Stockholm városvezetése beleállt: a kiszemelt kertbe biztos nem kerülhet Apple-áruház

[{"available":true,"c_guid":"e0639fdd-e901-4713-8506-10f30c16ec82","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A hiányos megállapodás, az izraeli jobboldal színjátéka és a palesztin terror is szerepet játszott a történelminek nevezett oslói megállapodás kisiklásában. Az ellentétek azóta is feloldhatatlanok, a jelenlegi vezetők pedig semmit sem tesznek azért, hogy ez változzon.","shortLead":"A hiányos megállapodás, az izraeli jobboldal színjátéka és a palesztin terror is szerepet játszott a történelminek...","id":"201840__oslo_25_eve__remeny_es_kudarc__ketton_allt_avasar__jeriko_falai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0639fdd-e901-4713-8506-10f30c16ec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508c2be-e732-4b5b-be6b-30ddb39ae4e9","keywords":null,"link":"/vilag/201840__oslo_25_eve__remeny_es_kudarc__ketton_allt_avasar__jeriko_falai","timestamp":"2018. november. 04. 19:30","title":"25 évvel Oslo után: Netanjahuval, Abbásszal és Trumppal nem lesz izraeli-palesztin béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0077dad4-8faf-4d9f-9d72-e25dd2750c4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közepes méretű cégek tizede számít csak növekedni képes cégnek, ráadásul a bajt nem lehet egyedül a válságra fogni.","shortLead":"A közepes méretű cégek tizede számít csak növekedni képes cégnek, ráadásul a bajt nem lehet egyedül a válságra fogni.","id":"20181106_Alig_elnek_tul_par_evet_a_kozepvallalkozasok_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0077dad4-8faf-4d9f-9d72-e25dd2750c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8e70ea-2e1b-413a-8620-ccd8fce951ac","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Alig_elnek_tul_par_evet_a_kozepvallalkozasok_Magyarorszagon","timestamp":"2018. november. 06. 05:15","title":"Alig élnek túl pár évet a középvállalkozások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74863fe5-55fd-4395-ab1c-0d48674aa38d","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"A növényevő őshüllő teljes csontvázát rekonstruálni tudják majd a leletek alapján.","shortLead":"A növényevő őshüllő teljes csontvázát rekonstruálni tudják majd a leletek alapján.","id":"20181104_Egy_eddig_ismeretlen_dinoszauruszfajt_fedeztek_fel_Argentinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74863fe5-55fd-4395-ab1c-0d48674aa38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905f32d7-05bb-42fd-8409-8d69dc7ab9d4","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181104_Egy_eddig_ismeretlen_dinoszauruszfajt_fedeztek_fel_Argentinaban","timestamp":"2018. november. 04. 18:14","title":"Egy eddig ismeretlen dinoszauruszfajt fedeztek fel Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKP-s betegszállítót állítása szerint koholt vádak alapján rúgták ki nemrég a vásárhelyi kórházból. A korábban Márki-Zay kampányát is segítő férfi hamar talált magának új állást. Versenyképes fizetés, megbecsülés várja, a kórházban ilyenekkel nem találkozott.","shortLead":"Az MKKP-s betegszállítót állítása szerint koholt vádak alapján rúgták ki nemrég a vásárhelyi kórházból. A korábban...","id":"20181105_Kirugtak_a_korhazbol_a_Kutyapartvezetot_uj_munkaja_van_Itt_nem_az_allamhatalom_kiszolgalasa_szamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16aac1e2-b04b-44f9-8c8a-3ebf8f28cd55","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Kirugtak_a_korhazbol_a_Kutyapartvezetot_uj_munkaja_van_Itt_nem_az_allamhatalom_kiszolgalasa_szamit","timestamp":"2018. november. 05. 12:26","title":"Kirúgták a kórházból a Kutyapárt-vezetőt, új munkája van: „Itt nem az államhatalom kiszolgálása számít”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e03683b-6443-433f-abf3-51ea9363fddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápolót egy vizsgálat után végül eltávolították az intézetből. ","shortLead":"Az ápolót egy vizsgálat után végül eltávolították az intézetből. ","id":"20181106_Kikotozte_az_apoltakat_egy_Nograd_megyei_pszichiatriai_otthon_gondozonoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e03683b-6443-433f-abf3-51ea9363fddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c90ea5d-9272-4a06-bee6-cb281193cda7","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Kikotozte_az_apoltakat_egy_Nograd_megyei_pszichiatriai_otthon_gondozonoje","timestamp":"2018. november. 06. 09:02","title":"Kikötözte az ápoltakat egy Nógrád megyei pszichiátriai otthon gondozónője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b465194f-81a4-49fd-9ec1-bffdc5b0b869","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak lennénk a sofőr magyarázatára, hogy miért használta a nem éppen neki szánt aszfaltcsíkot.","shortLead":"Kíváncsiak lennénk a sofőr magyarázatára, hogy miért használta a nem éppen neki szánt aszfaltcsíkot.","id":"20181106_a_nap_videoja_gyorben_a_jardara_tevedt_egy_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b465194f-81a4-49fd-9ec1-bffdc5b0b869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea2b301-5a01-4df7-89d7-f4319ce59cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_a_nap_videoja_gyorben_a_jardara_tevedt_egy_autos","timestamp":"2018. november. 06. 06:41","title":"A nap videója: Győrben a járdára tévedt egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbbc47c-9d78-4f71-a83d-67853d87dd2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta várják a rajongók, hogy a Samsung egy hajlítható okostelefont mutasson be. Úgy tűnik, a dél-koreai cég már szerdán megvillantja az eszközt.","shortLead":"Évek óta várják a rajongók, hogy a Samsung egy hajlítható okostelefont mutasson be. Úgy tűnik, a dél-koreai cég már...","id":"20181105_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcbbc47c-9d78-4f71-a83d-67853d87dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad11bdee-522f-4bd4-8d25-470411c08e16","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2018. november. 05. 18:33","title":"Közzétett egy képet a Samsung a Facebookon, izgalomba jöttek a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"750 méter hosszan irtották ki a diófákat Zalakaros és Garabonc között, amikor felújították a kerékpárutat.","shortLead":"750 méter hosszan irtották ki a diófákat Zalakaros és Garabonc között, amikor felújították a kerékpárutat.","id":"20181105_kettos_fasort_vagtak_ki_a_bringaut_miatt_zalaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669620e1-ad58-4aac-a189-4e60e4b96d1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_kettos_fasort_vagtak_ki_a_bringaut_miatt_zalaban","timestamp":"2018. november. 05. 18:42","title":"Kettős fasort vágtak ki a bringaút miatt Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]