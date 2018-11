Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03bce392-e899-4f2e-8e1b-0f6f60d57b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen összetett formát más technikával szinte lehetetlen előállítani, az új felni feltehetően igen borsos árát azonban egyelőre még nem merik elárulni. ","shortLead":"Ilyen összetett formát más technikával szinte lehetetlen előállítani, az új felni feltehetően igen borsos árát azonban...","id":"20181115_itt_a_vilag_elso_3dnyomtatott_titan_felnije_es_elkepesztoen_mutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03bce392-e899-4f2e-8e1b-0f6f60d57b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a450adf-881b-4db1-ad1f-cc4720386035","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_itt_a_vilag_elso_3dnyomtatott_titan_felnije_es_elkepesztoen_mutat","timestamp":"2018. november. 15. 11:21","title":"Itt a világ első 3D-nyomtatott titánfelnije, és elképesztően mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka egy arany- és egy ezüstérmet nyert az úszóvilágkupa-sorozat utolsó, szingapúri rövidpályás állomásának nyitónapján. 100 vegyesen 27 győztes döntő után először nem sikerült nyernie.","shortLead":"Hosszú Katinka egy arany- és egy ezüstérmet nyert az úszóvilágkupa-sorozat utolsó, szingapúri rövidpályás állomásának...","id":"20181115_aranyerem_ezusterem_uszo_vilagkupa_hosszu_katinka_jubileum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f7766d-678f-4ba7-9315-1072fb077c47","keywords":null,"link":"/sport/20181115_aranyerem_ezusterem_uszo_vilagkupa_hosszu_katinka_jubileum","timestamp":"2018. november. 15. 13:01","title":"Két érem termett a jubiláló Hosszú Katinkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2a2603-aaf7-4381-9e79-0bdebeb145e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra került egy Samsung-szabadalom, amelynek tárgya igencsak aktuális: egy összehajtható tabletről van szó benne.","shortLead":"Nyilvánosságra került egy Samsung-szabadalom, amelynek tárgya igencsak aktuális: egy összehajtható tabletről van szó...","id":"20181114_samsung_szabadalom_harom_reszbe_hajthato_tablet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c2a2603-aaf7-4381-9e79-0bdebeb145e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee61b8e-44e7-4d8b-b06f-d020119a5931","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_samsung_szabadalom_harom_reszbe_hajthato_tablet","timestamp":"2018. november. 14. 17:33","title":"Nocsak, összehajtható tabletet is tervez a Samsung?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49a522b-b234-4506-ae42-dfe1af840479","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elérkezett a HVG „Beszélgetések a jövőről” című vitasorozatának utolsó része a Gazdaság témakörében. A vitát a Rajk László Szakkollégiumból élőben közvetítjük. ","shortLead":"Elérkezett a HVG „Beszélgetések a jövőről” című vitasorozatának utolsó része a Gazdaság témakörében. A vitát a Rajk...","id":"20181115_Mit_valthat_ki_egy_ujabb_gazdasagi_krizis_Kovesse_eloben_a_HVG_Szalon_vitaestjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b49a522b-b234-4506-ae42-dfe1af840479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1cfacc-7d4f-45e8-928e-0ce88de12ca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Mit_valthat_ki_egy_ujabb_gazdasagi_krizis_Kovesse_eloben_a_HVG_Szalon_vitaestjet","timestamp":"2018. november. 15. 18:30","title":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis? Kövesse élőben a HVG Szalon vitaestjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kancelláriaminiszter nem tekinti olyan csapatnak a képviselő-testületet és a polgármestert, akikkel bármiről is érdemes lenne beszélni.","shortLead":"A volt kancelláriaminiszter nem tekinti olyan csapatnak a képviselő-testületet és a polgármestert, akikkel bármiről is...","id":"20181115_Lazar_Egy_ideje_mar_nem_kovetem_Hodmezovasahely_politikai_vitait_mert_nem_utnek_meg_egy_szinvonalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2db5bb3-86a6-4498-a6cd-158b451e5beb","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Lazar_Egy_ideje_mar_nem_kovetem_Hodmezovasahely_politikai_vitait_mert_nem_utnek_meg_egy_szinvonalat","timestamp":"2018. november. 15. 14:14","title":"Lázár a teljes hódmezővásárhelyi városvezetésnek selyemzsinórt küldött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás visszafogása érdekében a nemzetközi tervekben megfogalmazott legmérsékeltebb hőmérsékletemelkedés is visszafordíthatatlan károkat okoz a jégsapkában szakértők szerint. ","shortLead":"A klímaváltozás visszafogása érdekében a nemzetközi tervekben megfogalmazott legmérsékeltebb hőmérsékletemelkedés is...","id":"20181115_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_jegolvadas_gronland_antarktisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da873eef-f8f9-4f19-ac1d-b00486c4ccb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_jegolvadas_gronland_antarktisz","timestamp":"2018. november. 15. 10:33","title":"Tehetünk még valamit, vagy már késő? Katasztrofális tengerszint-emelkedést jósolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem peres félként támogató jogi beadványt tervez beterjeszteni a bíróságra. ","shortLead":"Nem peres félként támogató jogi beadványt tervez beterjeszteni a bíróságra. ","id":"20181114_A_Fox_televizio_tamogatja_a_CNNt_az_elnok_elleni_perben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f56879-4308-4dab-ae05-1b1c26cb3574","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_A_Fox_televizio_tamogatja_a_CNNt_az_elnok_elleni_perben","timestamp":"2018. november. 14. 20:21","title":"Trump kedvenc tévéje, a Fox támogatja a CNN-t az elnök elleni perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377fb8ad-406f-4bf6-812a-25a55aa4434b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már tudni lehet, hogy Harry Potter világára fókuszál új játékával a Niantic Labs, az azonban nem volt ismert, mikor adják ki. Most ez is kiderült.","shortLead":"Azt már tudni lehet, hogy Harry Potter világára fókuszál új játékával a Niantic Labs, az azonban nem volt ismert, mikor...","id":"20181115_niantic_labs_harry_potter_wizards_unite_mobiljatek_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=377fb8ad-406f-4bf6-812a-25a55aa4434b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a427424f-9bb4-4f0e-a25a-125555e25307","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_niantic_labs_harry_potter_wizards_unite_mobiljatek_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. november. 15. 11:33","title":"Megvan, mikor jön a Pokémon Go alkotóinak új játéka, amelyik Harry Potteről és varázsvilágról szól majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]