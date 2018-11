Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer forintra is büntethetnek érte.","shortLead":"Ezt a speciális lámpát még a legmodernebb autókban is kézzel kell szabályozni, és ha rosszul használjuk, akár 30 ezer...","id":"20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04eaa5c0-318d-4c78-aea7-279f40d83cf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_kodlampa_meg_mindig_nekunk_kell_kapcsolgatni_de_mikor_es_hogyan_kresz","timestamp":"2018. november. 12. 06:41","title":"Ködlámpa: még mindig kézzel kell kapcsolgatni, de mikor és hogyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Mars egyenlítőjéhez közeli Oxia Planum nevű vidéket tartják a szakemberek a legmegfelelőbb kutatási helyszínnek az ExoMars orosz-európai űrexpedíció 2020-ban útnak induló kutatórobotja számára, amely a múltbeli és akár a jelenkori élet lehetséges nyomai után fog kutatni a vörös bolygón. ","shortLead":"A Mars egyenlítőjéhez közeli Oxia Planum nevű vidéket tartják a szakemberek a legmegfelelőbb kutatási helyszínnek...","id":"20181111_exomars_expedicio_kutatorobot_oxia_planum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75d1b69-fe5b-42db-a030-e6143d8825ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_exomars_expedicio_kutatorobot_oxia_planum","timestamp":"2018. november. 11. 18:03","title":"Két éve 540 km/h-val csapódott a Marsba egy űrszonda, most megint odaküldünk egy robotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b824099c-60c2-45a2-9020-922a1d6f7032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új vezérigazgató-helyettest igazolt a Magyar Posta. Katona Viktor Iván menedzseri tapasztalata magában foglalja a Népszabadság bezárását.","shortLead":"Új vezérigazgató-helyettest igazolt a Magyar Posta. Katona Viktor Iván menedzseri tapasztalata magában foglalja...","id":"20181112_Katonadolog_felvallalta_a_Nepszabadsag_bezarasat_a_posta_topmenedzsere_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b824099c-60c2-45a2-9020-922a1d6f7032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da6d533-49d1-4553-aa06-30e66739e386","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Katonadolog_felvallalta_a_Nepszabadsag_bezarasat_a_posta_topmenedzsere_lett","timestamp":"2018. november. 12. 17:30","title":"Katona-dolog: felvállalta a Népszabadság bezárását, a posta topmenedzsere lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerződések megkötésekor még 2023-as átadást ígért a kormányzat, de úgy tűnik, már a miniszterelnök is beletörődött, hogy a projekt átadása kitolódhat.","shortLead":"A szerződések megkötésekor még 2023-as átadást ígért a kormányzat, de úgy tűnik, már a miniszterelnök is beletörődött...","id":"20181112_Korabban_tagadtak_de_mar_a_kormanyzat_is_elismeri_hogy_csuszhat_Paks_II_atadasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a98694-0e9d-409d-87d4-f3b2531d7414","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Korabban_tagadtak_de_mar_a_kormanyzat_is_elismeri_hogy_csuszhat_Paks_II_atadasa","timestamp":"2018. november. 12. 08:55","title":"Korábban tagadták, de már a kormányzat is elismeri, hogy csúszhat Paks II. átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181110_4es_6os_7es_nincs_a_szamjegyek_kozott_Akkor_lehet_hogy_nyert_a_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee067e4-662c-49a3-85c6-4633f29fcbee","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_4es_6os_7es_nincs_a_szamjegyek_kozott_Akkor_lehet_hogy_nyert_a_lotton","timestamp":"2018. november. 10. 19:47","title":"4-es, 6-os 7-es nincs a számjegyei között? Akkor lehet, hogy nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","shortLead":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","id":"20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaedce-8b17-4caf-a2d4-50a729ef7894","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","timestamp":"2018. november. 12. 10:38","title":"Porig égett háza előtt szelfizett Gerard Butler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit hatóság szerint a 43 éves Jermu Michael Salonen azután küldött csőbombát a Cryptopay nevű cégnek, hogy az ügyfélszolgálat nem küldött neki új jelszót.","shortLead":"A brit hatóság szerint a 43 éves Jermu Michael Salonen azután küldött csőbombát a Cryptopay nevű cégnek...","id":"20181112_bitcoin_cryptopay_london_csobomba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7f59d9-99a3-43bf-bb1c-4a2c09c74b75","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_bitcoin_cryptopay_london_csobomba","timestamp":"2018. november. 12. 10:33","title":"Nem kapott új jelszót, bombát küldött a BitCoin-cégnek egy svéd férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városliget Zrt. vezetőjének legújabb számítása szerint 250 milliárd forintba kerülhetnek a budapesti Városligetben tervezett beruházások. Erről az RTL számolt be a K-monitorra hivatkozva.","shortLead":"A Városliget Zrt. vezetőjének legújabb számítása szerint 250 milliárd forintba kerülhetnek a budapesti Városligetben...","id":"20181111_Tovabb_dragul_a_Ligetprojekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21472370-9267-4f4d-b09c-9443dc715b81","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Tovabb_dragul_a_Ligetprojekt","timestamp":"2018. november. 11. 21:37","title":"Tovább drágul a Liget-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]