[{"available":true,"c_guid":"b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy kft. többségi tulajdonosa nyugdíjas társas vállalkozóként dolgozik a cégben. Az ügyvezető a kisebbségi tulajdonos, de ő személyesen nem működik közre, és most az ügyvezetésről is szeretne lemondani. A többségi tulajdonos így ügyvezető és személyesen közreműködő is lesz. Jogszerű-e ez? A többségi tulajdonos elláthatja-e a személyes közreműködését munkaviszonyban akkor, ha az ügyvezetést munkaviszonyban végzi? – kérdezték az Adózónától.","shortLead":"Egy kft. többségi tulajdonosa nyugdíjas társas vállalkozóként dolgozik a cégben. Az ügyvezető a kisebbségi tulajdonos...","id":"20181124_Ezert_nem_mindegy_hogyan_alkalmazza_egy_ceg_a_sajat_tulajdonosat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3bd0ac-f6ca-4519-bdbc-c257e76355df","keywords":null,"link":"/kkv/20181124_Ezert_nem_mindegy_hogyan_alkalmazza_egy_ceg_a_sajat_tulajdonosat","timestamp":"2018. november. 24. 12:36","title":"Ezért nem mindegy, hogyan alkalmazza egy cég a saját tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány úgy alakíthatja át a menekültügyi rendszert, hogy a menedékkérőknek Mexikóban kelljen kivárniuk kérelmük elbírálását.","shortLead":"Az amerikai kormány úgy alakíthatja át a menekültügyi rendszert, hogy a menedékkérőknek Mexikóban kelljen kivárniuk...","id":"20181124_Mexiko_elfogadta_Trump_uj_menekultugyi_intezkedescsomagjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b63e9e-7c6e-4ab5-b8e7-de1fc8e592af","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Mexiko_elfogadta_Trump_uj_menekultugyi_intezkedescsomagjat","timestamp":"2018. november. 24. 21:27","title":"Mexikó elfogadta Trump új menekültügyi intézkedéscsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5371c20-057e-4c9b-974f-f3a9e75adab2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Katibat Macina nevű, az al-Kaida terrorhálózathoz kötődő mali dzsihadista csoport legalább 30 tagját, és vélhetően vezetőjét ölték meg francia terrorellenes alakulatok Maliban - közölte a francia védelmi minisztérium.","shortLead":"A Katibat Macina nevű, az al-Kaida terrorhálózathoz kötődő mali dzsihadista csoport legalább 30 tagját, és vélhetően...","id":"20181124_Francia_terrorelharitok_harminc_dzsihadistat_oltek_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5371c20-057e-4c9b-974f-f3a9e75adab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6e878d-d3df-48d6-8d9a-737ccde24ba9","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Francia_terrorelharitok_harminc_dzsihadistat_oltek_meg","timestamp":"2018. november. 24. 09:13","title":"Francia terrorelhárítók harminc dzsihadistát öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9aaad9-e91a-4944-9417-8d8bb9281ef2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy ne hokedliken görnyedve szunnyadjanak a szülők, egy férfi tábori ágyakat vesz kórházaknak. Egyre többen szeretnének csatlakozni a civil kezdeményezéshez.","shortLead":"Hogy ne hokedliken görnyedve szunnyadjanak a szülők, egy férfi tábori ágyakat vesz kórházaknak. Egyre többen...","id":"20181125_Civil_kezdemenyezes_vesz_kiseroi_agyakat_a_korhazaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc9aaad9-e91a-4944-9417-8d8bb9281ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2fbe5e-bae8-4747-9a57-b6d29d4aab9f","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Civil_kezdemenyezes_vesz_kiseroi_agyakat_a_korhazaknak","timestamp":"2018. november. 25. 14:33","title":"Civil kezdeményezés vesz kísérői ágyakat a kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12038ce8-9c2a-415b-9858-ab6e6b434496","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a régi kereklámpás Zsigával már-már hihetetlenül kevés kilométert tettek meg az elmúlt évtizedekben. Alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Ezzel a régi kereklámpás Zsigával már-már hihetetlenül kevés kilométert tettek meg az elmúlt évtizedekben. Alaposan meg...","id":"20181124_szoros_gyari_gumik_eredeti_orosz_zsir_36_eves_idogep_ladat_arulnak_bekescsaban_kereklampas_zsiguli_oldtimer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12038ce8-9c2a-415b-9858-ab6e6b434496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60d0a68-83fb-49ce-b869-0b86a2991c39","keywords":null,"link":"/cegauto/20181124_szoros_gyari_gumik_eredeti_orosz_zsir_36_eves_idogep_ladat_arulnak_bekescsaban_kereklampas_zsiguli_oldtimer","timestamp":"2018. november. 24. 06:41","title":"Szőrös gyári gumik, eredeti orosz zsír: 36 éves időgép Ladát árulnak Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha, egy percet sem működött a csodalift, a MÁV inkább körbefalazta.","shortLead":"Soha, egy percet sem működött a csodalift, a MÁV inkább körbefalazta.","id":"20181125_Akadalymentesites_a_MAV_inkabb_befalazta_a_20_eve_nem_mukodo_liftet_a_Nyugatinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3408285b-bc34-410b-bd9c-bf741a9e2e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Akadalymentesites_a_MAV_inkabb_befalazta_a_20_eve_nem_mukodo_liftet_a_Nyugatinal","timestamp":"2018. november. 25. 14:03","title":"Akadálymentesítés: a MÁV inkább befalazta a 20 éve nem működő liftet a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873d6bf2-a388-469b-9221-d117134b5c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181123_Ingyen_vagtak_a_hajlektalanok_hajat_a_Blaha_Lujza_teri_aluljaroban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=873d6bf2-a388-469b-9221-d117134b5c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeaad404-be0d-43dd-86aa-34f8bcc6b02a","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Ingyen_vagtak_a_hajlektalanok_hajat_a_Blaha_Lujza_teri_aluljaroban","timestamp":"2018. november. 23. 20:40","title":"Ingyen vágták a hajléktalanok haját a Blaha Lujza téri aluljáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0819a5-5d11-4968-ae01-25b8d36b5363","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombati bajnoki fordulóban még a bírón is vörös folt éktelenkedett.","shortLead":"A szombati bajnoki fordulóban még a bírón is vörös folt éktelenkedett.","id":"20181125_Voros_folttal_az_arcan_uzent_Ronaldo_es_Mandzukic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0819a5-5d11-4968-ae01-25b8d36b5363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0fa5fd-bd6f-4104-a508-cf8149785259","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Voros_folttal_az_arcan_uzent_Ronaldo_es_Mandzukic","timestamp":"2018. november. 25. 11:59","title":"Vörös folttal az arcán üzent Ronaldo és Mandzukic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]