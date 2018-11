Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Igaz, foglalkoznak már ilyesmivel komoly tudományos műhelyek, de velük vagy az MTA-val való együttműködésről persze szó sincs.","shortLead":"Igaz, foglalkoznak már ilyesmivel komoly tudományos műhelyek, de velük vagy az MTA-val való együttműködésről persze szó...","id":"20181110_Megvalosulhat_Kasler_nagy_alma_jon_a_Magyarsagkutato_Intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49abfc9-6d6c-42fb-ac20-c4038355e44e","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Megvalosulhat_Kasler_nagy_alma_jon_a_Magyarsagkutato_Intezet","timestamp":"2018. november. 10. 21:02","title":"Megvalósulhat Kásler nagy álma, jön a Magyarságkutató Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d3f7b6-732b-401d-b676-f907a579ff41","c_author":" Csunderlik Péter","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201845_a_rovidlato_superman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37d3f7b6-732b-401d-b676-f907a579ff41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96af9a0-c3cf-4c05-9027-3f0721d0333c","keywords":null,"link":"/itthon/201845_a_rovidlato_superman","timestamp":"2018. november. 11. 08:45","title":"Csunderlik Péter: A rövidlátó Superman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Böröcz László fideszes frakcióvezető-helyettes mélységesen felháborítónak tartja, hogy Demeter Márta arról beszélt, Orbán lányát magángéppel hozhatták haza Ciprusról, ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul.","shortLead":"Böröcz László fideszes frakcióvezető-helyettes mélységesen felháborítónak tartja, hogy Demeter Márta arról beszélt...","id":"20181109_A_Fidesz_az_adatvedelmi_hatosaghoz_fordul_Demeter_Marta_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d356503-18e2-4104-859a-b9a122a42560","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_A_Fidesz_az_adatvedelmi_hatosaghoz_fordul_Demeter_Marta_ugyeben","timestamp":"2018. november. 09. 13:24","title":"Az adatvédelmi hatósághoz fordul a Fidesz Demeter Márta miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7c2a39-5e5e-42f2-8e27-f583f3d43576","c_author":"Schiffer András","category":"itthon","description":"A közigazgatási bíróságok létrehozásával a harmadik hatalmi ág veszélyeztetettsége jelen pillanatban súlyosabb, mint az elmúlt évek vészharang-kongatásainál bármikor. ","shortLead":"A közigazgatási bíróságok létrehozásával a harmadik hatalmi ág veszélyeztetettsége jelen pillanatban súlyosabb, mint...","id":"20181109_Schiffer_Trojai_falo_az_igazsagszolgaltatasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d7c2a39-5e5e-42f2-8e27-f583f3d43576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a6b1e3-61c7-4cc2-98dd-d864d24a2735","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Schiffer_Trojai_falo_az_igazsagszolgaltatasban","timestamp":"2018. november. 09. 14:54","title":"Schiffer: Trójai faló az igazságszolgáltatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181109_hajlektalan_ripost_szabalysertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e00f2da-20e6-472a-8cdf-e5c6d51c99bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_hajlektalan_ripost_szabalysertes","timestamp":"2018. november. 09. 12:31","title":"Címlapon uszít a hajléktalanok ellen Habony bulvárlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734de27f-ae29-499a-9cfd-a23ffe24a49f","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Attila, a hunok királya és Drakula is az „ősük” volt, ha úgy alakult, vidáman ugratták egymást Mária Teréziával, udvaruknál pedig nem kisebb kaliberű zeneszerző tevékenykedett, mint Joseph Haydn. Ők voltak a híres Esterházyak. Ám ismerjük-e őket igazán, különösen a róluk fennmaradt, nem egyszer szórakoztató anekdotákat? ","shortLead":"Attila, a hunok királya és Drakula is az „ősük” volt, ha úgy alakult, vidáman ugratták egymást Mária Teréziával...","id":"feelaustria_20181030_5_sosem_hallott_tortenet_az_Esterhazy_csaladrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=734de27f-ae29-499a-9cfd-a23ffe24a49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ed4c15-3066-4c94-ab9e-b48259518009","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181030_5_sosem_hallott_tortenet_az_Esterhazy_csaladrol","timestamp":"2018. november. 10. 07:30","title":"5 sosem hallott történet az Esterházy családról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"c2d3a674-6694-4668-b2cf-49e83d4686c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szívesen elbeszélgetnénk ennek az X6-osnak a tulajdonosával, hogy mégis körülbelül milyen elképzelés mentén csinosította hőn szeretett divatterepjáróját.","shortLead":"Szívesen elbeszélgetnénk ennek az X6-osnak a tulajdonosával, hogy mégis körülbelül milyen elképzelés mentén...","id":"20181109_mutatunk_egy_bmwt_amire_nem_nagyon_van_magyarazat_x6_divatterepjaro_tuning_delorean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d3a674-6694-4668-b2cf-49e83d4686c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b066d121-d2e2-4725-8dc5-8d0a34572f08","keywords":null,"link":"/cegauto/20181109_mutatunk_egy_bmwt_amire_nem_nagyon_van_magyarazat_x6_divatterepjaro_tuning_delorean","timestamp":"2018. november. 09. 15:21","title":"Mutatunk egy BMW-t, amire nem nagyon találni magyarázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3a57dc-d275-46eb-a3aa-309c9a4c5544","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth János helyi képviselő elhunyt, ezért vasárnap időközi választást tartanak a kerületben a testületi hely betöltéséért. Átadás is történt, iskolában.","shortLead":"Horváth János helyi képviselő elhunyt, ezért vasárnap időközi választást tartanak a kerületben a testületi hely...","id":"20181109_Idokozi_valasztast_tartanak_a_XVI_keruletben_egy_rakas_fideszes_tarsasagaban_at_is_adtak_egy_iskolai_kezilabda_palyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc3a57dc-d275-46eb-a3aa-309c9a4c5544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f94cc66-0da2-4d29-a14c-299a71bda302","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Idokozi_valasztast_tartanak_a_XVI_keruletben_egy_rakas_fideszes_tarsasagaban_at_is_adtak_egy_iskolai_kezilabda_palyat","timestamp":"2018. november. 09. 14:46","title":"Időközi választást tartanak a XVI. kerületben, egy rakás fideszes társaságában át is adtak egy iskolai kézilabdapályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]