A kiterjesztett, vagyis radikális méheltávolítást a méhnyakrák korai stádiumában diagnosztizált nőknél végzik. Mindkét kutatás a radikális méheltávolítás kétféle módszerét hasonlította össze. A hagyományos módszernél nagy vágást ejtenek az alhason. Az új módszernél a sebész kis vágásokat ejt a kamera és a műtéti eszközök számára, ezt követően a páciens gyorsabban gyógyul.

Az utóbbi, a több mint egy évtizede ismert laparoszkópiás eljárás gyorsan elterjedt, noha hosszú távú, precíz vizsgálatok adatai nem álltak rendelkezésre. Most viszont két új tanulmány dolgozta fel a műtéti eredményeket, az írások a New England Journal of Medicine című szaklapban jelentek meg.

Az egyik tanulmányt egy tucatnyi ország több mint 30 kórházának adatai elemzésével végezték. Megállapították, hogy azok a nők, akiket a legkisebb beavatkozással járó műtéttel kezeltek, négyszer nagyobb valószínűséggel lettek újra rákosok, mint azok, akiket a hagyományos eljárással operáltak. A minimálisan invazív műtéttel kezelt 319 páciens közül 14-en, a hagyományosan operált 312 betegből ketten haltak meg. Legalább négy év elteltével a minimális beavatkozással járó laparoszkópiás eljárás után a betegek 86 százaléka, a hagyományos műtét után 96 százaléka volt életben. Tavaly, amikor a magasabb kiújulási és halálozási arányok kiderültek, leállították a kutatást. Eredetileg 740 beteggel terveztek volna dolgozni.

A másik kutatás 2461 méhnyakrákos nő adatait elemezte, mindannyian radikális méheltávolításon estek át. Négy évvel a műtét után a minimális beavatkozással járó eljáráson átesettek 9,1, a hagyományos eljárással műtöttek 5,3 százaléka halt meg.

Nem tudni, hogy az újabb kutatásokban miért bizonyultak rosszabbnak az új módszer eredményei. Szakértők úgy vélik, az eszközökkel vagy a technikával lehet valami, ami miatt a daganatos sejtek a tumorról a hasüregbe jutnak.

Néhány kórház visszatért a hagyományos műtéthez az után, hogy a kutatási eredményeket márciusban egy konferencián bemutatták. Az egyik ilyen a Texasi Egyetem houstoni Anderson Rákkutatási Központja volt, amelynek kutatója, Pedro Ramirez vezette azt a csoportot, amely a két új munka közül a részletesebb tanulmányt készítette. Véletlenszerűen jelöltek ki 631 pácienst az egyik vagy a másik eljárással végzett műtétre.

