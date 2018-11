Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset gyanúsítottja egy belvárosi étteremben jelent meg engedély nélkül.","shortLead":"A Dózsa György úti baleset gyanúsítottja egy belvárosi étteremben jelent meg engedély nélkül.","id":"20181122_Engedely_nelkul_elhagyta_otthonat_letartoztathatjak_M_Richardot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f8d8d3-a57f-45dd-b0c5-4967053688b0","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Engedely_nelkul_elhagyta_otthonat_letartoztathatjak_M_Richardot","timestamp":"2018. november. 22. 10:39","title":"Meglépett a házi őrizetből, letartóztathatják M. Richárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8146ff6-8220-4aff-bfe2-59cbd47c1383","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rohamtempóban épülnek a lakóparkok, de vajon hiba nélkül? Hosszú, de hasznos listát írt a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) azoknak, akik új építésű ingatlanba fektetnék a pénzüket.","shortLead":"Rohamtempóban épülnek a lakóparkok, de vajon hiba nélkül? Hosszú, de hasznos listát írt a Fogyasztóvédelmi Egyesületek...","id":"20181122_Meg_is_kellene_szaradni_annak_a_betonnak__ezekre_figyemezteti_a_fogyasztovedelem_az_ujlakasvasarlokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8146ff6-8220-4aff-bfe2-59cbd47c1383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d377ff4d-b3c2-438e-a13c-617726ea798c","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Meg_is_kellene_szaradni_annak_a_betonnak__ezekre_figyemezteti_a_fogyasztovedelem_az_ujlakasvasarlokat","timestamp":"2018. november. 22. 14:30","title":"Meg is kellene száradni annak a betonnak – ezekre figyemezteti a fogyasztóvédelem az újlakás-vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legjobb főiskolák és egyetemek listáján dobogós még a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem.","shortLead":"A legjobb főiskolák és egyetemek listáján dobogós még a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem.","id":"20181122_hvg_felsooktatasi_rangsor_2019_elen_az_elte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458eb029-c051-429f-b7e0-9729d119441b","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_hvg_felsooktatasi_rangsor_2019_elen_az_elte","timestamp":"2018. november. 22. 07:10","title":"Itt a HVG friss felsőoktatási rangsora: élen az ELTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A macedón különleges ügyészség csütörtökön újabb két pontban emelt vádat a volt miniszterelnök ellen, így már hat eljárás van ellene folyamatban.","shortLead":"A macedón különleges ügyészség csütörtökön újabb két pontban emelt vádat a volt miniszterelnök ellen, így már hat...","id":"20181123_Mar_penzmosas_es_tiltott_partfinanszirozas_miatt_is_eljaras_folyik_hazajaban_Gruevszki_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f5a53c-a276-41dd-b003-e6e1af66d66c","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Mar_penzmosas_es_tiltott_partfinanszirozas_miatt_is_eljaras_folyik_hazajaban_Gruevszki_ellen","timestamp":"2018. november. 23. 05:36","title":"Már pénzmosás és tiltott pártfinanszírozás miatt is eljárás folyik hazájában Gruevszki ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be58c2da-1301-4bfd-8f9f-bd90eab31dda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A The Guardian oldalán az olvasó feltérképezheti önnön \"populizmusát\".","shortLead":"A The Guardian oldalán az olvasó feltérképezheti önnön \"populizmusát\".","id":"20181121_Mennyire_populista_on_Politikai_teszt_egy_brit_lapban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be58c2da-1301-4bfd-8f9f-bd90eab31dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c748e6-0e6d-4413-b4bf-c7d423d1dfdc","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Mennyire_populista_on_Politikai_teszt_egy_brit_lapban","timestamp":"2018. november. 21. 13:54","title":"Mennyire populista ön? Politikai teszt egy brit lapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bb212a-04ef-41ed-8677-9009ee81155c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár hét múlva bemutatkozik a csehek új kompakt autója.","shortLead":"Alig pár hét múlva bemutatkozik a csehek új kompakt autója.","id":"20181121_skoda_scala_nrburging","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bb212a-04ef-41ed-8677-9009ee81155c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87daa4b0-1792-4f8a-bbb7-211c2a467b39","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_skoda_scala_nrburging","timestamp":"2018. november. 21. 12:24","title":"Videó: Ez minden bizonnyal a Skoda Scala, amit még a Nürburgringre is kivittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfit egyszer már kirúgták, akkor üzemeltetési vezetőként tért vissza a légitársasághoz, most szinte ugyanez történt, csak még magasabbra jutott a ranglétrán.","shortLead":"A férfit egyszer már kirúgták, akkor üzemeltetési vezetőként tért vissza a légitársasághoz, most szinte ugyanez...","id":"20181121_Ugyvezeto_lett_az_indiai_pilotabol_akit_kirugtak_mert_tobbszor_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4355113c-238b-4829-9be3-8ce3817e0418","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Ugyvezeto_lett_az_indiai_pilotabol_akit_kirugtak_mert_tobbszor_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott","timestamp":"2018. november. 21. 15:25","title":"Ügyvezető lett az indiai pilótából, akit kirúgtak, mert többször is megbukott az alkoholteszten repülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e72bca-4bc4-4505-a905-d628b7c5c18d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"4 ezer milliárd forintot őrizgetünk valahol készpénzt – de nem banki széfekben. Az adóhatóságnak viszont nem tetszik a bérelhető magánszéfek ellenőrizhetetlensége. A Magyar Nemzeti Banktól az elmúlt évben több mint 200 millió forint büntetést kaptak a piaci szereplők.","shortLead":"4 ezer milliárd forintot őrizgetünk valahol készpénzt – de nem banki széfekben. Az adóhatóságnak viszont nem tetszik...","id":"20181121_Uti_az_MNB_a_maganszefeket__4_ezer_milliardot_sejtenek_bennuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e72bca-4bc4-4505-a905-d628b7c5c18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c04ba27-1630-4d79-9fed-66a26d46d5d2","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Uti_az_MNB_a_maganszefeket__4_ezer_milliardot_sejtenek_bennuk","timestamp":"2018. november. 21. 13:09","title":"Üti az MNB a magánszéfeket – 4 ezer milliárdot sejtenek bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]