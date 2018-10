Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb15aa68-2bc9-41b2-aea1-dad813c153b9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A páciensből összesen 122 darab 10 centiméteres szöget, négy rajzszöget, két tűt, egy fogpiszkálót és több üvegcserepet operáltak ki.","shortLead":"A páciensből összesen 122 darab 10 centiméteres szöget, négy rajzszöget, két tűt, egy fogpiszkálót és több üvegcserepet...","id":"20181023_operacio_eles_targyak_szog_rajzszog_etiop_paciens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb15aa68-2bc9-41b2-aea1-dad813c153b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1837b5c0-1fb7-495c-a638-c3c6e9dde836","keywords":null,"link":"/elet/20181023_operacio_eles_targyak_szog_rajzszog_etiop_paciens","timestamp":"2018. október. 23. 16:37","title":"Több mint 120 éles tárgyat operáltak ki egy etióp férfi gyomrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat százalékkal, 841,5 millió euróra csökkent a Ryanair ír diszkont légitársaság adózott eredménye a cég szeptember végével záródott második pénzügyi negyedévében.","shortLead":"Hat százalékkal, 841,5 millió euróra csökkent a Ryanair ír diszkont légitársaság adózott eredménye a cég szeptember...","id":"20181022_A_Ryanair_megerezte_a_jarattorleseket_pedig_tobb_utast_vitt_es_a_bevetele_is_nott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c6d3bb-a59d-4742-a214-c14a00f74cbc","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_A_Ryanair_megerezte_a_jarattorleseket_pedig_tobb_utast_vitt_es_a_bevetele_is_nott","timestamp":"2018. október. 22. 14:29","title":"A Ryanair megérezte a járattörléseket, pedig több utast vitt és a bevétele is nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e80eb62-8dde-4060-9177-e2b2e4b9b166","c_author":"Szél Dávid","category":"elet","description":"Bevétel, kiadás, vagyon, főkönyv, bevallás, mérleg, csőd: könyveléstechnikai kifejezések, amelyek közül néhányat átemelt magának a pár- és a családterápia is. Nem véletlenül. A „családi főkönyv” fogalma viszont még messze nem épült be annyira a köztudatba, mint amekkora jelentősége van. Vagy lenne, ha egyáltalán tudnánk a létezéséről.","shortLead":"Bevétel, kiadás, vagyon, főkönyv, bevallás, mérleg, csőd: könyveléstechnikai kifejezések, amelyek közül néhányat...","id":"20181022_Mentse_meg_a_csaladjat_az_erzelmi_csodtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e80eb62-8dde-4060-9177-e2b2e4b9b166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f379d6d-dd3c-455d-9b93-0edfbe312baf","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Mentse_meg_a_csaladjat_az_erzelmi_csodtol","timestamp":"2018. október. 22. 18:00","title":"Mentse meg a családját az érzelmi csődtől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4003e91b-94c7-4a92-b8f0-03a70ce68f78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók mentőket kértek a helyszínre, a baleset akadályozza a forgalmat.\r

\r

","shortLead":"A tűzoltók mentőket kértek a helyszínre, a baleset akadályozza a forgalmat.\r

\r

","id":"20181021_Baleset_az_Ajtosi_Durer_soron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4003e91b-94c7-4a92-b8f0-03a70ce68f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3edf934-1f15-4e76-8285-e1ffe2003f59","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Baleset_az_Ajtosi_Durer_soron","timestamp":"2018. október. 21. 21:04","title":"Baleset az Ajtósi Dürer soron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8de215-90e0-49f3-94df-891cc76dad9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ivo Sanader ellen összesen hat peres eljárás folyik, de egyikben sincs jogerős ítélet.","shortLead":"Ivo Sanader ellen összesen hat peres eljárás folyik, de egyikben sincs jogerős ítélet.","id":"20181022_ivo_sanader_mol_ina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d8de215-90e0-49f3-94df-891cc76dad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a94146b-d564-438e-b64c-2d5418af5a2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_ivo_sanader_mol_ina","timestamp":"2018. október. 22. 15:53","title":"Elítélték a volt horvát kormányfőt és a Mol-Ina per még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51314008-9316-40db-8e32-e1913aeff943","c_author":"","category":"cegauto","description":"Több mint öt év után ismét futamot tudott nyerni Kimi Raikkönen. Hamilton még nem világbajnok. \r

\r

","shortLead":"Több mint öt év után ismét futamot tudott nyerni Kimi Raikkönen. Hamilton még nem világbajnok. \r

\r

","id":"20181021_Kimi_Raikkonen_nyerte_az_Amerikai_GPt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51314008-9316-40db-8e32-e1913aeff943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd798cb9-170c-47c7-8964-3dee3a4335fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Kimi_Raikkonen_nyerte_az_Amerikai_GPt","timestamp":"2018. október. 21. 21:58","title":"Kimi Raikkönen nyerte az Amerikai GP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a38afb-feba-4fc4-a82e-c51493a2f18d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szivároghat a hűtőfolyadék egyes 2010 és 2017 között gyártott dízelautóknál. A BMW rengeteg autót hív vissza ellenőrzésre. ","shortLead":"Szivároghat a hűtőfolyadék egyes 2010 és 2017 között gyártott dízelautóknál. A BMW rengeteg autót hív vissza...","id":"20181023_bmw_gyulladasveszely_hutofolyadek_szivargas_visszahivas_dizelauto_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8a38afb-feba-4fc4-a82e-c51493a2f18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1158a0-5ac5-4254-a3b7-be9fd37dfbd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_bmw_gyulladasveszely_hutofolyadek_szivargas_visszahivas_dizelauto_ellenorzes","timestamp":"2018. október. 23. 11:17","title":"Gyulladásveszély miatt 1,6 millió BMW-t hívnak vissza ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1d9020-9993-408a-87c5-9fa4b5c106e5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez volt a tizedik gólja ebben a szezonban.","shortLead":"Ez volt a tizedik gólja ebben a szezonban.","id":"20181022_Salloi_megint_lecsapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1d9020-9993-408a-87c5-9fa4b5c106e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f624651-14bb-48df-8958-4ed57de83929","keywords":null,"link":"/sport/20181022_Salloi_megint_lecsapott","timestamp":"2018. október. 22. 14:10","title":"Sallói nagyot megy Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]