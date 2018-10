Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzintézetek érdekképviseletének nem tetszik a lépés. Pedig legnagyobb tagjának, az OTP-nek a vezetője napközben még nem látott problémát a lakástakarékok megfojtásában.","shortLead":"A pénzintézetek érdekképviseletének nem tetszik a lépés. Pedig legnagyobb tagjának, az OTP-nek a vezetője napközben még...","id":"20181016_A_Bankszovetseg_reagalt_a_lakastakarekok_kinyirasara_meghallja_valaki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f16f8-e8af-4600-b69e-2167a69b619f","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_A_Bankszovetseg_reagalt_a_lakastakarekok_kinyirasara_meghallja_valaki","timestamp":"2018. október. 16. 17:51","title":"A Bankszövetség reagált a lakástakarékok kinyírására, meghallja valaki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc1f8d1-2605-40df-bd2c-22d2e1f70d76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181016_Hibatlan_ez_a_kep_osszefoglalja_az_utobbi_ket_nap_torteneseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adc1f8d1-2605-40df-bd2c-22d2e1f70d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370fcf8a-2a0e-4bd4-956e-6983c946d8b2","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Hibatlan_ez_a_kep_osszefoglalja_az_utobbi_ket_nap_torteneseit","timestamp":"2018. október. 16. 14:42","title":"Hibátlan: ez a kép összefoglalja az utóbbi két nap történéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e747c19-d321-4a2f-b032-a23b3718e014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt évvel ezelőtti megjelenése óta sem lankad az érdeklődés a Grand Theft Auto ötödik része iránt, amely ez idő alatt több milliárd dollár bevételhez juttatta készítőit. A hihetetlen sikert dokumentumfilmben készül elmesélni a kiadó Rockstar Games.","shortLead":"Öt évvel ezelőtti megjelenése óta sem lankad az érdeklődés a Grand Theft Auto ötödik része iránt, amely ez idő alatt...","id":"20181015_rockstar_games_rockstar_north_grand_theft_auto_5_dokumentumfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e747c19-d321-4a2f-b032-a23b3718e014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f606289-1db6-43fe-aa56-fe9eaa706196","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_rockstar_games_rockstar_north_grand_theft_auto_5_dokumentumfilm","timestamp":"2018. október. 15. 15:03","title":"Már forgatják a filmet a GTA 5 hihetetlen sikeréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez talán még azokat is motiválja, akik lusták szelektív gyűjteni a palackokat. ","shortLead":"Ez talán még azokat is motiválja, akik lusták szelektív gyűjteni a palackokat. ","id":"20181017_parkolas_ingyen_pet_palac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26991ceb-b5c1-4eb1-b937-824d01d9cc7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_parkolas_ingyen_pet_palac","timestamp":"2018. október. 17. 10:20","title":"Szuper ötlet: ingyenparkolás jár a műanyag palackokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap leforgása alatt közel 400 ezren látták azt a videót, amelyben az angliai Bristol repülőterén igyekszik a pilóta letenni a Spanyolországból érkező utasszállítót.","shortLead":"Egy nap leforgása alatt közel 400 ezren látták azt a videót, amelyben az angliai Bristol repülőterén igyekszik a pilóta...","id":"20181016_bristol_eros_oldalszel_landolas_tui_airways","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54915ef2-0a74-408a-acf1-2b7b5110f19e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_bristol_eros_oldalszel_landolas_tui_airways","timestamp":"2018. október. 16. 10:33","title":"Videó: Nagyot küzdött a pilóta, de végül csak letette a gépet a 75 km/h-s oldalszélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80dff9d-368e-448e-9ccc-0fd434808f08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google utcakeresője sokszor szerepelt már a hírekben, de amiatt valószínűleg még soha, hogy egy férj a szolgáltatás segítségével buktatta le hűtlen nejét. Most ez is megtörtént.","shortLead":"A Google utcakeresője sokszor szerepelt már a hírekben, de amiatt valószínűleg még soha, hogy egy férj a szolgáltatás...","id":"20181015_google_street_view_utcakep_feleseg_ferj_hutlen_megcsalas_viszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f80dff9d-368e-448e-9ccc-0fd434808f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f01e648-c6e8-4072-a058-2b2918dcdf05","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_google_street_view_utcakep_feleseg_ferj_hutlen_megcsalas_viszony","timestamp":"2018. október. 15. 18:03","title":"A Google Street View-t böngészve fedezte fel a férj, hogy felesége megcsalja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09e10-608e-4366-810b-77fb0f2cfa3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt, amikor még nem is létezett, volt, amikor igazi művészeti kialakítást kapott, mára pedig a modern technológia megtestesítője lett az autók műszerfala. Hogy jelenleg az evolúció mely lépcsőfokán állunk, nehéz lenne megmondani, az viszont már látszik, milyen lesz a jövőben.","shortLead":"Volt, amikor még nem is létezett, volt, amikor igazi művészeti kialakítást kapott, mára pedig a modern technológia...","id":"20180117_auto_muszerfal_evolucio_tortenelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09e10-608e-4366-810b-77fb0f2cfa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200e059c-bda7-4fa6-a1e1-bd0e810728dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180117_auto_muszerfal_evolucio_tortenelem","timestamp":"2018. október. 17. 11:20","title":"Úgy megváltozik az autók műszerfala, hogy rá sem fog ismerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52cb11d-9777-47d4-807b-b41a23c038d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Befektetői körökben terjed az a keserédes vicc, hogy ha egy vállalat új székháza elkészül, akkor az valószínűleg a cég életciklusának csúcsát is kijelöli. Onnan már lefelé vezet az út.","shortLead":"Befektetői körökben terjed az a keserédes vicc, hogy ha egy vállalat új székháza elkészül, akkor az valószínűleg a cég...","id":"20181015_A_sors_ironiaja_eppen_most_keszul_uj_szekhazba_a_Fundamenta_Lakaskassza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d52cb11d-9777-47d4-807b-b41a23c038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd65272-1ddf-49df-a779-d2da07c10931","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181015_A_sors_ironiaja_eppen_most_keszul_uj_szekhazba_a_Fundamenta_Lakaskassza","timestamp":"2018. október. 15. 17:05","title":"A sors iróniája, éppen most készül új székházba a Fundamenta Lakáskassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]