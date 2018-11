A Need for Speed az egyik legnépszerűbb széria az autós játékok között, és most ráadásul akciós is. A benzingőz szerelmesei mindössze egy kávé árért szerezhetik be a Play áruházból.

Mobileszközökre is számos remek autóversenyzős program létezik, de aki igazi száguldásra vágyik, annak elsősorban a Need for Speed háza táján érdemes keresgélnie. Az EA kiadásában elérhető játékból több is készült, ezek egyike a Most Wanted. A játék jelenleg 4-es értékelésnél áll az 5-ből, és összesen 126 ezren adtak neki maximális pontszámot, ez azért nem elhanyagolható adat.

A játékban összesen több mint 40 autót vezethetünk, és természetesen mindegyiket kedvünk szerint változtathatjuk, hála a Need for Speed védjegyének számító tuningolási lehetőségeknek. Mivel az autók sérülnek, verseny (utóbbiból a klasszikus drift és kör alapú is van) és menekülés közben is sokat számít, milyen állapotban kerülünk ki a szorult helyzetekből.

Mobiljátékhoz képest kifejezetten szép grafikája van, ami a közel 2 GB-os mérete miatt valahol érthető. Megvásárlása esetén érdemes tehát ezzel is számolni, főleg azoknak, akik sok adatot őriznek telefonjukon.

A program a Google által meghirdetett play áruházas akcióban – ami keddig tart – egy kávé áráért, most 349 forintért tölthető le, amúgy 1790 forintba kerül.

