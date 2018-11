Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen elutasította a Fővárosi Törvényszék a budapesti Dózsa György úton történt halálos baleset gyanúsítottjának indítványát, amelyben enyhébb szabályok szerinti bűnügyi felügyeletet és óvadék megállapítását kérte.","shortLead":"Jogerősen elutasította a Fővárosi Törvényszék a budapesti Dózsa György úton történt halálos baleset gyanúsítottjának...","id":"20181110_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_ovadek_hazi_orizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcef998-932c-4822-8d7c-61bc3f630528","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_ovadek_hazi_orizet","timestamp":"2018. november. 10. 10:35","title":"Óvadékért sem kerülhet ki M. Richárd a házi őrizetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a65599-1a9f-46f6-ad43-34e3306e692d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A történeti források eddig is állították, hogy így volt, de a kutatók mostanáig nem lehettek biztosak benne.","shortLead":"A történeti források eddig is állították, hogy így volt, de a kutatók mostanáig nem lehettek biztosak benne.","id":"20181109_Itt_a_bizonyitek_fenyoillatu_fejek_diszelegtek_a_keltak_hazai_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a65599-1a9f-46f6-ad43-34e3306e692d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0552f0b3-37e2-4da7-86ff-f50beee0e5c6","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Itt_a_bizonyitek_fenyoillatu_fejek_diszelegtek_a_keltak_hazai_elott","timestamp":"2018. november. 09. 07:16","title":"Egy jó keltánál fenyőillatú levágott fejek díszelegtek a ház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína állami sajtóügynöksége olyan, kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, akik 24 órát is képesek a monitor előtt tölteni, anélkül, hogy elfáradnának. ","shortLead":"Kína állami sajtóügynöksége olyan, kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, akik 24 órát is...","id":"20181109_hszinhua_hirugynokseg_szello_istvan_hirados_hirolvaso_mesterseges_intelligencia_videohamisito_szoftver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c20d6e5-94ca-4118-9b5d-8563a2c65ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_hszinhua_hirugynokseg_szello_istvan_hirados_hirolvaso_mesterseges_intelligencia_videohamisito_szoftver","timestamp":"2018. november. 09. 12:03","title":"Kína megcsinálta soha el nem fáradó Szellő Istvánját: a mesterséges intelligencia mondja a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, nem lesz nagy felhajtás, külföldi vendég. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem lesz nagy felhajtás, külföldi vendég. ","id":"20181110_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_megnyito_ujpest_fc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb28c1-8c93-44cf-9fa1-16087abed889","keywords":null,"link":"/sport/20181110_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_megnyito_ujpest_fc","timestamp":"2018. november. 10. 12:42","title":"Megvan, ki ellen játszik a Vidi új stadionja avatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4f4981-3048-4809-83c7-d9fc8971a408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábban a papírzsepi-kartellben vizsgált Vajda Papír Kft. dunaföldvári gyárához járult hozzá a kormány. A cég nemcsak a régióban, Skandináviában is sikeres, az új gyárral 100 munkahellyel teremt.","shortLead":"A korábban a papírzsepi-kartellben vizsgált Vajda Papír Kft. dunaföldvári gyárához járult hozzá a kormány. A cég...","id":"20181110_45_milliardot_adtunk_a_vecepapirgyartonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b4f4981-3048-4809-83c7-d9fc8971a408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e858ed-32ab-45a1-9a2b-2f8e70ea5f0c","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_45_milliardot_adtunk_a_vecepapirgyartonak","timestamp":"2018. november. 10. 09:54","title":"4,5 milliárdot adtunk a vécépapírgyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04065614-9aa2-4a80-a198-d357ee8bcf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az éjszaka képződött köd főként az északkeleti megyékben nagy területen maradhat meg tartósan, másutt a nappali órákban csökken a köddel borított területek aránya – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Az éjszaka képződött köd főként az északkeleti megyékben nagy területen maradhat meg tartósan, másutt a nappali órákban...","id":"20181110_tobb_megyeben_nagy_a_kod_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04065614-9aa2-4a80-a198-d357ee8bcf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c634a5-ea13-4fce-8452-52a8e9dc43ba","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_tobb_megyeben_nagy_a_kod_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2018. november. 10. 07:10","title":"Több megyében nagy a köd, figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy húszezer lakást érint a kormány a héten bejelentett javaslata az ötszázalékos forgalmi adó alkalmazhatóságáról 2023 végéig – mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a Magyar Időknek.\r

","shortLead":"Mintegy húszezer lakást érint a kormány a héten bejelentett javaslata az ötszázalékos forgalmi adó alkalmazhatóságáról...","id":"20181110_Lakasafa_negyotezer_csaladnak_segitene_ha_kitolnak_a_hataridot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfad9952-c35e-423f-9b40-068d71f1f926","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Lakasafa_negyotezer_csaladnak_segitene_ha_kitolnak_a_hataridot","timestamp":"2018. november. 10. 09:15","title":"Lakásáfa: négy-ötezer családnak segítene, ha kitolnák a határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d3a674-6694-4668-b2cf-49e83d4686c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szívesen elbeszélgetnénk ennek az X6-osnak a tulajdonosával, hogy mégis körülbelül milyen elképzelés mentén csinosította hőn szeretett divatterepjáróját.","shortLead":"Szívesen elbeszélgetnénk ennek az X6-osnak a tulajdonosával, hogy mégis körülbelül milyen elképzelés mentén...","id":"20181109_mutatunk_egy_bmwt_amire_nem_nagyon_van_magyarazat_x6_divatterepjaro_tuning_delorean","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d3a674-6694-4668-b2cf-49e83d4686c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b066d121-d2e2-4725-8dc5-8d0a34572f08","keywords":null,"link":"/cegauto/20181109_mutatunk_egy_bmwt_amire_nem_nagyon_van_magyarazat_x6_divatterepjaro_tuning_delorean","timestamp":"2018. november. 09. 15:21","title":"Mutatunk egy BMW-t, amire nem nagyon találni magyarázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]