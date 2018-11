Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cb772d3-3255-4dd0-b66d-f65169987aa4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lengyel Róbert azt mondja, az ügyben alakult ellenzéki árnyék-bizottságnak is megmutatta a város lámpacseréjéről szóló iratokat, de csak a sajtóból értesült róla, hogy a rendőrség végül lezárta a nyomozást.","shortLead":"Lengyel Róbert azt mondja, az ügyben alakult ellenzéki árnyék-bizottságnak is megmutatta a város lámpacseréjéről szóló...","id":"20181120_Eliosugy_Siofok_fuggetlen_polgarmestere_honapokig_orizte_a_dokumentumokat_de_hiaba_varta_a_nyomozokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cb772d3-3255-4dd0-b66d-f65169987aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4dc085-1fc1-47c7-aece-9f420e30a589","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Eliosugy_Siofok_fuggetlen_polgarmestere_honapokig_orizte_a_dokumentumokat_de_hiaba_varta_a_nyomozokat","timestamp":"2018. november. 20. 09:48","title":"Elios-ügy: Siófok független polgármestere hónapokig őrizte a dokumentumokat, de hiába várta a nyomozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e497b9c-ae1a-4584-b8de-d075edc2e664","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmi intelligenciához hozzátartozik az önismeret, az önkontroll, a motiváció, az empátia és a társas képesség. Nézzük meg öt munkahelyi eseten keresztül, mit jelentenek, és hogyan fejleszthetők.","shortLead":"Az érzelmi intelligenciához hozzátartozik az önismeret, az önkontroll, a motiváció, az empátia és a társas képesség...","id":"20181120_Ez_az_ami_eletunk_vegeig_fejlesztheto_es_nagyon_megeri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e497b9c-ae1a-4584-b8de-d075edc2e664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05e3b80-8609-46db-b2e3-d16df0cd6c58","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181120_Ez_az_ami_eletunk_vegeig_fejlesztheto_es_nagyon_megeri","timestamp":"2018. november. 20. 12:15","title":"Ez az, ami életünk végéig fejleszthető, és nagyon megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a240090-a4b6-4d12-add2-71f0b5e379ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotást péntek este vetíti a közmédia M5-ös csatornája.","shortLead":"Az alkotást péntek este vetíti a közmédia M5-ös csatornája.","id":"20181119_bud_spencer_dokumentumfilm_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a240090-a4b6-4d12-add2-71f0b5e379ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee173ce6-129c-42f5-8f43-4c062cbedd87","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_bud_spencer_dokumentumfilm_bemutato","timestamp":"2018. november. 19. 12:59","title":"Bud Spencerről készült magyar dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha el kell költözniük Magyarországról. Ezt az osztrák oktatási miniszter mondta, miután tárgyalt az egyetem alapítójával, Soros Györggyel.","shortLead":"Ha el kell költözniük Magyarországról. Ezt az osztrák oktatási miniszter mondta, miután tárgyalt az egyetem...","id":"20181119_Becsben_orommel_varjak_a_CEUt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677fc0b8-0d55-4a53-83fe-6a624d97cf0d","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Becsben_orommel_varjak_a_CEUt","timestamp":"2018. november. 19. 22:00","title":"Bécsben örömmel várják a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmiben és háttérintézményeiben összesen közel 2600 álláshely szűnik meg, de a minisztérium államtitkára nem pontosította, hogy ezek mely területeket érintik. ","shortLead":"Az Emmiben és háttérintézményeiben összesen közel 2600 álláshely szűnik meg, de a minisztérium államtitkára nem...","id":"20181120_Nem_mondja_meg_az_Emmi_honnan_rugjak_ki_a_dolgozokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8b6fc4-f9d7-4db7-912c-76bdce47725e","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Nem_mondja_meg_az_Emmi_honnan_rugjak_ki_a_dolgozokat","timestamp":"2018. november. 20. 18:13","title":"Nem mondja meg az Emmi, honnan rúgják ki a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51a8e48-cd81-4bb0-a8f3-c12d12d0c2dd","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A 2015-ben alapított, Szebeni Műhely elnevezésű fotóművészeti alkotótelep 2018-ban – támogatójának, a Hunguest Hotelsnek köszönhetően – Galyatetőn várta a fotósokat. A Szebeni András fotóművész által meghívott tizennégy fotográfus nem volt könnyű helyzetben, amikor a kijelölt feladat megvalósításának nekilátott, hiszen a hely szellemét kellett fotográfiai eszközeikkel átértelmezniük és megörökíteniük. A természeti környezet a többféle stílusban alkotó társaságtól nemcsak szellemi, de fizikai erőfeszítést is követelt, sok erdei kilométert megtettek, mire a kiállításon látható képek megszülettek. A tárlat a gyors reagálású riporterek, a szemlélődő művészlelkek és a hosszabb projektekhez szokott fényképészek egyedi képeinek színes, gondolatokban gazdag összhangját nyújtja. A június 10-től csaknem két héten át tartó munka természetesen arra is kitűnő alkalom volt, hogy a fotográfusok szakmai vitákkal gyarapíthassák tudásukat, formálják művészi világukat. \r

\r

A képek készítői valamennyien tapasztalt, elismert, a fotográfiát művészi szinten művelő szakemberek, köztük a HVG több jelenlegi vagy egykori munkatársa: Bácsi Róbert László, Bánkuti András, Benkő Sándor, Dobos Tamás, Fejér Gábor, Gaál Zoltán, Hajdú D. András, Kiss-Kuntler Árpád, Mandur László, Móricz-Sabján Simon, Németh György, Reviczky Zsolt, Szabó Bernadett, Szántó György. ","shortLead":"A 2015-ben alapított, Szebeni Műhely elnevezésű fotóművészeti alkotótelep 2018-ban – támogatójának, a Hunguest...","id":"20181120_Szebeni_Muhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f51a8e48-cd81-4bb0-a8f3-c12d12d0c2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de742dc7-946c-4bb9-bd8c-7d68b5439c34","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181120_Szebeni_Muhely","timestamp":"2018. november. 20. 14:04","title":"Így talán még sosem látta a Mátrát és Galyatetőt – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik az önállóságához. Legújabb darabjával, a W_all című előadással a közös kreatív munkára szeretett volna lehetőséget adni a fiatal tehetségeknek, és szeretné leküzdeni az előítéleteket, amelyeket a gyerekkora óta maga is a bőrén tapasztalt. Frenák Pállal a múltból hozott reflexek ismétlődéséről, és a hatvan felett kibontakozó kreativitásról is beszélgettünk.","shortLead":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik...","id":"20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b240651-d5d1-44a7-810b-4c96bdb1b19d","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","timestamp":"2018. november. 19. 20:00","title":"Frenák Pál: Elég volt a társadalmi előítéletekből!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúlon és a hegyekben ismét érkezik a havas eső.","shortLead":"A Dunántúlon és a hegyekben ismét érkezik a havas eső.","id":"20181120_Ma_sem_kimel_minket_az_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a43179-487f-4109-a5ec-0bbbeaa7176c","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Ma_sem_kimel_minket_az_idojaras","timestamp":"2018. november. 20. 05:11","title":"Ma sem kímél minket az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]