[{"available":true,"c_guid":"2ecdb80d-3c10-40bb-877b-f8524355a1fb","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A katalán csúcsséf, Ferran Adrià és alapítványa az elBullifoundation mindig tartogat meglepést. Pár nap leforgása alatt két helyen, Barcelonában és New Yorkban is bemutatták a mixológiában hiánypótlónak szánt könyvüket.","shortLead":"A katalán csúcsséf, Ferran Adrià és alapítványa az elBullifoundation mindig tartogat meglepést. Pár nap leforgása alatt...","id":"20181121_Koktelenciklopedia__alapmu_a_jovo_barmixereinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ecdb80d-3c10-40bb-877b-f8524355a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728e053a-9d83-4e2e-99e0-36fda9ab6676","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Koktelenciklopedia__alapmu_a_jovo_barmixereinek","timestamp":"2018. november. 22. 09:04","title":"Koktélenciklopédia – alapmű a jövő bármixereinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0b003a-6e14-4b3f-908d-a2b40bf4285f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi gép elromlott, így a nővérek otthon mosták az újszülöttek ruháit.","shortLead":"A régi gép elromlott, így a nővérek otthon mosták az újszülöttek ruháit.","id":"20181121_Nehany_nap_alatt_tobb_szazezer_forintot_gyujtottek_uj_mosogepre_a_Semmelweis_Egyetem_szuleszetenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab0b003a-6e14-4b3f-908d-a2b40bf4285f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca0f7e2-a7c9-46d3-a040-e3f9122fb7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Nehany_nap_alatt_tobb_szazezer_forintot_gyujtottek_uj_mosogepre_a_Semmelweis_Egyetem_szuleszetenek","timestamp":"2018. november. 21. 19:06","title":"Néhány nap alatt több százezer forintot gyűjtöttek új mosógépre a Semmelweis Egyetem szülészetének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabed95f-9ac2-4eeb-9d8b-861713ae2664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Extrémizmussal vádolták meg a dunaszerdahelyi focicsapat, a DAC ultráit tömörítő Felvidéki Harcosok 15 tagját.","shortLead":"Extrémizmussal vádolták meg a dunaszerdahelyi focicsapat, a DAC ultráit tömörítő Felvidéki Harcosok 15 tagját.","id":"20181122_Terrorelharitok_csaptak_le_a_Dunaszerdahely_ultraira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eabed95f-9ac2-4eeb-9d8b-861713ae2664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291ed205-7947-46dd-93af-3e3d0e954d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Terrorelharitok_csaptak_le_a_Dunaszerdahely_ultraira","timestamp":"2018. november. 22. 08:53","title":"Terrorelhárítók csaptak le a Dunaszerdahely ultráira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e69372-08c8-43f8-95a9-b1066757d4c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennél zseniálisabb videót a héten már nem fog látni. ","shortLead":"Ennél zseniálisabb videót a héten már nem fog látni. ","id":"20181122_Freddie_Mercury_pocoknyul_imitator_ayoh_Joe_Vevers","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82e69372-08c8-43f8-95a9-b1066757d4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdb3306-bb6e-4369-9051-9124b6149752","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Freddie_Mercury_pocoknyul_imitator_ayoh_Joe_Vevers","timestamp":"2018. november. 22. 10:00","title":"Valaki azonnal kínáljon szerződést ennek a Mercury-imitátor pocoknyúlnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fácánvadászatot rendeztek, farkast lőttek helyette.","shortLead":"Fácánvadászatot rendeztek, farkast lőttek helyette.","id":"20181121_Ket_toportyant_lottek_le_Csongrad_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a2c276-0184-4f87-8ef3-3de1a31470ca","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Ket_toportyant_lottek_le_Csongrad_megyeben","timestamp":"2018. november. 21. 12:09","title":"Két toportyánt lőttek Csongrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben többféle variációt is kipróbál majd az Instagram, mielőtt publikálná a végleges verziót.","shortLead":"A következő hetekben többféle variációt is kipróbál majd az Instagram, mielőtt publikálná a végleges verziót.","id":"20181122_instagram_profil_rancfelvarras_uj_dizajn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b4417a-e15b-4c04-b708-fed51c2162bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_instagram_profil_rancfelvarras_uj_dizajn","timestamp":"2018. november. 22. 09:33","title":"Megváltozik az Instagram-profil kinézete, mutatjuk az új változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden megkapta a menekültstátuszt Magyarországtól a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki, de a még döntés előtt szavazásra hívtuk olvasóinkat. ","shortLead":"Kedden megkapta a menekültstátuszt Magyarországtól a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki, de a még döntés előtt...","id":"20181121_Igy_dontottek_olvasoink_Gruevszki_tiszteletbeli_Fidesztag_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaffd7ea-39b7-4f7c-8de6-28b82df62227","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Igy_dontottek_olvasoink_Gruevszki_tiszteletbeli_Fidesztag_lesz","timestamp":"2018. november. 21. 07:20","title":"Így döntöttek olvasóink: Gruevszki tiszteletbeli Fidesz-tag lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1387e7-e817-4b1e-87f2-dc733f753f2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ferencvárosi Imre utcában levő egykori dunai halászház helyi védettségének feloldását javasolja az ingatlan tulajdonosa, hogy aztán nagyobb épületet lehessen a helyére felhúzni. A főépítész tiltakozik.","shortLead":"A ferencvárosi Imre utcában levő egykori dunai halászház helyi védettségének feloldását javasolja az ingatlan...","id":"20181121_Veszelyben_az_utolso_pesti_halaszhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd1387e7-e817-4b1e-87f2-dc733f753f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e030896-d01e-40fa-b759-ab1be4cb3f33","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_Veszelyben_az_utolso_pesti_halaszhaz","timestamp":"2018. november. 21. 13:38","title":"Veszélyben az utolsó pesti halászház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]