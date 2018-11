Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakemberei szerint az Oumuamua névre keresztelt üstökös sokkal fényesebb, mint bármelyik másik, a Naprendszerünkben mozgó üstökös.","shortLead":"A NASA szakemberei szerint az Oumuamua névre keresztelt üstökös sokkal fényesebb, mint bármelyik másik...","id":"20181119_oumuamua_ustokos_nasa_ufo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c060b13a-6d3e-4282-924a-9d84e5deb881","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_oumuamua_ustokos_nasa_ufo","timestamp":"2018. november. 19. 11:03","title":"Most akkor ufó vagy nem? Idegenek küldték? Egyre több a rejtély a hosszúkás üstökös körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autoriter rendszerek volt a Last Week Tonight amerikai talkshow legutóbbi adásának témája. John Oliver műsorában Orbán Viktor egy lapra került Putyinnal, Trumppal és Erdogannal is.","shortLead":"Az autoriter rendszerek volt a Last Week Tonight amerikai talkshow legutóbbi adásának témája. John Oliver műsorában...","id":"20181119_Autoriter_vezetokent_beszelt_Orbanrol_John_Oliver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa32cf87-243b-4d14-8abf-e1fda3412ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Autoriter_vezetokent_beszelt_Orbanrol_John_Oliver","timestamp":"2018. november. 19. 09:44","title":"Autoriter vezetőként beszélt Orbánról John Oliver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baloldai kormány esetén nem finnyás a nemzeti szuverenitásra a Fidesz.","shortLead":"Baloldai kormány esetén nem finnyás a nemzeti szuverenitásra a Fidesz.","id":"20181118_A_Fidesz_es_a_nemzeti_szuverenitas_ket_felfogasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6072142a-96f4-4a36-8e44-ec8a92da77d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_A_Fidesz_es_a_nemzeti_szuverenitas_ket_felfogasa","timestamp":"2018. november. 18. 13:38","title":"A Fidesz nemrég még megszavazta Sargentini jelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sok a sérült, rendőrök is vannak köztük.","shortLead":"Sok a sérült, rendőrök is vannak köztük.","id":"20181118_Az_uzemanyagok_dragulasa_ellen_tuntettek_Franciaorszagban_egy_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed4720f-6cff-4378-84d4-3ba823b78cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Az_uzemanyagok_dragulasa_ellen_tuntettek_Franciaorszagban_egy_ember_meghalt","timestamp":"2018. november. 18. 14:55","title":"Az üzemanyagok drágulása ellen tüntettek Franciaországban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ae314e-94eb-4a3f-b1c8-1962c6aa5714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brít Dyson számára az ázsiai piac az aranytojást tojó tyúk, így újabb ötlettel álltak elő, ami növelné a bevételeiket. Egyelőre azonban csak a szabadalom született meg.","shortLead":"A brít Dyson számára az ázsiai piac az aranytojást tojó tyúk, így újabb ötlettel álltak elő, ami növelné...","id":"20181118_dyson_legtisztito_fejhallgato_szmog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8ae314e-94eb-4a3f-b1c8-1962c6aa5714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404288d7-4081-43ab-867a-51b983fe10a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_dyson_legtisztito_fejhallgato_szmog","timestamp":"2018. november. 18. 10:03","title":"Izgalmas újdonságon dolgozik a Dyson: aki ezt felveszi, az tisztább levegőt szívhat, sőt zenét is hallgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835582f-6e95-4e62-b149-1f69f815682a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Utazás közben nem mindig egyszerű elszenderedni, hiszen rengeteg tényező zavarhatja az embert. Az Airogo kabátjával ez azonban nem lehet probléma, a dzseki ugyanis felfújható nyakpárnával és szemellenzővel is rendelkezik, így semmi nem zavarhajta a pihenést.","shortLead":"Utazás közben nem mindig egyszerű elszenderedni, hiszen rengeteg tényező zavarhatja az embert. Az Airogo kabátjával...","id":"20181118_kabat_dzseki_airogo_pilloon_jacket_kickstarter_kampany_nyakparna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835582f-6e95-4e62-b149-1f69f815682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b94978c-9ff9-4937-970a-b5fe33ba4b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_kabat_dzseki_airogo_pilloon_jacket_kickstarter_kampany_nyakparna","timestamp":"2018. november. 18. 15:03","title":"Kitaláltak egy különleges kabátot, ami minden utazónak jól jöhet – nem csak azért, mert kényelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9660f831-5b42-4e40-9907-9053e59ec227","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Lynch legkésőbb a Twin Peaksszel örökre beírta magát a filmtörténetbe - leginkább, mint az egyik legrejtélyesebb filmrendező. Rajongói tűkön ülve várták önéletrajzát, hátha végre segít megfejteni filmjei groteszk és abszurd szimbolikáját, Lynch viszont maradt önmaga. Az Aminek álmodom nem Lynch-szótár, de a sokféle beszámoló és emlék mégis erőteljesen ráhangol a Lynch-jelenségre.","shortLead":"David Lynch legkésőbb a Twin Peaksszel örökre beírta magát a filmtörténetbe - leginkább, mint az egyik legrejtélyesebb...","id":"20181118_David_Lynch_oneletrajz_eletrajz_Aminek_almodom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9660f831-5b42-4e40-9907-9053e59ec227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a7b7ab-8acc-4d8c-accc-a77e210612cc","keywords":null,"link":"/kultura/20181118_David_Lynch_oneletrajz_eletrajz_Aminek_almodom","timestamp":"2018. november. 18. 20:00","title":"Ilyen közel még nem volt a lynchi rémálom: érteni nem fogja, csak érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Buckingham-palotában kapta meg a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát (CBE – Commander of the Most Excellent Order of the British Empire). \r

\r

","shortLead":"A színész a Buckingham-palotában kapta meg a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát (CBE – Commander of the...","id":"20181117_Karoly_herceg_kituntette_Tom_Hardyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf35f1a-2ffb-4b71-bb5c-218dc899053a","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Karoly_herceg_kituntette_Tom_Hardyt","timestamp":"2018. november. 17. 20:20","title":"Károly herceg kitüntette Tom Hardyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]