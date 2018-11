Nincs megállás, megnőtt a néhány éve még alig ismert kínai gyártó, a Huawei étvágya: már nem elég, hogy lekörözte az Apple-t, a számok alapján úgy tűnik, hogy most a Samsungot is kipécézte magának. Minderről az egyik legilletékesebb, Richard Yu, a cég egyik vezérigazgatója beszélt egy exkluzív interjúban a CNBC-nek, s merész terveiket azzal a növekedéssel indokolta, amit eddig produkáltak. „Jövőre nagyon közel kerülünk a jelenlegi első okostelefon-gyártóhoz, a Samsunghoz, 2020-ra pedig már minden esélyünk meglesz arra, hogy lehagyjuk dél-koreai ellenlábasunkat” – mondta el a vezérigazgató.

A Huawei tervei – a számok tükrében – nem is látszanak elrugaszkodottnak a valóságtól. Idén, a második negyedévben az Apple 44,7 millió telefont értékesített, a Huawei 49,8 milliót, a Samsung pedig 72,3 milliót. Azonban azt is látni kell, hogy ezek a számok a Huaweinél 3,5 százalékos növekedést, a Samsungnál pedig 3,3 százalékos csökkenést jelentenek.

A Huawei a jövő zálogát a mesterséges intelligencia alkalmazásában látja, ezért is kap kiemelt szerepet ez a technológia a küszöbön álló új lapkakészletben, a Kirin 990-ben is. Yu szerint az elkövetkező tíz év legnagyobb változását az jelentheti, hogyan integrálják a mesterséges intelligenciát a telefonokba. A Huawei pedig továbbra is az innováció éllovasai között akar lenni, mint ahogy ezt már bizonyította eddigi legjobb telefonjával, a Mate 20 Próval is, amelyik egyenrangú vetélytársa az Apple és a Samsung legdrágább csúcstelefonjainak.

A cég egyébként gőzerővel dolgozik az összehajtható telefonon is, amely 2019-ben jelenhet meg, és a cég első 5G-képes eszköze lesz. (Itt már fényképeket is talál róla.) A Huawei tervei között szerepel az is, hogy új fogyasztási cikkeket is piacra küld, például laptopokat és okoshangszórókat. Emellett a cégnek van felhőszolgáltatása és zenei streaming szolgáltatása is, bár ezek kevéssé ismertek Kínán kívül. A zenei streaming szolgáltatás méretére jellemző egyébként, hogy havonta 100 millióan használják (a Spotifyt 190 millióan).

