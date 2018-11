Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA fenyegetését követően az Olasz Úszószövetség úgy döntött, mégsem rendezi meg az Energy for Swim 2018 elnevezésű viadalt, amelynek december 20-21-én Torino adott volna otthont.","shortLead":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA fenyegetését követően az Olasz Úszószövetség úgy döntött...","id":"20181115_fina_fenyegetes_hosszu_katinka_torino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a68fc53-8629-4596-9370-73c9eb9448a4","keywords":null,"link":"/sport/20181115_fina_fenyegetes_hosszu_katinka_torino","timestamp":"2018. november. 15. 13:36","title":"Hatott a FINA fenyegetése, nem indul rivális versenysorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály szerint \"az látszik, hogy spekulatív volt az igénybevétel\". ","shortLead":"Varga Mihály szerint \"az látszik, hogy spekulatív volt az igénybevétel\". ","id":"20181115_varga_mihaly_lakastakarek_penztar_szerzodeskotes_hajra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fc375b-6048-4a04-ae81-7f9e5a36e9e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_varga_mihaly_lakastakarek_penztar_szerzodeskotes_hajra","timestamp":"2018. november. 15. 10:33","title":"A pénzügyminiszter nagyon súlyos váddal illette azokat, akik az utolsó napokban kötöttek ltp-szerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba09c7c-ca7d-4890-b23d-4d7ad7f3b5ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 28 éves Andrew Finchet 2017 végén a rendőrök lőtték le saját háza előtt, mert azt hitték, megölte apját és túszokat ejtett. Kiderült, egy Call of Duty-játékos hívta rá a rendőröket.","shortLead":"A 28 éves Andrew Finchet 2017 végén a rendőrök lőtték le saját háza előtt, mert azt hitték, megölte apját és túszokat...","id":"20181114_tyler_barriss_call_of_duty_swatting_ugratas_halaleset_andrew_finch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba09c7c-ca7d-4890-b23d-4d7ad7f3b5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21929bc-5dff-4875-acd7-d184f02b2277","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_tyler_barriss_call_of_duty_swatting_ugratas_halaleset_andrew_finch","timestamp":"2018. november. 14. 16:33","title":"20 év börtönt kapott a Call of Duty-játékos, mert megöltek miatta egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea449e1-4c12-461b-8c93-aaac0a1bdb8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós pénzt nem várhatunk a Debrecen–Mátészalka-vasútvonal felújítására, hazai forrás pedig egyhamar nem lesz rá. Ez az a vonal, amit csigának öltözve futottak le.","shortLead":"Uniós pénzt nem várhatunk a Debrecen–Mátészalka-vasútvonal felújítására, hazai forrás pedig egyhamar nem lesz rá...","id":"20181114_Marad_a_csigatempo_a_MAV_csigavonalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dea449e1-4c12-461b-8c93-aaac0a1bdb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d40c6f-e36b-4650-9a32-5ed3281502b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Marad_a_csigatempo_a_MAV_csigavonalan","timestamp":"2018. november. 14. 17:38","title":"Marad a csigatempó a MÁV csigavonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110d27a8-2fa9-4524-a666-d700f6c593bf","c_author":"Németh András","category":"hetilap","description":"Előre lehetett tudni, ki nyeri a kelet-ukrajnai szakadárok kezén lévő két „népköztársaságban” az elnökválasztást, mert a győztesnek kijelölt indulók ellenfelei csak statiszták lehettek. A voksolás miatt tovább romlott a viszony a Nyugat és Moszkva között.","shortLead":"Előre lehetett tudni, ki nyeri a kelet-ukrajnai szakadárok kezén lévő két „népköztársaságban” az elnökválasztást, mert...","id":"201846__keletukrajna__valasztas__tolvajok_es_orgyilkosok__regi_idok_politikaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=110d27a8-2fa9-4524-a666-d700f6c593bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb5a10e-fe27-4a8f-a56f-1f7f40d49350","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.46/201846__keletukrajna__valasztas__tolvajok_es_orgyilkosok__regi_idok_politikaja","timestamp":"2018. november. 14. 00:00","title":"Régi idők politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8033a43c-b1bc-43ca-bfb9-17dd75a76cd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka már most megmutatja, hogy körülbelül milyen lesz a jövőre érkező első SUV-modellje.","shortLead":"A kékvérű brit márka már most megmutatja, hogy körülbelül milyen lesz a jövőre érkező első SUV-modellje.","id":"20181114_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_elso_divatterepjaroja_dbx_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8033a43c-b1bc-43ca-bfb9-17dd75a76cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e563b-2b66-4265-9fba-af0c7864be43","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_elso_divatterepjaroja_dbx_suv","timestamp":"2018. november. 14. 08:21","title":"Hivatalos fotókon az Aston Martin sárban száguldó első divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abf3e25-c6c6-476b-857c-e7d66841a5a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Katar még a 32 csapatos vébére érkező szurkolóknak sem tud majd szállást biztosítani.","shortLead":"Katar még a 32 csapatos vébére érkező szurkolóknak sem tud majd szállást biztosítani.","id":"20181115_Erik_a_vilagbotrany_a_kovetkezo_labdarugo_vebe_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4abf3e25-c6c6-476b-857c-e7d66841a5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f807bbf-7659-4b0e-a104-25b206209a01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Erik_a_vilagbotrany_a_kovetkezo_labdarugo_vebe_korul","timestamp":"2018. november. 15. 10:29","title":"Érik a világbotrány a következő labdarúgó-vb körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A csapatépítésnél lassabb, de hatékonyabb módszer a csoporton belüli hatékonyság növelésére a csapattanácsadás (team coaching). A név többfajta módszert takar, amelyekben egy közös: mélyre ásva hozzák felszínre a hatékony működést gátló dolgokat.","shortLead":"A csapatépítésnél lassabb, de hatékonyabb módszer a csoporton belüli hatékonyság növelésére a csapattanácsadás (team...","id":"20181115_team_coaching_csapattanacsadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e2a82-e5e7-481a-8844-a0a7c32643f0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181115_team_coaching_csapattanacsadas","timestamp":"2018. november. 15. 13:15","title":"„Sokszor nem értjük, mi rakódott le a mélyben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]