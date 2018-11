Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ce88b0b-21ca-4628-aed1-857474e99a09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joe Perry egy előadás után lett rosszul New Yorkban.","shortLead":"Joe Perry egy előadás után lett rosszul New Yorkban.","id":"20181112_Korhazba_kerult_az_Aerosmith_gitarosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ce88b0b-21ca-4628-aed1-857474e99a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d126ac-569d-487f-b4db-ab31dfbe6bb2","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Korhazba_kerult_az_Aerosmith_gitarosa","timestamp":"2018. november. 12. 09:08","title":"Kórházba került az Aerosmith gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5345ab1-d69e-47f6-ab67-f31e6b863104","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arra járók szerint a kompresszor robbanhatott föl. Korábban ugyanilyen típusú buszról tört fel forró víz, de égett is már porig egy harmadik példány.","shortLead":"Arra járók szerint a kompresszor robbanhatott föl. Korábban ugyanilyen típusú buszról tört fel forró víz, de égett is...","id":"20181110_Alkatreszek_boritjak_az_utat_a_Becsi_uton_allo_busz_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5345ab1-d69e-47f6-ab67-f31e6b863104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d90def-1cb3-469c-9186-2e991d2ac180","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_Alkatreszek_boritjak_az_utat_a_Becsi_uton_allo_busz_mogott","timestamp":"2018. november. 10. 16:40","title":"Robbanás? Alkatrészek borítják az utat a Bécsi úton álló busz mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1d5735-e308-426d-a4e3-c5d763f30f51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég minden eddig folytatott tevékenységével felhagy Üllői úti telephelyén.","shortLead":"A cég minden eddig folytatott tevékenységével felhagy Üllői úti telephelyén.","id":"20181110_Bezar_a_jozsefvarosiakat_mergezo_MetalArt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f1d5735-e308-426d-a4e3-c5d763f30f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6584f902-4988-440b-9dbc-ecceaadc4b59","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Bezar_a_jozsefvarosiakat_mergezo_MetalArt","timestamp":"2018. november. 10. 18:01","title":"Bezár a józsefvárosiakat mérgező Metal-Art Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település megindokolta, miért kapott ilyen magas végkielégítést Fazekas Barna.","shortLead":"A település megindokolta, miért kapott ilyen magas végkielégítést Fazekas Barna.","id":"20181111_Tobb_millios_bucsuajandek_Peceltol_a_lemondott_alpolgarmesternek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244c8ff5-3e85-46a5-90a1-33e258f903f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Tobb_millios_bucsuajandek_Peceltol_a_lemondott_alpolgarmesternek","timestamp":"2018. november. 11. 13:01","title":"Több milliós búcsúajándék Péceltől a lemondott alpolgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101ceb45-8f7c-40b0-8d7b-ea33da7bbe87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő most először beszélt arról, milyen a kapcsolata Tom Cruise-zal örökbe fogadott gyerekeivel.","shortLead":"A színésznő most először beszélt arról, milyen a kapcsolata Tom Cruise-zal örökbe fogadott gyerekeivel.","id":"20181110_Nicole_Kidman_Ugy_dontottek_szcientologusok_Nekem_az_a_dolgom_hogy_szeressem_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=101ceb45-8f7c-40b0-8d7b-ea33da7bbe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f43e418-59de-40ae-b9d5-e268088b6088","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Nicole_Kidman_Ugy_dontottek_szcientologusok_Nekem_az_a_dolgom_hogy_szeressem_oket","timestamp":"2018. november. 10. 18:38","title":"Nicole Kidman: Úgy döntöttek, szcientológusok. Az én dolgom, hogy szeressem őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfef87f-bb36-4971-8dfc-025371a74eec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung svácji kutatókkal közösen készíti el az okostévék új generációját, amit elsősorban a mozgássérült embereknek fejlesztenek.","shortLead":"A Samsung svácji kutatókkal közösen készíti el az okostévék új generációját, amit elsősorban a mozgássérült embereknek...","id":"20181112_samsung_okostelevizio_project_pontis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dfef87f-bb36-4971-8dfc-025371a74eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a96df25-2b18-445c-9746-13fc91d63f0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_samsung_okostelevizio_project_pontis","timestamp":"2018. november. 12. 13:33","title":"Távirányító sem kell: az agyunkkal irányíthatjuk majd a Samsung új okostelevízióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df07ede-881d-4864-985e-c038c484a575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 9-étől életbe lép a 2019-es vasúti menetrend. Kevés lényegi változás lesz az ideihez képest, de ezeket összeszedte a vasúttársaság.","shortLead":"December 9-étől életbe lép a 2019-es vasúti menetrend. Kevés lényegi változás lesz az ideihez képest, de ezeket...","id":"20181110_Valtozas_a_vaci_vonalon_kozvetlen_BecsKolozsvar_vonat__itt_az_uj_menetrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df07ede-881d-4864-985e-c038c484a575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d8f844-9ad9-4ecf-970c-06c9851e7292","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Valtozas_a_vaci_vonalon_kozvetlen_BecsKolozsvar_vonat__itt_az_uj_menetrend","timestamp":"2018. november. 10. 22:08","title":"Változás a váci vonalon, közvetlen Bécs-Kolozsvár vonat - itt az új menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89384599-4503-4f51-a2b5-9915fca510a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközi testületi választást tartanak vasárnap a XVI. kerületben, a kormánypárti jelölt korábban zsidók és bolsevikok közös világhatalmáról beszélt.","shortLead":"Időközi testületi választást tartanak vasárnap a XVI. kerületben, a kormánypárti jelölt korábban zsidók és bolsevikok...","id":"20181110_Zsido_vilaghatalomrol_szabadkomuvessegrol_irt_a_Fidesz_jeloltje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89384599-4503-4f51-a2b5-9915fca510a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2320f-fd31-4bb0-a6cf-86cde19df336","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Zsido_vilaghatalomrol_szabadkomuvessegrol_irt_a_Fidesz_jeloltje","timestamp":"2018. november. 10. 16:09","title":"Zsidó világhatalomról, szabadkőművességről írt a Fidesz jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]