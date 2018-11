Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4253e20-5af1-4305-b808-9cec58ed7db3","c_author":"MABISZ","category":"brandcontent","description":"Valamilyen hosszú távú megtakarítás hiányában jobb, ha elfelejtjük a kényelmes nyugdíjas éveket.","shortLead":"Valamilyen hosszú távú megtakarítás hiányában jobb, ha elfelejtjük a kényelmes nyugdíjas éveket.","id":"20181004_Egyre_inkabb_csak_magunkra_szamithatunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4253e20-5af1-4305-b808-9cec58ed7db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adc1ad7-7998-492d-a183-54d84aebae7f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181004_Egyre_inkabb_csak_magunkra_szamithatunk","timestamp":"2018. november. 04. 12:30","title":"És ön mihez fog kezdeni, ha nem lesz rendes nyugdíja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f50c1f-88e6-4b79-8f19-75cc024f7258","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A levél, melyet Charles Baudelaire múzsájának címzett, és amelyben a költő megvallja, hogy hamarosan öngyilkosságot követ el, megközelítőleg 76 millió forintot ér. ","shortLead":"A levél, melyet Charles Baudelaire múzsájának címzett, és amelyben a költő megvallja, hogy hamarosan öngyilkosságot...","id":"20181105_Milliokert_aruljak_a_franciak_leghiresebb_koltojenek_ongyilkos_gondolatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f50c1f-88e6-4b79-8f19-75cc024f7258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638c322b-41ef-4875-9764-cac545b0638d","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Milliokert_aruljak_a_franciak_leghiresebb_koltojenek_ongyilkos_gondolatait","timestamp":"2018. november. 05. 10:10","title":"Milliókért árulják a legnagyobb hatású francia költő öngyilkos gondolatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af9592-2e97-4a0f-a39b-507a87440d8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elérte az ENSZ és a Szíriai Arab Vörös Félhold (SARC) segélyszervezet 78 teherautóból álló segélykonvoja a szíriai-jordániai határnál található rukbáni menekülttábort, ahol mintegy 45 ezer szíriai menekült az elmúlt hónapokban alig jutott hozzá alapvető szolgáltatásokhoz.","shortLead":"Elérte az ENSZ és a Szíriai Arab Vörös Félhold (SARC) segélyszervezet 78 teherautóból álló segélykonvoja...","id":"20181103_Kilenc_honapig_a_madar_se_jart_arra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46af9592-2e97-4a0f-a39b-507a87440d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7e83ba-f3fd-415a-99ff-639774e236ed","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Kilenc_honapig_a_madar_se_jart_arra","timestamp":"2018. november. 03. 18:26","title":"Kilenc hónapig a madár se járt a sivatag közepén álló menekülttáborban, most érkezett meg az ENSZ konvoja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8d87e3-cde2-4124-9190-4734407c3bfc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigetes tulajdonostársaival részesedést szerzett a három éve nemzetközi szinten is terjeszkedő, digitális vagyonkezelési megoldásokat fejlesztő Dorsumban. ","shortLead":"Szigetes tulajdonostársaival részesedést szerzett a három éve nemzetközi szinten is terjeszkedő, digitális...","id":"20181105_A_fintech_vilagaban_probal_szerencset_Gerendai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8d87e3-cde2-4124-9190-4734407c3bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f31216-0695-455e-b335-43ce624497bd","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_A_fintech_vilagaban_probal_szerencset_Gerendai","timestamp":"2018. november. 05. 09:19","title":"A fintech világában próbál szerencsét Gerendai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b44e11-14d9-4f23-aee0-f9b4310dfc84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ez így is marad.","shortLead":"És ez így is marad.","id":"20181104_Tavaszi_az_ido_hiaba_van_november","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88b44e11-14d9-4f23-aee0-f9b4310dfc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f7dc81-33ee-4a36-9143-57c7bfe70369","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Tavaszi_az_ido_hiaba_van_november","timestamp":"2018. november. 04. 07:46","title":"Tavaszi az idő, hiába van november","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f55f96-c593-4d0d-bab6-b94cd2f594cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínaiak az 1980-as évek óta dolgoznak azon, hogy az amerikai helymeghatározó rendszernek, vagyis a GPS-nek konkurenciát teremtsenek. Most már csak egy hajszál választja el őket ettől.","shortLead":"A kínaiak az 1980-as évek óta dolgoznak azon, hogy az amerikai helymeghatározó rendszernek, vagyis a GPS-nek...","id":"20181105_kina_gps_helymeghatarozas_muhold_bds","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8f55f96-c593-4d0d-bab6-b94cd2f594cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0825eb91-3fb7-482f-8d76-7ae839d53f39","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_kina_gps_helymeghatarozas_muhold_bds","timestamp":"2018. november. 05. 00:03","title":"Lassan kikapcsolhatja a GPS-t a telefonján és az autóban, vannak sokkal pontosabb megoldások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95227d76-01ae-4dfb-9f91-e3e35f881e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakhatás jogáért tartanak fáklyás tüntetést az Alkotmánybíróság előtt.","shortLead":"A lakhatás jogáért tartanak fáklyás tüntetést az Alkotmánybíróság előtt.","id":"20181104_Nem_a_hajlektalansag_bun_hanem_amit_a_kormany_muvel__tobb_szazan_tuntetnek_az_Alkotmanybirosag_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95227d76-01ae-4dfb-9f91-e3e35f881e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeeddf4-345e-4562-b406-304a1b9ae410","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nem_a_hajlektalansag_bun_hanem_amit_a_kormany_muvel__tobb_szazan_tuntetnek_az_Alkotmanybirosag_elott","timestamp":"2018. november. 04. 17:52","title":"\"Nem a hajléktalanság bűn, hanem amit a kormány művel\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900120d-4678-4239-a177-d4dc36822beb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Baán László, a múzeum főigazgatója elárulta, hogy milyen kiállítások várhatók a következő néhány évben a megújult Szépművészeti Múzeumban. Baán egyúttal várja az átfogó kormányzati intézkedést, amely a kulturális területen dolgozók bérét rendezhetné végre. ","shortLead":"Baán László, a múzeum főigazgatója elárulta, hogy milyen kiállítások várhatók a következő néhány évben a megújult...","id":"20181103_Rubens_Cezanne_El_Greco__ok_lesznek_a_huzonevei_a_megujult_Szepmuveszeti_Muzeumnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7900120d-4678-4239-a177-d4dc36822beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfb29e7-9746-4a06-86c9-c4500d5402dd","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_Rubens_Cezanne_El_Greco__ok_lesznek_a_huzonevei_a_megujult_Szepmuveszeti_Muzeumnak","timestamp":"2018. november. 03. 18:03","title":"Rubens, Cézanne, El Greco - ők lesznek a húzónevei a megújult Szépművészeti Múzeumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]