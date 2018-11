Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28fefc6d-7e2e-4d4f-a970-870ef0210bad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Douglas a 2001: Űrodüsszeia űrhajóját irányító, programhibás számítógép hangja volt.","shortLead":"Douglas a 2001: Űrodüsszeia űrhajóját irányító, programhibás számítógép hangja volt.","id":"20181112_Meghalt_Douglas_Rain_aki_a_2001_Urodusszeiaban_szereplo_gonosz_gep_hangjat_adta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28fefc6d-7e2e-4d4f-a970-870ef0210bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca5fd6a-911c-4ec8-b9b7-6d362ee7d40b","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Meghalt_Douglas_Rain_aki_a_2001_Urodusszeiaban_szereplo_gonosz_gep_hangjat_adta","timestamp":"2018. november. 12. 10:33","title":"Meghalt Douglas Rain, és vele ment HAL 9000","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de280b4-35ab-47c2-828d-3ea75708a173","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg benzin- és dízelmeghajtással rendelhető SUV-ból hamarosan egy hálózatról tölthető hibrid változat is be fog mutatkozni. ","shortLead":"A jelenleg benzin- és dízelmeghajtással rendelhető SUV-ból hamarosan egy hálózatról tölthető hibrid változat is be fog...","id":"20181112_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_jon_a_plugin_hibrid_bmw_x3_x5_zold_rendszam_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4de280b4-35ab-47c2-828d-3ea75708a173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0051e7e2-6fae-4941-ad76-40cb6f6177c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_jon_a_plugin_hibrid_bmw_x3_x5_zold_rendszam_suv","timestamp":"2018. november. 12. 08:21","title":"Újabb zöld rendszámos divatterepjáró, jön a hibrid BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63561cd-09c4-4e69-bd6b-01b12adbadeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Földes András István csütörtökön tűnt el egy ECS-201 rendszámú Skoda Octaviával.","shortLead":"Földes András István csütörtökön tűnt el egy ECS-201 rendszámú Skoda Octaviával.","id":"20181110_Autojaval_egyutt_eltunt_taxist_keres_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b63561cd-09c4-4e69-bd6b-01b12adbadeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f28459e-2885-4e9c-8de4-15de69720ac2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181110_Autojaval_egyutt_eltunt_taxist_keres_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 10. 14:50","title":"Autójával együtt eltűnt taxist keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad86e50b-96ca-4015-8dd3-9e3dfbfad066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fény derült a sokakat kínzó kérdésre, hogy miért nem mosolyog a kamerák előtt.","shortLead":"Fény derült a sokakat kínzó kérdésre, hogy miért nem mosolyog a kamerák előtt.","id":"20181111_ByeAlex_csinalt_egy_kis_reklamot_a_fogorvosoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad86e50b-96ca-4015-8dd3-9e3dfbfad066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfd9388-b927-4f19-a79c-c846c8f577de","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_ByeAlex_csinalt_egy_kis_reklamot_a_fogorvosoknak","timestamp":"2018. november. 11. 09:25","title":"ByeAlex csinált egy kis reklámot a fogorvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfulladok, klausztrofóbiás vagyok, vegyétek le ezt a zacskót a fejemről” – ezek voltak az utolsó szavai az isztambuli szaúdi konzulátus épületében meggyilkolt Dzsamal Hasogdzsinak – állítja az Al Jazeera televízió.","shortLead":"Megfulladok, klausztrofóbiás vagyok, vegyétek le ezt a zacskót a fejemről” – ezek voltak az utolsó szavai az isztambuli...","id":"20181111_Megfulladok_vegyetek_le_a_fejemrol_a_zacskot__ezek_voltak_Hasogdzsi_utolso_szavai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a182f96-8ca3-4ebe-9567-49fd78391491","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Megfulladok_vegyetek_le_a_fejemrol_a_zacskot__ezek_voltak_Hasogdzsi_utolso_szavai","timestamp":"2018. november. 11. 18:06","title":"Megfulladok, vegyétek le a fejemről a zacskót – ezek voltak Hasogdzsi utolsó szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közleményben reagált a MÖSZ az elhangzott vádakra.","shortLead":"Közleményben reagált a MÖSZ az elhangzott vádakra.","id":"20181111_A_bokszszovetseg_szerint_nem_vezetoi_felelnek_a_tobb_szazmillios_hianyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a70560-f580-4b67-b600-b03422acf40c","keywords":null,"link":"/sport/20181111_A_bokszszovetseg_szerint_nem_vezetoi_felelnek_a_tobb_szazmillios_hianyert","timestamp":"2018. november. 11. 13:50","title":"A bokszszövetség szerint nem vezetői felelnek a több százmilliós hiányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d4ba91-e091-4698-934a-25470639df8e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elképesztő jelenet zajlott le a Manchesteri Derbyn: a City harmadik gólját 44 átadás, és egy több mit kétperces labdabirtoklás előzte. Nézze meg, hogy építették fel Gündogán gólját. ","shortLead":"Elképesztő jelenet zajlott le a Manchesteri Derbyn: a City harmadik gólját 44 átadás, és egy több mit kétperces...","id":"20181111_Szinte_hihetetlen_44_passz_elozte_meg_a_ManCity_goljat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09d4ba91-e091-4698-934a-25470639df8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f979c5a-b493-43f1-b09c-0f59e36bd79b","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Szinte_hihetetlen_44_passz_elozte_meg_a_ManCity_goljat__video","timestamp":"2018. november. 11. 21:15","title":"Szinte hihetetlen: 44 passz előzte meg a ManCity gólját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101ceb45-8f7c-40b0-8d7b-ea33da7bbe87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő most először beszélt arról, milyen a kapcsolata Tom Cruise-zal örökbe fogadott gyerekeivel.","shortLead":"A színésznő most először beszélt arról, milyen a kapcsolata Tom Cruise-zal örökbe fogadott gyerekeivel.","id":"20181110_Nicole_Kidman_Ugy_dontottek_szcientologusok_Nekem_az_a_dolgom_hogy_szeressem_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=101ceb45-8f7c-40b0-8d7b-ea33da7bbe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f43e418-59de-40ae-b9d5-e268088b6088","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Nicole_Kidman_Ugy_dontottek_szcientologusok_Nekem_az_a_dolgom_hogy_szeressem_oket","timestamp":"2018. november. 10. 18:38","title":"Nicole Kidman: Úgy döntöttek, szcientológusok. Az én dolgom, hogy szeressem őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]