d9408cd43a24","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nagy_zsak_marihuanaval_bukott_le_a_csepeli_diler","timestamp":"2018. november. 04. 08:05","title":"Nagy zsák marihuánával bukott le a csepeli díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e966df-0e2d-4ce7-bc76-be02e994592b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A demokratákat idiótáknak, a csúcstechnológia liberális milliárdosait pedig egy új feudalizmus építőinek tartja, s mindezt szórakoztató előadás keretében tudja tálalni Shawn Steel kaliforniai republikánus aktivista, aki másfél évtizede megnyitotta a kormányzóságig vezető utat Arnold Schwarzenegger előtt.","shortLead":"A demokratákat idiótáknak, a csúcstechnológia liberális milliárdosait pedig egy új feudalizmus építőinek tartja, s...","id":"20181104_Egy_republikanus_aki_szerint_Schwarzenegger_elarulta_a_partjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9e966df-0e2d-4ce7-bc76-be02e994592b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15af27b0-6f95-4a4c-8265-32cd5c2c9d18","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Egy_republikanus_aki_szerint_Schwarzenegger_elarulta_a_partjat","timestamp":"2018. november. 04. 12:40","title":"Egy republikánus, aki szerint Schwarzenegger elárulta a pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab381c85-f36a-4423-9d7c-49d134c00ee3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötletes módon promotálják a házhozszállítást.","shortLead":"Ötletes módon promotálják a házhozszállítást.","id":"20181104_burger_king_hazhozszallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab381c85-f36a-4423-9d7c-49d134c00ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d487046-a857-4ef7-bd42-8b2ac2265826","keywords":null,"link":"/cegauto/20181104_burger_king_hazhozszallitas","timestamp":"2018. november. 04. 08:44","title":"Olyan autósokkal reklámoz a Burger King, akik belehajtottak egy-egy éttermükbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1cd66c2-82c7-49fc-b47b-d6542dc7ec69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk a helyszínről jelentette, hogy a Szabadság hídra kivonult a tűzoltóság és a rendőrség is. A hidat nagyjából fél órára lezárták, mert valaki felmászott rá.","shortLead":"Kollégánk a helyszínről jelentette, hogy a Szabadság hídra kivonult a tűzoltóság és a rendőrség is. A hidat nagyjából...","id":"20181103_Lezartak_a_Szabadsag_hidat_mert_valaki_felmaszott_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1cd66c2-82c7-49fc-b47b-d6542dc7ec69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d9ed30-77e4-42f2-bfb2-c23dbb7cd4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Lezartak_a_Szabadsag_hidat_mert_valaki_felmaszott_ra","timestamp":"2018. november. 03. 20:14","title":"Lezárták a Szabadság hidat, valaki felmászott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb533f78-7833-44cc-881a-2d7b7228a756","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze néhány órával az iOS 12.1 megjelenése után kiderült, ez a rendszer is tartalmaz biztonsági rést: bárki hozzáférhet a kontaktok adataihoz egy zárolt iPhone-on.","shortLead":"Mindössze néhány órával az iOS 12.1 megjelenése után kiderült, ez a rendszer is tartalmaz biztonsági rést: bárki...","id":"20181105_ios_121_feltorese_kontaktok_adatainak_megszerzese_zarolt_iphone_felnyitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb533f78-7833-44cc-881a-2d7b7228a756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dee442e-e5bf-4029-8313-9f0bb018a454","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ios_121_feltorese_kontaktok_adatainak_megszerzese_zarolt_iphone_felnyitasa","timestamp":"2018. november. 05. 10:03","title":"Pár órával az iOS 12.1 megjelenése után már ki is cselezték egy iPhone zárolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613d3d25-b5ca-4fd9-a148-adeac5d64987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromezer forintot kért az intézmény a szülőszobába belépő hozzátartozóktól arra hivatkozva, hogy fedezniük kell a védőruha árát. Az Európai Roma Jogok Központja szerint ez a szokatlan eljárás jogsértő. Pereltek és győztek: a bíróság első fokon 5 millió forintra bírságolta a kórházat.","shortLead":"Háromezer forintot kért az intézmény a szülőszobába belépő hozzátartozóktól arra hivatkozva, hogy fedezniük kell...","id":"20181103_Belepot_szedett_egy_Borsod_megyei_korhaz_a_szuloszobaba_erkezoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613d3d25-b5ca-4fd9-a148-adeac5d64987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fe0409-0c65-4457-895b-9f2460fb84fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Belepot_szedett_egy_Borsod_megyei_korhaz_a_szuloszobaba_erkezoktol","timestamp":"2018. november. 03. 22:02","title":"Belépőt szedett egy Borsod megyei kórház a szülőszobába érkezőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]