Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab0b003a-6e14-4b3f-908d-a2b40bf4285f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi gép elromlott, így a nővérek otthon mosták az újszülöttek ruháit.","shortLead":"A régi gép elromlott, így a nővérek otthon mosták az újszülöttek ruháit.","id":"20181121_Nehany_nap_alatt_tobb_szazezer_forintot_gyujtottek_uj_mosogepre_a_Semmelweis_Egyetem_szuleszetenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab0b003a-6e14-4b3f-908d-a2b40bf4285f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca0f7e2-a7c9-46d3-a040-e3f9122fb7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Nehany_nap_alatt_tobb_szazezer_forintot_gyujtottek_uj_mosogepre_a_Semmelweis_Egyetem_szuleszetenek","timestamp":"2018. november. 21. 19:06","title":"Néhány nap alatt több százezer forintot gyűjtöttek új mosógépre a Semmelweis Egyetem szülészetének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115db1ff-39fc-451f-8b55-913af9cab349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedvező feltételekkel vásárolhatnák vissza a lakásukat a Nemzeti Eszközkezelő programjában résztvevő bedőlt devizahitelesek egy új törvényjavaslat szerint. 90 ezer bedőlt devizahitelesen ez sem segít.","shortLead":"Kedvező feltételekkel vásárolhatnák vissza a lakásukat a Nemzeti Eszközkezelő programjában résztvevő bedőlt...","id":"20181120_Az_eszkozkezelo_visszaadja_a_lakasokat_de_ez_nem_segit_90_ezer_emberen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=115db1ff-39fc-451f-8b55-913af9cab349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519e7524-183e-4f3d-920d-3e318b4a0656","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Az_eszkozkezelo_visszaadja_a_lakasokat_de_ez_nem_segit_90_ezer_emberen","timestamp":"2018. november. 20. 17:50","title":"\"A bankok elvették, a kormány visszaadja\" - ki jár jól az újabb hitelesmentő csomaggal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb elnök elmondta, nem állíthatták meg, mert akkor még nem volt ellene nemzetközi körözés, a Magyarországra belépési engedélyt pedig Albániában kapta meg. ","shortLead":"A szerb elnök elmondta, nem állíthatták meg, mert akkor még nem volt ellene nemzetközi körözés, a Magyarországra...","id":"20181120_Vucic_Gruevszki_Roszkenel_lepett_be_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abb7aec-7b7a-4d23-8360-e51fe59f2d20","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Vucic_Gruevszki_Roszkenel_lepett_be_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 20. 14:45","title":"Vucic: Gruevszki Röszkénél lépett be Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053bc4f6-bb40-4cdc-8b25-5fe56debdf27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Assassin's Creed Rebellion címmel jelent meg egy új, mobilokra tervezett játék, amely a jól ismert orgyilkos témára fókuszál. Ingyenes, de így is megkérik az árát.","shortLead":"Assassin's Creed Rebellion címmel jelent meg egy új, mobilokra tervezett játék, amely a jól ismert orgyilkos témára...","id":"20181121_assassins_creed_rebellion_ubisoft_ingyenes_mobiljatek_android_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=053bc4f6-bb40-4cdc-8b25-5fe56debdf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a744ef-7218-4bf0-9149-5e17a073fa60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_assassins_creed_rebellion_ubisoft_ingyenes_mobiljatek_android_ios","timestamp":"2018. november. 21. 08:33","title":"Meglepetés: jött egy teljesen új Assassin’s Creed, ezzel a telefonján játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec4c974-f50e-40c1-82ce-74305aadd7f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Barilla állítólag már jövőre piacra dobja pálmaolaj-mentes és kevésbé cukros mogyorókrémét. ","shortLead":"A Barilla állítólag már jövőre piacra dobja pálmaolaj-mentes és kevésbé cukros mogyorókrémét. ","id":"20181120_Jon_az_uj_olasz_mogyorokrem_versenytarsat_kap_a_Nutella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ec4c974-f50e-40c1-82ce-74305aadd7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3271d57b-7a89-4141-9d71-0564b782e1ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Jon_az_uj_olasz_mogyorokrem_versenytarsat_kap_a_Nutella","timestamp":"2018. november. 20. 19:02","title":"Jön az új olasz mogyorókrém, versenytársat kap a Nutella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","shortLead":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","id":"20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54263e-0dc2-4036-adc3-dd7b73dc3910","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","timestamp":"2018. november. 21. 16:34","title":"Megbénítja az amerikai autópályákat a hálaadás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a13bd0e-470d-4010-94bc-341aec3946c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Akárcsak első rendezése, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan esetében, Reisz Gábor új alkotásának, a Rossz verseknek is meghatározó eleme lesz a zene.","shortLead":"Akárcsak első rendezése, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan esetében, Reisz Gábor új alkotásának, a Rossz...","id":"20181122_Rossz_versek_videoklip_Most_Reisz_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a13bd0e-470d-4010-94bc-341aec3946c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7145236e-d550-453f-867c-21172c5841dd","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Rossz_versek_videoklip_Most_Reisz_Gabor","timestamp":"2018. november. 22. 10:35","title":"Rossz versek: videóklip készült a film zenéjének első dalához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök csak a megválasztása előtti időszakra vonatkozó ügyészi kérdésekre hajlandó választ adni.","shortLead":"Az elnök csak a megválasztása előtti időszakra vonatkozó ügyészi kérdésekre hajlandó választ adni.","id":"20181121_Orosz_kapcsolat_Trump_nem_valaszol_minden_kerdesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ebf279-634a-40fc-88b1-a304102d5f00","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Orosz_kapcsolat_Trump_nem_valaszol_minden_kerdesre","timestamp":"2018. november. 21. 07:42","title":"Orosz kapcsolat: Trump nem válaszol minden kérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]