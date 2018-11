Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányszóvivő tegnapi kijelentése alapján a kormány nem támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium termékdíjtörvény-módosítási tervezetét, amely felvette volna a harcot a műanyagszennyezés ellen. A Greenpeace Magyarország petícióját az egyszer használatos műanyag zacskók visszaszorításáért már közel 150 ezren írták alá, így az minden idők eddigi legnagyobb hazai online környezetvédelmi petíciójává vált. ","shortLead":"A kormányszóvivő tegnapi kijelentése alapján a kormány nem támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20181116_Keresztbe_tett_a_kormany_a_muanyagszennyezes_megallitasanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3243e6ec-ac96-4057-9488-facf390e1f5a","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Keresztbe_tett_a_kormany_a_muanyagszennyezes_megallitasanak","timestamp":"2018. november. 16. 12:09","title":"Keresztbe tett a kormány a műanyagszennyezés megállításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22838105-ac62-44ea-b9b7-86ee9b0b549c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 31-én érkezett be egy feljelentés a rendőrségre az Óbudai Gázgyárnál a Dunába szivárgó szennyezés miatt. Elindult a nyomozás.","shortLead":"Október 31-én érkezett be egy feljelentés a rendőrségre az Óbudai Gázgyárnál a Dunába szivárgó szennyezés miatt...","id":"20181115_Nyomoz_a_rendorseg_a_Dunaba_szivargo_rakkelto_anyagok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22838105-ac62-44ea-b9b7-86ee9b0b549c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6feeceaf-6565-475e-a845-fc0886e752a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Nyomoz_a_rendorseg_a_Dunaba_szivargo_rakkelto_anyagok_miatt","timestamp":"2018. november. 15. 15:05","title":"Nyomoz a rendőrség a Dunába szivárgó rákkeltő anyagok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd45ee9-ac0e-436b-badb-cad8dc99192b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A két vecsési sportoló egyesületi és saját pénzből tud csak kiutazni Újdelhibe.","shortLead":"A két vecsési sportoló egyesületi és saját pénzből tud csak kiutazni Újdelhibe.","id":"20181115_Csak_ket_versenyzo_utazhatott_ki_a_vbre_a_bokszszovetseg_penzugyi_gondjai_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bd45ee9-ac0e-436b-badb-cad8dc99192b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a425b2e2-7a9c-4647-ade4-0c0626d5ab11","keywords":null,"link":"/sport/20181115_Csak_ket_versenyzo_utazhatott_ki_a_vbre_a_bokszszovetseg_penzugyi_gondjai_miatt","timestamp":"2018. november. 15. 11:20","title":"Csak két versenyző utazhatott ki a vb-re a bokszszövetség pénzügyi gondjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053974ed-2132-484e-81e1-767703837e4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Bige László érdekeltségébe tartozó szolnoki cég közleményben tudatta, hogy a termelés folyamatos, de szerintük semmi nem indokolta a rendőri jelenlétet.","shortLead":"A Bige László érdekeltségébe tartozó szolnoki cég közleményben tudatta, hogy a termelés folyamatos, de szerintük semmi...","id":"20181116_Zaklatast_emleget_az_5_leggazdagabb_magyar_mutragyagyara_ahol_rendorok_razziaztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=053974ed-2132-484e-81e1-767703837e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b015d-1189-416f-9de3-52496fda97cc","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Zaklatast_emleget_az_5_leggazdagabb_magyar_mutragyagyara_ahol_rendorok_razziaztak","timestamp":"2018. november. 16. 18:09","title":"Zaklatást emleget az 5. leggazdagabb magyar műtrágyagyára, ahol több száz rendőr razziázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac4b40b-067a-4fbd-b06d-99e343903267","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka rajongóival most lehet, hogy elkezd forogni a szoba. ","shortLead":"A bajor márka rajongóival most lehet, hogy elkezd forogni a szoba. ","id":"20181115_600_millioert_elado_csapatban_ez_a_13_BMW","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ac4b40b-067a-4fbd-b06d-99e343903267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb0708b-5a73-479d-af87-c62126ed1289","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_600_millioert_elado_csapatban_ez_a_13_BMW","timestamp":"2018. november. 15. 17:20","title":"Ez nem egy átlagos hirdetés: 650 millióért eladó csapatban ez a 13 BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A csapatépítésnél lassabb, de hatékonyabb módszer a csoporton belüli hatékonyság növelésére a csapattanácsadás (team coaching). A név többfajta módszert takar, amelyekben egy közös: mélyre ásva hozzák felszínre a hatékony működést gátló dolgokat.","shortLead":"A csapatépítésnél lassabb, de hatékonyabb módszer a csoporton belüli hatékonyság növelésére a csapattanácsadás (team...","id":"20181115_team_coaching_csapattanacsadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e2a82-e5e7-481a-8844-a0a7c32643f0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181115_team_coaching_csapattanacsadas","timestamp":"2018. november. 15. 13:15","title":"„Sokszor nem értjük, mi rakódott le a mélyben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobbak a kockázatok, magasabbak a lakásárak a fővárosban, mint amit a gazdaság helyzete indokolna – jelezte a jegybank.","shortLead":"Egyre nagyobbak a kockázatok, magasabbak a lakásárak a fővárosban, mint amit a gazdaság helyzete indokolna – jelezte...","id":"20181115_MNB_nagy_baj_lehet_meg_a_budapesti_lakaspiacon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc400388-226a-4947-b641-aa9b092d45ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_MNB_nagy_baj_lehet_meg_a_budapesti_lakaspiacon","timestamp":"2018. november. 15. 16:58","title":"MNB: Nagy baj lehet még a budapesti lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0436cdf6-8cf1-4b6a-8555-327f78c8e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szívó benzinmotorral és hibridhajtással debütál a japán gyártó újdonsága, melyet már nem gyártanak gázolajos erőforrással. ","shortLead":"Szívó benzinmotorral és hibridhajtással debütál a japán gyártó újdonsága, melyet már nem gyártanak gázolajos...","id":"20181116_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_toyota_corolla_szedan_hibrid_benzinmotor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0436cdf6-8cf1-4b6a-8555-327f78c8e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f1a84-7af2-444f-a139-6460aca4e7cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_toyota_corolla_szedan_hibrid_benzinmotor","timestamp":"2018. november. 16. 08:23","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Toyota Corolla szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]