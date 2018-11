Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa40c69-58ec-4ea3-b4b4-fdc06937e557","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez már idén a második eset. Az önégetéssel a tibetiek az 1951 óta tartó kínai megszállás ellen tiltakoznak.","shortLead":"Ez már idén a második eset. Az önégetéssel a tibetiek az 1951 óta tartó kínai megszállás ellen tiltakoznak.","id":"20181107_Tibeti_onegetes_a_kommunista_elnyomas_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa40c69-58ec-4ea3-b4b4-fdc06937e557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aeda127-2014-437a-80ca-6e2bc47d8e74","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Tibeti_onegetes_a_kommunista_elnyomas_ellen","timestamp":"2018. november. 07. 13:16","title":"Tibeti önégetés a kommunista elnyomás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7cbd969-8c2f-4c58-b685-c64f5267c51e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke az Európai Néppárt kongresszusán mondott erősen kritikus beszédet a magyar miniszterelnök jelenlétében. ","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke az Európai Néppárt kongresszusán mondott erősen kritikus beszédet a magyar miniszterelnök...","id":"20181108_donald_tusk_europai_neppart_beszed_keresztenydemokracia_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7cbd969-8c2f-4c58-b685-c64f5267c51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a543de05-7a71-42c5-90b7-8d679788c256","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_donald_tusk_europai_neppart_beszed_keresztenydemokracia_orban_viktor","timestamp":"2018. november. 08. 13:58","title":"Donald Tusk: Nem kereszténydemokrata, aki megtagadja a jogállam elvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfaa978-0c97-4832-998b-859ca298833a","c_author":"Balogh Csaba","category":"hetilap","description":"Miközben a Huawei sokszor merít ihletet az Apple-től, a felhasználók számára fontos akkumulátoros megoldások terén a két gyártó egyre távolodik egymástól.","shortLead":"Miközben a Huawei sokszor merít ihletet az Apple-től, a felhasználók számára fontos akkumulátoros megoldások terén...","id":"201845__teszt__huawei_mate_20_pro__versenypiaci_aramszolgaltato__kapokadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecfaa978-0c97-4832-998b-859ca298833a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb98bf3-8aa7-4519-8bc7-be33f0bd1a38","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.45/201845__teszt__huawei_mate_20_pro__versenypiaci_aramszolgaltato__kapokadok","timestamp":"2018. november. 07. 00:00","title":"Kapok-adok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A nyár végén a bevándorlási különadó miatt azonnali hatállyal felfüggesztették a CEU-n a regisztrált menekülteknek és menedékjogot kérőknek meghirdetett OLIve oktatási programot. Most, amikor a kormány Bécsig űzné az egyetemet, bejelentették, újraindul a program.","shortLead":"A nyár végén a bevándorlási különadó miatt azonnali hatállyal felfüggesztették a CEU-n a regisztrált menekülteknek és...","id":"20181107_A_CEU_visszavag_a_kormanynak_ujra_tanitanak_menekulteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c2a734-e70d-4ba6-b182-5581f77077ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_A_CEU_visszavag_a_kormanynak_ujra_tanitanak_menekulteket","timestamp":"2018. november. 07. 16:33","title":"A CEU már nem fél a kormány adójától: újra tanítanak magyarországi menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6301c4-f6ea-4839-bf61-d034cb5c51bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változik a világ egyik legnagyobb fotótárhelyének felhasználási feltétele: az eddigi 1000 GB-os tárhely helyett 2019 februárjától csak 1000 darab fotót lehet ingyenesen feltölteni és tárolni a rendszerben.","shortLead":"Változik a világ egyik legnagyobb fotótárhelyének felhasználási feltétele: az eddigi 1000 GB-os tárhely helyett 2019...","id":"20181108_flickr_felhasznaloi_feltetelek_ingyenes_fiok_1000_foto_tarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b6301c4-f6ea-4839-bf61-d034cb5c51bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731959b5-0d3c-41a0-a83a-675a9252018d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_flickr_felhasznaloi_feltetelek_ingyenes_fiok_1000_foto_tarhely","timestamp":"2018. november. 08. 14:03","title":"Flickren tárolja a fényképeit? Akkor van egy nagyon rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7627c6db-1c55-4a05-8b1b-9d6cf30aa485","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz.","shortLead":"A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz.","id":"20181108_Magyar_valogatott_lehet_Loic_Nego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7627c6db-1c55-4a05-8b1b-9d6cf30aa485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a767822-b728-42f7-a9b2-cbba0e9ff0c5","keywords":null,"link":"/sport/20181108_Magyar_valogatott_lehet_Loic_Nego","timestamp":"2018. november. 08. 08:51","title":"Bekerülhet a magyar válogatottba Loic Nego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25032503-0797-4f0a-8059-303d4f93f2ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Természetvédők bukkantak rá a „bálnabörtönre”, helyi lapok szerint az állatokat kínai oceanáriumoknak adják el.","shortLead":"Természetvédők bukkantak rá a „bálnabörtönre”, helyi lapok szerint az állatokat kínai oceanáriumoknak adják el.","id":"20181107_Tobb_mint_100_balnat_tartanak_fogva_egy_orosz_kikotoben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25032503-0797-4f0a-8059-303d4f93f2ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354d2c8a-1bfe-428a-b1e0-76ecafae2862","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Tobb_mint_100_balnat_tartanak_fogva_egy_orosz_kikotoben__video","timestamp":"2018. november. 07. 14:22","title":"Több mint 100 bálnát tartanak fogva egy orosz kikötőben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron még csak sejteni lehetett, mostanra azonban a teszteket is elkezdte a Google: olyan funkciót épített a Google Térképbe, ami valós időben jelzi a baleseteket és a sebességmérést. Mi lesz így a Waze-zel?","shortLead":"A nyáron még csak sejteni lehetett, mostanra azonban a teszteket is elkezdte a Google: olyan funkciót épített a Google...","id":"20181108_google_maps_google_terkep_waze_baleset_sebessegmeres_traffipax_kozlekedes_navigacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6b7b23-bf4c-41a1-a2f6-e99409fd8791","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_google_maps_google_terkep_waze_baleset_sebessegmeres_traffipax_kozlekedes_navigacio","timestamp":"2018. november. 08. 09:03","title":"Rég nem jött már ilyen hasznos új funkció a Google Térképbe, mint ami most érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]