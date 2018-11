Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Körömlakklemosót tett két osztálytársa egy alsós kislány italába Sárváron. A gyereket megfigyelésre kórházba vitték, de orvosai szerint nem szenvedett maradandó károsodást és már otthon lábadozik.","shortLead":"Körömlakklemosót tett két osztálytársa egy alsós kislány italába Sárváron. A gyereket megfigyelésre kórházba vitték, de...","id":"20181124_Oldoszert_tettek_tarsai_egy_kisdiak_italaba_Sarvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d7814b-7dc8-4b2e-bcd0-5b4604c500d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Oldoszert_tettek_tarsai_egy_kisdiak_italaba_Sarvaron","timestamp":"2018. november. 24. 12:04","title":"Oldószert tettek társai egy kisdiák italába Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a928d8-470f-4792-bbb4-8ebf91fea34a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kabátját és cipőjét is levetette az áldozattal, aki nem sokkal később meghalt.","shortLead":"Kabátját és cipőjét is levetette az áldozattal, aki nem sokkal később meghalt.","id":"20181123_Megverte_majd_sorsara_hagyta_aldozatat_a_hidegben_egy_debreceni_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09a928d8-470f-4792-bbb4-8ebf91fea34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4be6c1-dd18-4095-a473-fd834ced0d70","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Megverte_majd_sorsara_hagyta_aldozatat_a_hidegben_egy_debreceni_ferfi","timestamp":"2018. november. 23. 11:01","title":"Megverte, majd sorsára hagyta áldozatát a hidegben egy debreceni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa730d91-db91-421c-a555-7e54daf7eaa3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság még mindig nem végzett a nyomozással, úgyhogy még érvényben marad a sebességkorlátozás.","shortLead":"A hatóság még mindig nem végzett a nyomozással, úgyhogy még érvényben marad a sebességkorlátozás.","id":"20181123_2es_metro_baleset_pillango_utca_sebessegkorlatozas_hatosagi_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa730d91-db91-421c-a555-7e54daf7eaa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab438b2c-3d42-4381-8699-5c9fedd65405","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_2es_metro_baleset_pillango_utca_sebessegkorlatozas_hatosagi_vizsgalat","timestamp":"2018. november. 23. 18:38","title":"Még mindig vizsgálják a két éve történt metróbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602ba1a6-8483-4f6e-a6ba-38da5ea14fca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chuck Norris most hétvégén a Papp László Budapest Sportarénában fog fellépni a Baptista Szeretetszolgálat meghívására. Talán egy legendás Chuck Norris-féle nézésre, köríves rúgásra és egy Bruce Lee-anekdotára is számíthatunk. ","shortLead":"Chuck Norris most hétvégén a Papp László Budapest Sportarénában fog fellépni a Baptista Szeretetszolgálat meghívására...","id":"20181123_Chuck_Norris_szombaton_maga_ala_gyuri_Budapestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=602ba1a6-8483-4f6e-a6ba-38da5ea14fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409dff00-e54c-4d85-8b9c-21db65bd6126","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Chuck_Norris_szombaton_maga_ala_gyuri_Budapestet","timestamp":"2018. november. 23. 10:31","title":"Chuck Norris szombaton két vállra fekteti Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német konszern egyik legnépszerűbb divatterepjárójához egy új designcsomag érkezett.","shortLead":"A német konszern egyik legnépszerűbb divatterepjárójához egy új designcsomag érkezett.","id":"20181123_a_volkswagen_sportosabba_tette_a_tiguant_suv_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb23ab3-2f97-476a-8b19-f835fa5c2bb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_a_volkswagen_sportosabba_tette_a_tiguant_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. november. 23. 11:21","title":"A Volkswagen sportosabbá tette a Tiguant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés lett a nyáron megrendelt bútor, így az eredeti szerződés aktualizált értéke jócskán megemelkedik.","shortLead":"Kevés lett a nyáron megrendelt bútor, így az eredeti szerződés aktualizált értéke jócskán megemelkedik.","id":"20181123_Matolcsy_Adam_Testnevelesi_Egyetem_butor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9772ea-7a34-4159-9922-52c9c7b21d11","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Matolcsy_Adam_Testnevelesi_Egyetem_butor","timestamp":"2018. november. 23. 11:31","title":"Még több pénzért még több bútort szállít a Testnevelési Egyetemnek Matolcsy fiának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a26ba7-749d-486b-803c-b023572c5196","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közterület-felügyeletnek kellett intézkednie a Budapest III. kerületében, mert az éjszaka kellős közepén nyírták a füvet egy kereszteződésben.","shortLead":"A közterület-felügyeletnek kellett intézkednie a Budapest III. kerületében, mert az éjszaka kellős közepén nyírták...","id":"20181123_Esoben_az_ejszaka_kellos_kozepen_kezdtek_fuvet_nyirni_Obudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1a26ba7-749d-486b-803c-b023572c5196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf1f5ee-78bf-48f9-99fe-1e69028b071d","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Esoben_az_ejszaka_kellos_kozepen_kezdtek_fuvet_nyirni_Obudan","timestamp":"2018. november. 23. 12:39","title":"Esőben, az éjszaka kellős közepén kezdtek füvet nyírni Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament ülésén Macedónia demokratikus fejlődésével kapcsolatban szavaznak majd a képviselők.","shortLead":"Az Európai Parlament ülésén Macedónia demokratikus fejlődésével kapcsolatban szavaznak majd a képviselők.","id":"20181123_Gruevszki_miatt_kinos_szavazas_var_a_Fideszre_Brusszelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeda55f-6055-490d-91d6-98ad2f079c63","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Gruevszki_miatt_kinos_szavazas_var_a_Fideszre_Brusszelben","timestamp":"2018. november. 23. 08:46","title":"Gruevszki miatt kínos szavazás vár a Fideszre Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]