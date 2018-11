Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ca59128-c47d-44b2-9c81-d0f3fc649f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sokakban reményt keltő projektet állított le az Alphabet (a Google ernyővállalata): nem lesz olyan kontaktlencse, amely mérné a vércukorszintet.","shortLead":"Egy sokakban reményt keltő projektet állított le az Alphabet (a Google ernyővállalata): nem lesz olyan kontaktlencse...","id":"20181121_alphabet_google_vercukorszintmero_kontaktlencse_projekt_leallitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ca59128-c47d-44b2-9c81-d0f3fc649f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ad89bb-dfa4-4bb5-915d-46299cc8712c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_alphabet_google_vercukorszintmero_kontaktlencse_projekt_leallitasa","timestamp":"2018. november. 21. 12:03","title":"Milliók várták, mégsem lesz semmi a cukorbetegek életét megkönnyítő kontaktlencséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő.","shortLead":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő.","id":"20181121_Sokkal_tobbet_tuloraztathatnak_a_cegek_ha_atmegy_Kosaek_javaslata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a504fa-9adf-41a7-a074-513c1d9b03a3","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Sokkal_tobbet_tuloraztathatnak_a_cegek_ha_atmegy_Kosaek_javaslata","timestamp":"2018. november. 21. 19:40","title":"Sokkal többet túlóráztathatnak a cégek, ha átmegy Kósáék javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Értesüléseink szerint két laktanyából is megindultak a szerbek lakta Észak-Koszovó felé a koszovói albán erők – állította csütörtökön Alekszandar Vucsics szerb államfő. \r

","shortLead":"Értesüléseink szerint két laktanyából is megindultak a szerbek lakta Észak-Koszovó felé a koszovói albán erők –...","id":"20181122_Alban_csapatok_tartanak_EszakKoszovo_fele__allitja_Belgrad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75afecb-dced-48b5-ae6e-7bd671e07996","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Alban_csapatok_tartanak_EszakKoszovo_fele__allitja_Belgrad","timestamp":"2018. november. 22. 14:52","title":"Vucsics: Koszovói albán csapatok tartanak Észak-Koszovó felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégén folytatja a tárgyalást a brit miniszterelnök Brüsszelben.","shortLead":"A hétvégén folytatja a tárgyalást a brit miniszterelnök Brüsszelben.","id":"20181121_Tovabb_egyezkedik_May_Junckerrel_hogy_legyen_ertelme_a_Brexitrol_szolo_EUcsucsnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e869c8b6-d6bc-4e7d-8ab8-13c118e87bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Tovabb_egyezkedik_May_Junckerrel_hogy_legyen_ertelme_a_Brexitrol_szolo_EUcsucsnak","timestamp":"2018. november. 21. 21:41","title":"Tovább egyezkedik May Junckerrel, hogy legyen értelme a Brexitről szóló EU-csúcsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden megkapta a menekültstátuszt Magyarországtól a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki, de a még döntés előtt szavazásra hívtuk olvasóinkat. ","shortLead":"Kedden megkapta a menekültstátuszt Magyarországtól a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki, de a még döntés előtt...","id":"20181121_Igy_dontottek_olvasoink_Gruevszki_tiszteletbeli_Fidesztag_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaffd7ea-39b7-4f7c-8de6-28b82df62227","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Igy_dontottek_olvasoink_Gruevszki_tiszteletbeli_Fidesztag_lesz","timestamp":"2018. november. 21. 07:20","title":"Így döntöttek olvasóink: Gruevszki tiszteletbeli Fidesz-tag lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"F. Ferenc már május óta előzetesben van.","shortLead":"F. Ferenc már május óta előzetesben van.","id":"20181122_solyi_gyerekgyilkossag_gyanusitott_elozetes_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b104ea-d179-4edc-808d-46f31cdfe6ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_solyi_gyerekgyilkossag_gyanusitott_elozetes_letartoztatas","timestamp":"2018. november. 22. 09:36","title":"Újra meghosszabbították a sólyi kislány gyilkosának előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12fcd35-c1f6-49ec-b7e2-cf5cd3b84807","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából éppen ott tarthatott, hogy úgy érezze, ő az utak királya. ","shortLead":"Nagyjából éppen ott tarthatott, hogy úgy érezze, ő az utak királya. ","id":"20181121_friss_jogositvany_elvetel_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d12fcd35-c1f6-49ec-b7e2-cf5cd3b84807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8ddc64-5a94-462b-b3cc-7936eb1ba2d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_friss_jogositvany_elvetel_nemetorszag","timestamp":"2018. november. 21. 14:44","title":"49 perccel a megszerzése után ugrott a jogsija egy autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe2883e-0b0b-4cd7-ac22-998a1ecf4a45","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ország északkeleti részén mintegy 200 millió termeszek által épített nagy halom található egy Nagy-Britannia méretének megfelelő területen. Ezek közül több mintegy négyezer éves.","shortLead":"Az ország északkeleti részén mintegy 200 millió termeszek által épített nagy halom található egy Nagy-Britannia...","id":"20181121_4000_eves_termeszvarakat_talaltak_braziliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe2883e-0b0b-4cd7-ac22-998a1ecf4a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f4429f-e93a-44cc-911a-db55c62f872c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_4000_eves_termeszvarakat_talaltak_braziliaban","timestamp":"2018. november. 21. 18:33","title":"4000 éves termeszvárakat találtak Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]