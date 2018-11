Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"302991eb-b67f-48e1-bd52-4a2f0c2764dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy orosz lap szerint az intézménynek Moszkvában, Voronyezsben és Budapesten is lesznek központjai, amelyekben együtt dolgozhatnak magyar és orosz kutatók.","shortLead":"Egy orosz lap szerint az intézménynek Moszkvában, Voronyezsben és Budapesten is lesznek központjai, amelyekben együtt...","id":"20181113_Nemzetkozi_onkologiai_kutatointezetet_alapit_a_kormany_Budapesten_es_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302991eb-b67f-48e1-bd52-4a2f0c2764dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2589ab82-305f-45a8-aba5-49ff25e65743","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Nemzetkozi_onkologiai_kutatointezetet_alapit_a_kormany_Budapesten_es_Oroszorszagban","timestamp":"2018. november. 13. 09:37","title":"Nemzetközi onkológiai kutatóintézetet alapít a kormány Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 266 milliárd nagy részét kifolyatták az alapítványok köré épült céghálóba, illetve ingatlanokat vásároltak belőle. ","shortLead":"A 266 milliárd nagy részét kifolyatták az alapítványok köré épült céghálóba, illetve ingatlanokat vásároltak belőle. ","id":"20181112_Kiderult_mi_lett_a_jegybanki_alapitvanyok_266_milliardjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b502ed8f-a44d-448b-8a07-276e08e9abda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Kiderult_mi_lett_a_jegybanki_alapitvanyok_266_milliardjaval","timestamp":"2018. november. 12. 09:01","title":"Kiderült, mi lett a jegybanki alapítványok 266 milliárdjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c86b08-a354-4932-841d-5bde21a0b2f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 18 leányvállalat fele válaszolt az LMP társelnöke kérdésére, a cégek csupa jó célra adakoztak, de közben arra is figyeltek, hogy melyik alapítvány kihez köthető.","shortLead":"A 18 leányvállalat fele válaszolt az LMP társelnöke kérdésére, a cégek csupa jó célra adakoztak, de közben arra is...","id":"20181112_Atlatszo_Az_MVM_leanyvallalatai_is_a_kormany_kedvenc_civil_szervezeteit_tamogatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c86b08-a354-4932-841d-5bde21a0b2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a899fd86-bd08-44a3-b544-39080deeb24b","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Atlatszo_Az_MVM_leanyvallalatai_is_a_kormany_kedvenc_civil_szervezeteit_tamogatjak","timestamp":"2018. november. 12. 11:13","title":"Demeter: Az MVM leányvállalatai is a kormány kedvenc civil szervezeteit támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fefc6d-7e2e-4d4f-a970-870ef0210bad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Douglas a 2001: Űrodüsszeia űrhajóját irányító, programhibás számítógép hangja volt.","shortLead":"Douglas a 2001: Űrodüsszeia űrhajóját irányító, programhibás számítógép hangja volt.","id":"20181112_Meghalt_Douglas_Rain_aki_a_2001_Urodusszeiaban_szereplo_gonosz_gep_hangjat_adta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28fefc6d-7e2e-4d4f-a970-870ef0210bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca5fd6a-911c-4ec8-b9b7-6d362ee7d40b","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Meghalt_Douglas_Rain_aki_a_2001_Urodusszeiaban_szereplo_gonosz_gep_hangjat_adta","timestamp":"2018. november. 12. 10:33","title":"Meghalt Douglas Rain, és vele ment HAL 9000","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmazva készítették el az észak-kínai Sanhszi tartományban lévő ősi kínai buddhista barlangtemplomok, az 1500 éves Jünkang-barlangok egyikének mását Pekingben.","shortLead":"Háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmazva készítették el az észak-kínai Sanhszi tartományban lévő ősi kínai...","id":"20181111_kina_junkang_barlang_3d_nyomtatas_buddhizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4831013a-5374-4c32-a43c-ed4b98b83c1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_kina_junkang_barlang_3d_nyomtatas_buddhizmus","timestamp":"2018. november. 11. 16:03","title":"Kinyomtattak egy 1500 éves buddhista barlangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b933c4e2-02af-4e9d-b4b1-ca5d7f3e4ada","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"35 éve, hogy megalakult az együttes, amely most megújult, és módosított az elnevezésén.","shortLead":"35 éve, hogy megalakult az együttes, amely most megújult, és módosított az elnevezésén.","id":"20181112_nevet_valtoztat_a_ghymes_egyuttes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b933c4e2-02af-4e9d-b4b1-ca5d7f3e4ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2660a609-3802-486d-8b43-9e5a857e984f","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_nevet_valtoztat_a_ghymes_egyuttes","timestamp":"2018. november. 12. 12:54","title":"Nevet változtat a Ghymes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak egy elvetemült alkoholista lesz részeg délután fél kettőre – mondta az Air India egyik vezető pilótája. Szerinte belenyúltak az alkoholteszt eredményébe, a cégen belüli háború miatt függesztették fel a repülési engedélyét.","shortLead":"Csak egy elvetemült alkoholista lesz részeg délután fél kettőre – mondta az Air India egyik vezető pilótája. Szerinte...","id":"20181112_Ketszer_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott_az_Air_India_vezeto_pilotaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0c4b41-c481-4938-bf98-9d17309cd19b","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Ketszer_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott_az_Air_India_vezeto_pilotaja","timestamp":"2018. november. 12. 09:51","title":"Kétszer is megbukott az alkoholteszten repülés előtt az Air India vezető pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631a5c55-77b8-404e-ae54-b769311949cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár szabad szemmel láthatatlan mikroszálakról van szó, a probléma így is valós: ott tartunk, hogy a műanyaghulladék már nem csak a tengerek élővilágát veszélyezteti. ","shortLead":"Bár szabad szemmel láthatatlan mikroszálakról van szó, a probléma így is valós: ott tartunk, hogy a műanyaghulladék már...","id":"20181112_mikromuanyag_mikroszal_vadon_elo_allatok_urulek_urulekminta_muanyaghulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=631a5c55-77b8-404e-ae54-b769311949cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d0c5d3-616f-43f3-b91e-3c25cb605ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_mikromuanyag_mikroszal_vadon_elo_allatok_urulek_urulekminta_muanyaghulladek","timestamp":"2018. november. 12. 17:33","title":"Már a vadon élő állatok ürülékében is ott vannak a (nagyon kicsi) műanyagdarabok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]