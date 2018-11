Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lendületet kap a pálinkafőzés – erről árulkodnak a legfrissebb adatok és ezt jelzik előre a szakmai várakozások is – írta a Magyar Idők. Az első fél évben 1,4 millió liter italt adhattak ki megrendelőiknek a hivatásos bérfőzdék, és ez a mennyiség kétszázezer literrel több, mint amennyi 2017 első hat hónapjában elkészült. ","shortLead":"Lendületet kap a pálinkafőzés – erről árulkodnak a legfrissebb adatok és ezt jelzik előre a szakmai várakozások is –...","id":"20181107_Megtalaltak_a_megoldast_a_magyar_almatermelok_palinkat_foznek_abbol_amit_nem_vettek_be_a_feldolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd462cb-946c-48d6-9cb5-a46e10cfcd50","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Megtalaltak_a_megoldast_a_magyar_almatermelok_palinkat_foznek_abbol_amit_nem_vettek_be_a_feldolgozok","timestamp":"2018. november. 07. 14:38","title":"Megtalálták a megoldást a magyar almatermelők: pálinkát főznek abból, amit nem vettek be a feldolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ködbe borul Kelet-Magyarország több része is.","shortLead":"Ködbe borul Kelet-Magyarország több része is.","id":"20181107_Lassan_de_biztosan_erkezik_az_osz_harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83e6406-ef53-4b5e-8d84-87473869a38a","keywords":null,"link":"/idojaras/20181107_Lassan_de_biztosan_erkezik_az_osz_harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. november. 07. 05:22","title":"Lassan, de biztosan érkezik az ősz, három megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39268b2a-815c-444a-b0eb-03bb554039ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megállóban összevitatkozott egy másik utassal, akit aztán a szerelvényen megütött.","shortLead":"A megállóban összevitatkozott egy másik utassal, akit aztán a szerelvényen megütött.","id":"20181106_Villamoson_verekedo_fiatal_ferfit_keres_a_rendorseg__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39268b2a-815c-444a-b0eb-03bb554039ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda2a08e-cf74-4586-852d-1bfb483f120e","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Villamoson_verekedo_fiatal_ferfit_keres_a_rendorseg__foto","timestamp":"2018. november. 06. 19:16","title":"Villamoson verekedő fiatal férfit keres a rendőrség – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db95316e-e3a3-4ae3-8d6d-4a42f7f3fc4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakértő szerint a republikánus elnök \"óvatosabb araszolásra kényszerül\" a törvényhozással szemben.","shortLead":"A szakértő szerint a republikánus elnök \"óvatosabb araszolásra kényszerül\" a törvényhozással szemben.","id":"20181107_Trump_gyengult_az_amerikaiak_valtozast_akartak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db95316e-e3a3-4ae3-8d6d-4a42f7f3fc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bb2324-09a8-4af2-b3a7-f9b0a3a3e79f","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Trump_gyengult_az_amerikaiak_valtozast_akartak","timestamp":"2018. november. 07. 08:15","title":"Trump gyengült, az amerikaiak változást akartak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7936ae-7158-4326-896e-32a9de0d33ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset októberben történt, a kisgyerek egy teherautó mögül váratlanul ugrott a sofőr elé. A nőt hétfőn hallgatták ki, támadói ellen is nyomoznak.","shortLead":"A baleset októberben történt, a kisgyerek egy teherautó mögül váratlanul ugrott a sofőr elé. A nőt hétfőn hallgatták...","id":"20181105_Meg_mindig_fel_a_no_akit_megvertek_mert_elutott_egy_kislanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b7936ae-7158-4326-896e-32a9de0d33ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a0433b-187d-4e5f-8123-8326d4beb18d","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Meg_mindig_fel_a_no_akit_megvertek_mert_elutott_egy_kislanyt","timestamp":"2018. november. 05. 19:59","title":"Még mindig fél a nő, akit megvertek, mert elütött egy kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df7c791a-0533-4e98-97d1-7fc01613537e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ugyanakkor jó néhány kérdést felvet egy ilyen megoldás.","shortLead":"Ugyanakkor jó néhány kérdést felvet egy ilyen megoldás.","id":"20181105_kamion_potkerek_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df7c791a-0533-4e98-97d1-7fc01613537e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cf9bd1-dfd7-4fc4-988c-2283ca54e012","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_kamion_potkerek_autos_video","timestamp":"2018. november. 06. 04:09","title":"Videó: Még a legdörzsöltebb profik is tanulhatnak ettől az orosz kamionostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napjainkba átültetett cselekmény vígjátéki félreértések sorozata egy olyan lakás körül, melyet – akár a háziak engedélyével, akár anélkül – mindenki kölcsönvesz, ráadásul ugyanarra az éjszakára.","shortLead":"A napjainkba átültetett cselekmény vígjátéki félreértések sorozata egy olyan lakás körül, melyet – akár a háziak...","id":"20181106_Elozetes_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_vigjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803d2ac1-247d-4b7b-9040-d46a8505525a","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Elozetes_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_vigjatek","timestamp":"2018. november. 06. 10:03","title":"Előzetes jött Dobó Kata filmjéhez, a Kölcsönlakáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e755fd3c-d562-46d5-b913-a17ad342a7e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányfő veje és Szivek Norbert cégei megvették Andy Vajnától az épület tíz százalékát birtokló céget.","shortLead":"A kormányfő veje és Szivek Norbert cégei megvették Andy Vajnától az épület tíz százalékát birtokló céget.","id":"20181107_Minden_akadaly_elharult_Tiborcz_cege_elkezdheti_a_Mahartszekhaz_atepiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e755fd3c-d562-46d5-b913-a17ad342a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877d8e94-f4a3-486c-b228-efd53fcd35aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Minden_akadaly_elharult_Tiborcz_cege_elkezdheti_a_Mahartszekhaz_atepiteset","timestamp":"2018. november. 07. 18:21","title":"Minden akadály elhárult, Tiborcz cége elkezdheti a Mahart-székház átépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]