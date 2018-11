Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4470bbda-e654-4797-9509-70be535c48c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Yongnuo nevéről eddig viszonylag keveset lehetett hallani, ám ez változhat: a cég egy igen érdekes telefon-kamera hibriddel állt elő.","shortLead":"A kínai Yongnuo nevéről eddig viszonylag keveset lehetett hallani, ám ez változhat: a cég egy igen érdekes...","id":"20181109_android_fenykepezogep_yongnuo_yn450_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4470bbda-e654-4797-9509-70be535c48c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd511803-d5e0-4a4f-ac7f-eaef3f44f12e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_android_fenykepezogep_yongnuo_yn450_kamera","timestamp":"2018. november. 09. 13:03","title":"Androidos fényképezőgép? Ez lehet a kategória új királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V. kerületi rendőrkapitányságra vitték, ahol kihallgatták. ","shortLead":"Az V. kerületi rendőrkapitányságra vitték, ahol kihallgatták. ","id":"20181109_Budapestre_hoztak_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47326c46-d001-4987-aa8d-1d1bd6598241","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Budapestre_hoztak_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","timestamp":"2018. november. 09. 16:22","title":"Budapestre hozták a nemi erőszakkal gyanúsított afgán férfit - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába fizetett volna 7,5 millió forintot, a Fővárosi Törvényszék elutasította a benyújtott keresetet.","shortLead":"Hiába fizetett volna 7,5 millió forintot, a Fővárosi Törvényszék elutasította a benyújtott keresetet.","id":"20181109_Ovadek_elleneben_sem_hagyhatja_el_otthonat_M_Richard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475d4d7b-36f5-4d4d-bf09-1bdbe644fe63","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Ovadek_elleneben_sem_hagyhatja_el_otthonat_M_Richard","timestamp":"2018. november. 09. 15:16","title":"Óvadék ellenében sem hagyhatja el otthonát M. Richárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f732d13-1ebf-4923-bc18-387af321ad6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem teljesen olyan, mint Vlagyimir Vlagyimirovicsé, de azért ezzel is odébb lehet állni.","shortLead":"Nem teljesen olyan, mint Vlagyimir Vlagyimirovicsé, de azért ezzel is odébb lehet állni.","id":"20181106_aurus_senat_putyin_limuzin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f732d13-1ebf-4923-bc18-387af321ad6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdaaa6a-38a0-4cef-ba7e-fb8eb4198b74","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_aurus_senat_putyin_limuzin","timestamp":"2018. november. 08. 14:39","title":"Sokan akarnak Putyin-limuzint – két évre előre eladták az összes új elnöki autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522309f0-687a-4fc7-93e5-4cb70edf0d77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1950 óta felére csökkent az egy nőre jutó gyermeke száma a világban: hetven évvel ezelőtt még 4,7 gyermek jutott egy nőre, mára ez a szám 2,4-re esett. A különféle térségek között jelentős különbségek vannak: Nigerben 7,1, Cipruson és Tajvanon viszont csak 1-1 gyermek az átlag. Magyarország 1,4-en áll, ami kevés a lakosság „újratermeléséhez”.","shortLead":"1950 óta felére csökkent az egy nőre jutó gyermeke száma a világban: hetven évvel ezelőtt még 4,7 gyermek jutott...","id":"20181109_Latvanyosan_csokken_vilagszerte_a_gyerekszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=522309f0-687a-4fc7-93e5-4cb70edf0d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31269aa7-ca38-43e1-a8ef-08249ad19899","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Latvanyosan_csokken_vilagszerte_a_gyerekszam","timestamp":"2018. november. 09. 14:32","title":"Látványosan csökken világszerte a gyerekszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def06d39-3cd0-4c55-8aef-8df6c26d01ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Nem_csak_Zalaegerszegnek_Emodnek_is_van_elterult_bringasa_a_Google_Maps_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=def06d39-3cd0-4c55-8aef-8df6c26d01ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4fd5bf-c0fa-450c-8d25-05bd69272139","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Nem_csak_Zalaegerszegnek_Emodnek_is_van_elterult_bringasa_a_Google_Maps_szerint","timestamp":"2018. november. 09. 16:55","title":"Nem csak Zalaegerszegnek, Emődnek is van elterült bringása a Google Maps szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady életrajzi könyvéről, a Becomingról eddig szinte semmit nem lehetett tudni, a könyv gyártása ugyanis fokozott óvintézkedések mellett zajlik, most azonban kiszivárgott egy-két részlet.","shortLead":"A volt first lady életrajzi könyvéről, a Becomingról eddig szinte semmit nem lehetett tudni, a könyv gyártása ugyanis...","id":"20181109_Gyermekei_fogantatasarol_es_parterapiarol_is_ir_hamarosan_megjeleno_konyveben_Michelle_Obama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3aba33-404d-4c1e-b879-9647b696a1ce","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Gyermekei_fogantatasarol_es_parterapiarol_is_ir_hamarosan_megjeleno_konyveben_Michelle_Obama","timestamp":"2018. november. 09. 19:17","title":"Gyermekei fogantatásáról és párterápiáról is ír hamarosan megjelenő könyvében Michelle Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb mérföldkőhöz érkezett Donald Trump és az amerikai elnököt bíráló médiumok közötti szembenállás: visszavonták a CNN fő fehér házi főtudósítójától, Jim Acostától az állandó belépőjét, így az újságíró csak bonyolult és hosszadalmas eljárás után léphet be az épületbe. Ráadásul egy olyan videóra hivatkozva hozták meg a döntést, amelyet szemmel láthatóan manipuláltak.\r

","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz érkezett Donald Trump és az amerikai elnököt bíráló médiumok közötti szembenállás: visszavonták...","id":"20181108_Egy_manipulalt_videora_hivatkozva_elvettek_a_CNN_tudositojanak_allando_feher_hazi_belepojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5508c0-3e20-4bc1-ac4e-7615406c4fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Egy_manipulalt_videora_hivatkozva_elvettek_a_CNN_tudositojanak_allando_feher_hazi_belepojet","timestamp":"2018. november. 08. 13:36","title":"Manipulált videóra hivatkozva vették el a CNN-tudósító fehér házi belépőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]