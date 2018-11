A napokban mutatkozott be a ZTE almárkájának, a Nibuának neve alatt a Nubia X, amely nem simul be a csúcstelefonok sorába. Ugyan csúcstelefonról van szó, azonban több különlegessége is van. Például nincsen rajta előlapi (szelfi-) kamera, de persze ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne szelfizni vele, ezt a feladatot átveszik a hátlapi kamerák.

A telefonnak két kijelzője is van, az egyik elöl, a másik hátul. A frontoldali LCD kijelző 6,26”-es (93,6 % kijelző-test arány), 1080 x 2280 pixel felbontású, a hátoldali, OLED kijelző pedig 5,1”-es, 720 x 1520 pixeles felbontású. Ez utóbbit játékoknál lehet jól használni, mint plusz vezérlőt. De nem csak a kijelzőből van kettő: két ujjlenyomat-olvasó is van a készülék két oldalán, ezekkel az egyes kijelzők zárolását lehet feloldani.

© Nubia

Csúcstelefonról lévén szó, a készülékbe Snapdragon 845 lapkakészlet került 6 vagy 8 GB RAM-mal. A legkisebb natív tárhely 64 GB, míg a legdrágább változatnál akár 256 GB-nyi tárhellyel is gazdálkodhatunk. Sajnos nincsen microSD kártyás bővítési lehetőség, mint ahogy 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó sem. A Nubia X 3800 mAh-s akkumulátora legalább egy teljes napi hálózatfüggetlen használatot ígér egy teljes feltöltés után. A telefonon Android 8.1 Oreo fut a Nubia UI 6.0.2 felületével.

© Nubia

Az árak is igen barátságosak: az alapverzió (6 GB/64 GB) 473 dollárnak (134 ezer forintnak) megfelelő összegbe kerül, a 8 GB/128 GB-os változatért 530 dollárnak (150 ezer forintnak) megfelelő összeget kérnek, míg a legdrágább változatért (8 GB/256 GB) 602 dollárnak (170 500 forintnak) megfelelő összeget kell leszurkolni. A telefon háromféle színben vásárolható meg: mély szürkében, aranyfeketében és tengerkékben, viszont ez utóbbival némi felár (kb. 4000 forintnak megfelelő összeg) is jár.

A gyártó úgy döntött, hogy egy villámértékesítés keretében méri fel az érdeklődést az újdonság iránt, és 100 ezer darabot kínált eladásra. Hogy jól számított, azt igazolja, hogy mindössze 57 másodperc alatt valamennyi készülék gazdára tárolt. Lesz egy második fordulója is a villámértékesítésnek, azt november 11-re tervezik. Ezen a napon egyébként nagy e-kereskedelmi fesztivál (Global Shopping Festival) van Kínában.