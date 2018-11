Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0345976-2ab3-425f-adc1-b3a41def7422","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen a vasárnapi Formula–1-es Brazil Nagydíj után szóváltásba keveredett Esteban Oconnal, mert a francia pilóta összeütközött vele a verseny közben.","shortLead":"Max Verstappen a vasárnapi Formula–1-es Brazil Nagydíj után szóváltásba keveredett Esteban Oconnal, mert a francia...","id":"20181112_f1_forma1_max_verstappen_esteban_ocon_brazil_nagydij_lokdosodes_utkozes_kozerdeku_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0345976-2ab3-425f-adc1-b3a41def7422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e69c15-d58c-4341-8595-1a66481a292a","keywords":null,"link":"/sport/20181112_f1_forma1_max_verstappen_esteban_ocon_brazil_nagydij_lokdosodes_utkozes_kozerdeku_munka","timestamp":"2018. november. 12. 13:27","title":"Közmunkára ítélték a lökdösődő F1-es pilótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509043d9-fa59-49be-a929-1f638058bbde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A menekülteket és integrálásukat segítő globális megállapodást decemberben fogadnák el. Magyarország már kilépett az egyezményből az elfogadási folyamat közben, ahogy az USA, Ausztrália és Ausztria is.","shortLead":"A menekülteket és integrálásukat segítő globális megállapodást decemberben fogadnák el. Magyarország már kilépett...","id":"20181112_Bulgaria_sem_csatlakozik_az_ENSZ_migracios_csomagjahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=509043d9-fa59-49be-a929-1f638058bbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ff973c-bcb4-4ef3-a3ac-9e6172cd40c2","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Bulgaria_sem_csatlakozik_az_ENSZ_migracios_csomagjahoz","timestamp":"2018. november. 12. 14:54","title":"Bulgária is kilép az ENSZ globális migrációs tárgyalásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közleményben reagált a MÖSZ az elhangzott vádakra.","shortLead":"Közleményben reagált a MÖSZ az elhangzott vádakra.","id":"20181111_A_bokszszovetseg_szerint_nem_vezetoi_felelnek_a_tobb_szazmillios_hianyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a70560-f580-4b67-b600-b03422acf40c","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_bokszszovetseg_szerint_nem_vezetoi_felelnek_a_tobb_szazmillios_hianyert","timestamp":"2018. november. 11. 13:50","title":"A bokszszövetség szerint nem vezetői felelnek a több százmilliós hiányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42904c0-1046-4ac2-ae79-a41b3d33bbba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"1918. november 11-én írta alá a vereségét elismerő Németország a franciaországi Compiegne közelében, egy vasúti kocsiban a fegyverszünetet az antanthatalmakkal, ezzel véget ért a négy évig tartó első világháború.","shortLead":"1918. november 11-én írta alá a vereségét elismerő Németország a franciaországi Compiegne közelében, egy vasúti...","id":"20181111_Szaz_eve_lett_vege_az_elso_vilaghaborunak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b42904c0-1046-4ac2-ae79-a41b3d33bbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9303b4d7-970f-4aa4-9c0f-3a8af282fc8e","keywords":null,"link":"/elet/20181111_Szaz_eve_lett_vege_az_elso_vilaghaborunak","timestamp":"2018. november. 11. 07:48","title":"Amikor négy birodalom omlott össze - 100 éve ért véget az első világháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181112_Orban_Viktor_Amerika_migracio_gyerekvallalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb462287-b17f-4f4e-850f-aafb3be4d2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Orban_Viktor_Amerika_migracio_gyerekvallalas","timestamp":"2018. november. 12. 12:28","title":"\"Az Orbán Viktor nevével fémjelzett ötlet Amerikában forradalminak számít\" – hirdeti az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7d8caf-705d-46cd-8ed1-b55c9ef870ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezért a megmozdulásért azonnal piros lap járt volna, Fiola Attila mégis végigjátszhatta a meccset. ","shortLead":"Ezért a megmozdulásért azonnal piros lap járt volna, Fiola Attila mégis végigjátszhatta a meccset. ","id":"20181112_fiola_attila_koszta_mark_vidi_mezokovesd_rugas_szabalytalansag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c7d8caf-705d-46cd-8ed1-b55c9ef870ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1bcd6f-88ce-47bf-9652-74b649f42002","keywords":null,"link":"/sport/20181112_fiola_attila_koszta_mark_vidi_mezokovesd_rugas_szabalytalansag","timestamp":"2018. november. 12. 18:08","title":"Gerincen rúgta ellenfelét a magyar válogatott védője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b48b9a6-7c43-42bf-b37b-ab278e6fd1ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nyugati közelében található Új-Házi önkiszolgáló étterem tulajdonosa azt mondja, rendszeresen jönnek be hozzájuk malteros ruhában munkások a közeli építkezésekről, és koszos kézzel nyúlnak bele a mindenki számára kitett ételbe. Szóltak nekik, hogy öltözzenek át, de hiába.","shortLead":"A Nyugati közelében található Új-Házi önkiszolgáló étterem tulajdonosa azt mondja, rendszeresen jönnek be hozzájuk...","id":"20181112_onkiszolgalo_etterem_nem_engednek_be_munkasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b48b9a6-7c43-42bf-b37b-ab278e6fd1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89644fdb-7b1a-4e2d-a558-9d2352cdca85","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_onkiszolgalo_etterem_nem_engednek_be_munkasokat","timestamp":"2018. november. 12. 16:16","title":"Panaszkodnak a munkások, nem engedik be őket egy budapesti étterembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95957936-d798-4b6c-8440-3d1514f23d65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennél talán nem is végezhetnék hatékonyabban a munkájukat az elszállítással megbízott szakemberek.","shortLead":"Ennél talán nem is végezhetnék hatékonyabban a munkájukat az elszállítással megbízott szakemberek.","id":"20181111_a_nap_videoja_igy_lehet_fel_perc_alatt_eltavolitani_egy_tilosban_parkolo_autot_kerekbilincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95957936-d798-4b6c-8440-3d1514f23d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7d8029-be02-4aa4-bc2b-3dfee32ee15d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181111_a_nap_videoja_igy_lehet_fel_perc_alatt_eltavolitani_egy_tilosban_parkolo_autot_kerekbilincs","timestamp":"2018. november. 11. 06:41","title":"A nap videója: így lehet fél perc alatt eltávolítani egy tilosban parkoló autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]