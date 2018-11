Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy kis francia cég ma komoly pénzt zsebel be a középkori kolostorokban tökélyre fejlesztett melisszafőzetek gyártásából és forgalmazásából. ","shortLead":"Egy kis francia cég ma komoly pénzt zsebel be a középkori kolostorokban tökélyre fejlesztett melisszafőzetek...","id":"20181112_A_kolostorok_CocaColaja_ma_is_tarol_de_mi_is_ez_az_ital","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f830ed2f-7559-4f4b-a77c-0d0421427f06","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_A_kolostorok_CocaColaja_ma_is_tarol_de_mi_is_ez_az_ital","timestamp":"2018. november. 12. 06:14","title":"A „kolostorok Coca-Colája” ma is tarol, de mi is ez az ital?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy elkötelezett keresztény közösség hírlevelében szerepelt volna egy olasz menekültsegítő nő története, de a magyar változatba inkább egy másik, politikailag semleges esetet választottak. Ennek ellenére úgy évlik, nagy a baj, ha ma keresztények körében nem lehet nyugodt szívvel leírni a menekült szót.","shortLead":"Egy elkötelezett keresztény közösség hírlevelében szerepelt volna egy olasz menekültsegítő nő története, de a magyar...","id":"20181110_Nem_merte_leirni_egy_hirlevelben_a_menekult_szot_egy_kereszteny_kozosseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f270553-4c74-4d84-83cb-37e43ce5ef08","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Nem_merte_leirni_egy_hirlevelben_a_menekult_szot_egy_kereszteny_kozosseg","timestamp":"2018. november. 10. 14:14","title":"Nem merte leírni egy hírlevélben a \"menekült\" szót egy keresztény közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad86e50b-96ca-4015-8dd3-9e3dfbfad066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fény derült a sokakat kínzó kérdésre, hogy miért nem mosolyog a kamerák előtt.","shortLead":"Fény derült a sokakat kínzó kérdésre, hogy miért nem mosolyog a kamerák előtt.","id":"20181111_ByeAlex_csinalt_egy_kis_reklamot_a_fogorvosoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad86e50b-96ca-4015-8dd3-9e3dfbfad066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfd9388-b927-4f19-a79c-c846c8f577de","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_ByeAlex_csinalt_egy_kis_reklamot_a_fogorvosoknak","timestamp":"2018. november. 11. 09:25","title":"ByeAlex csinált egy kis reklámot a fogorvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339e56a4-6559-4f32-ab27-47cc3689cce4","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Boszorkányok márpedig vannak, és olyan remake-ek is, amelyeket érdemes volt megcsinálni, még ha a (tánc)művészetet is kell bírni hozzá. A 152 perces Sóhajok nehéz film, sokszor undorító, máskor káprázatos, néha röhejes. Nem mindig jó nézni, de mindvégig moziélmény. Kritika.","shortLead":"Boszorkányok márpedig vannak, és olyan remake-ek is, amelyeket érdemes volt megcsinálni, még ha a (tánc)művészetet is...","id":"20181110_Tilda_Swinton_es_bandaja_megkampozza_a_husunkat_Sohajok_filmkritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=339e56a4-6559-4f32-ab27-47cc3689cce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8db2b94-0afe-4618-a440-e539a0b0ead0","keywords":null,"link":"/kultura/20181110_Tilda_Swinton_es_bandaja_megkampozza_a_husunkat_Sohajok_filmkritika","timestamp":"2018. november. 10. 18:00","title":"Tilda Swinton és bandája megkampózza a húsunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dzsamál Hasogdzsi testének maradványait vélhetően a konzul házának csatornalefolyójába dobták a kormányközeli Sabah török napilap meg nem nevezett forrásai szerint.","shortLead":"Dzsamál Hasogdzsi testének maradványait vélhetően a konzul házának csatornalefolyójába dobták a kormányközeli Sabah...","id":"20181110_savban_oldhattak_fel_a_szaudi_ujsagiro_dzsamal_hasogdzsi_holttestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9664eda-8487-4413-b9da-da5d1779c2ad","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_savban_oldhattak_fel_a_szaudi_ujsagiro_dzsamal_hasogdzsi_holttestet","timestamp":"2018. november. 10. 13:55","title":"Savban oldhatták fel a szaúdi újságíró holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak egy elvetemült alkoholista lesz részeg délután fél kettőre – mondta az Air India egyik vezető pilótája. Szerinte belenyúltak az alkoholteszt eredményébe, a cégen belüli háború miatt függesztették fel a repülési engedélyét.","shortLead":"Csak egy elvetemült alkoholista lesz részeg délután fél kettőre – mondta az Air India egyik vezető pilótája. Szerinte...","id":"20181112_Ketszer_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott_az_Air_India_vezeto_pilotaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0c4b41-c481-4938-bf98-9d17309cd19b","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Ketszer_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott_az_Air_India_vezeto_pilotaja","timestamp":"2018. november. 12. 09:51","title":"Kétszer is megbukott az alkoholteszten repülés előtt az Air India vezető pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen elutasította a Fővárosi Törvényszék a budapesti Dózsa György úton történt halálos baleset gyanúsítottjának indítványát, amelyben enyhébb szabályok szerinti bűnügyi felügyeletet és óvadék megállapítását kérte.","shortLead":"Jogerősen elutasította a Fővárosi Törvényszék a budapesti Dózsa György úton történt halálos baleset gyanúsítottjának...","id":"20181110_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_ovadek_hazi_orizet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcef998-932c-4822-8d7c-61bc3f630528","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_ovadek_hazi_orizet","timestamp":"2018. november. 10. 10:35","title":"Óvadékért sem kerülhet ki M. Richárd a házi őrizetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2423947-2114-46e4-a19e-66a3ff8ce545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kritikus besorolást kapott az az incidens, ami vasárnap délután történt a kazahsztáni Air Astana légitársaság repülőjével. A Lisszabonból felszálló gép személyzete egy időre elvesztette az irányítást a repülő fölött.","shortLead":"Kritikus besorolást kapott az az incidens, ami vasárnap délután történt a kazahsztáni Air Astana légitársaság...","id":"20181111_air_astana_embraer_e190lr__kc1388_kzr_1388_lisszabon_iranyithatatlan_repulogep_portugalia_f16","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2423947-2114-46e4-a19e-66a3ff8ce545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3db6064-60ab-4266-b310-eb7478244d52","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_air_astana_embraer_e190lr__kc1388_kzr_1388_lisszabon_iranyithatatlan_repulogep_portugalia_f16","timestamp":"2018. november. 11. 20:53","title":"Videón a drámai út: vészhelyzetbe került egy repülő Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]