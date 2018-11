Ha szokott videózni a mobiljával, ez az okosság önnek is tetszeni fog

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f9c7602-b60f-4695-80b3-b970478d92b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szűkszavú üzenetben V. János részvétet nyilvánított. A szülőknek ez kevés.","shortLead":"A szűkszavú üzenetben V. János részvétet nyilvánított. A szülőknek ez kevés.","id":"20181108_veronai_buszbaleset_buszsofor_reszvet_szinyei_merse_pal_gimnazium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f9c7602-b60f-4695-80b3-b970478d92b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffad6e77-e5a3-47c3-912c-ac9fa5159c95","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_veronai_buszbaleset_buszsofor_reszvet_szinyei_merse_pal_gimnazium","timestamp":"2018. november. 08. 06:27","title":"Levelet írt a gimnáziumnak a veronai busztragédia sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem számít, hogy az FBI szerint csaltak és hazudtak a képviselők, a választóik így is megbíznak bennük.","shortLead":"Nem számít, hogy az FBI szerint csaltak és hazudtak a képviselők, a választóik így is megbíznak bennük.","id":"20181107_USA_ket_politikus_is_nyert_akit_buncselekmennyel_vadolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2fb530-aad7-4740-96c1-e377a2b30c1c","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_USA_ket_politikus_is_nyert_akit_buncselekmennyel_vadolnak","timestamp":"2018. november. 07. 08:31","title":"USA: két politikus is nyert, akit bűncselekménnyel vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaece31-1a30-4a08-a525-8219e7d8b820","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiengedték a börtönből Aszija Bibit, akit az után mentettek fel a prófétakáromlás miatt rá Pakisztánban hozott halálos ítélet alól, hogy nyolc évet töltött a siralomházban.

","shortLead":"Kiengedték a börtönből Aszija Bibit, akit az után mentettek fel a prófétakáromlás miatt rá Pakisztánban hozott halálos...","id":"20181107_Elhagyja_Pakisztant_a_profetakaromlasert_halalra_itelt_kereszteny_asszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbaece31-1a30-4a08-a525-8219e7d8b820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce3d028-2a09-4f90-809f-aa55493d235a","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Elhagyja_Pakisztant_a_profetakaromlasert_halalra_itelt_kereszteny_asszony","timestamp":"2018. november. 07. 23:22","title":"Elhagyja Pakisztánt a prófétakáromlásért halálra ítélt keresztény asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengetegen próbálnak bejutni a londoni előadására.","shortLead":"Rengetegen próbálnak bejutni a londoni előadására.","id":"20181108_Tizezrek_keszultek_Michell_Obamara_aztan_csalodtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c23e1ac-3db9-4194-a028-5d32b46e2bf0","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Tizezrek_keszultek_Michell_Obamara_aztan_csalodtak","timestamp":"2018. november. 08. 15:08","title":"Tízezrek készültek Michelle Obamára, aztán csalódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. Az \"egyszer használatos\", vagyis a \"single-use\" kifejezés gyakorisága 2013 óta megnégyszereződött a közbeszédben.","shortLead":"A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. Az \"egyszer használatos\", vagyis a \"single-use\" kifejezés...","id":"20181107_Az_egyszer_hasznalatos_lett_az_ev_szava","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35947b3d-eb29-438e-8979-e248c7134d00","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Az_egyszer_hasznalatos_lett_az_ev_szava","timestamp":"2018. november. 07. 10:44","title":"Az \"egyszer használatos\" lett az év szava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78664ae2-01d1-4b64-8e50-1407e036650c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt a tudományos álláspontot, hogy a stressz felgyorsítja az öregedési folyamatokat, rombolja a társas kapcsolatokat és pszichés zavarokhoz vezet, kidobhatjuk a kukába Kelly McGonigal amerikai egészségpszichológus szerint. Úgy tűnik, a feszültség kezelése rajtunk, a gondolatainkon múlik. ","shortLead":"Azt a tudományos álláspontot, hogy a stressz felgyorsítja az öregedési folyamatokat, rombolja a társas kapcsolatokat és...","id":"20181108_Stresszel_Meg_jo_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78664ae2-01d1-4b64-8e50-1407e036650c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5534a30-82fa-440c-880f-c48f6e2ec820","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181108_Stresszel_Meg_jo_is_lehet","timestamp":"2018. november. 08. 10:00","title":"Stresszel? Még jó is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3186a4-9437-4e4b-909e-f6e7dd9f9860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberkereskedelem, pénzmosás és kitartottság miatt négy gyanúsítottat vettek őrizetbe Szegeden a rendőrök.","shortLead":"Emberkereskedelem, pénzmosás és kitartottság miatt négy gyanúsítottat vettek őrizetbe Szegeden a rendőrök.","id":"20181108_izland_futtatas_prostitualt_szeged_rendorseg_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3186a4-9437-4e4b-909e-f6e7dd9f9860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0711b2d5-e5b5-444d-b87c-eb2f9c7c0944","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_izland_futtatas_prostitualt_szeged_rendorseg_elfogas","timestamp":"2018. november. 08. 05:57","title":"Izlandon is futtatott lányokat egy szegedi csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86badbae-49f0-4df6-a30d-a84ad6d000a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szilícium-völgyi techóriások alkalmazottainak negyede megbánta, hogy ott dolgozik.","shortLead":"A Szilícium-völgyi techóriások alkalmazottainak negyede megbánta, hogy ott dolgozik.","id":"20181107_Alommunkahely_Minden_negyedik_dolgozo_utalja_a_munkajat_az_Amazonnal_es_a_Facebooknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86badbae-49f0-4df6-a30d-a84ad6d000a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc9aa62-2f3a-4832-b993-930a137d998e","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Alommunkahely_Minden_negyedik_dolgozo_utalja_a_munkajat_az_Amazonnal_es_a_Facebooknal","timestamp":"2018. november. 07. 11:10","title":"Álommunkahely? Minden negyedik dolgozó utálja a munkáját az Amazonnál és a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]