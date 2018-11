Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25f3825a-6e62-4569-9c92-c02510edae7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Janisz Varufakisz volt görög pénzügyminiszter vasárnap Berlinben bejelentette: németországi listán indul a 2019-es EP-választáson - vette észre az Azonnali.hu. Mivel Németországban nincs bejutási küszöb az EP-választáson, a görög politikus simán mandátumot szerezhet. ","shortLead":"Janisz Varufakisz volt görög pénzügyminiszter vasárnap Berlinben bejelentette: németországi listán indul a 2019-es...","id":"20181125_Varufakisz_nemet_formacio_elen_indul_az_EPvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25f3825a-6e62-4569-9c92-c02510edae7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a89dc7-ecf4-49fb-9841-542b40301d9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Varufakisz_nemet_formacio_elen_indul_az_EPvalasztason","timestamp":"2018. november. 25. 19:59","title":"Varufakisz német formáció élén indul az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni”. Arról is beszélt, hogy lőpor- és lőszergyártás is lesz Magyarországon.","shortLead":"Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni”. Arról is beszélt, hogy lőpor...","id":"20181126_Nemeth_Szilard_50_evre_emelnek_a_hadkotelezettseget_mert_ekkorra_valnak_ferfiva_az_ifjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871e7f87-2d6c-43ad-941a-ef42216e2fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Nemeth_Szilard_50_evre_emelnek_a_hadkotelezettseget_mert_ekkorra_valnak_ferfiva_az_ifjak","timestamp":"2018. november. 26. 08:47","title":"Németh Szilárd: 50 évre emelnék a hadkötelezettséget, mert „ekkorra válnak férfivá az ifjak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970b9923-c50f-4f57-b7c2-a10947099b30","c_author":"","category":"itthon","description":"Több százezer forintot lopott a szomódi férfi, alig maradt belőle valami.","shortLead":"Több százezer forintot lopott a szomódi férfi, alig maradt belőle valami.","id":"20181125_Bolcsodebe_ovodakba_tort_be_elfogtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970b9923-c50f-4f57-b7c2-a10947099b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9356a26f-78b9-4539-b954-7803cacee49b","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Bolcsodebe_ovodakba_tort_be_elfogtak","timestamp":"2018. november. 25. 13:09","title":"Bölcsődébe, óvodákba tört be, elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Segítségül hívták a nemrég látványcsapatsporttá átminősített strandröplabdát.","shortLead":"Segítségül hívták a nemrég látványcsapatsporttá átminősített strandröplabdát.","id":"20181126_polgarmester_szorf_Balatonfuzfo_tao_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba08bfe3-078f-45a9-b054-3a8ebe85d4d2","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_polgarmester_szorf_Balatonfuzfo_tao_tamogatas","timestamp":"2018. november. 26. 11:46","title":"Nem nyert pályázatot, közpénzből építene szörfös klubházat a polgármester fia Balatonfűzfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen négy menedékkérelmet fogadtak el, mióta életbe lépett a Stop Soros, köztük a szökött macedón miniszterelnökét. Az nem derült ki, hogy Nikola Gruevszkit milyen indoklással engedték be az országba.","shortLead":"Összesen négy menedékkérelmet fogadtak el, mióta életbe lépett a Stop Soros, köztük a szökött macedón miniszterelnökét...","id":"20181124_Gruevszki_es_meg_harom_ember_kapott_menekultstatuszt_a_nyar_ora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5cae9a-40e8-4f60-bcb8-329442b2dfd6","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Gruevszki_es_meg_harom_ember_kapott_menekultstatuszt_a_nyar_ora","timestamp":"2018. november. 24. 12:26","title":"Gruevszki és még három ember kapott menekültstátuszt a nyár óra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4917f8f6-1c76-43c4-9fa7-85248be7c47b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros Forma-1 világbajnok tüdőtranszplantáción esett át, de már hatodik bajnoki címére készül.","shortLead":"A háromszoros Forma-1 világbajnok tüdőtranszplantáción esett át, de már hatodik bajnoki címére készül.","id":"20181124_Niki_Lauda_videoban_uzente_meg_hogy_hamarosan_visszater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4917f8f6-1c76-43c4-9fa7-85248be7c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d743f66-d13a-4dc2-afa6-45a8522ddf26","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Niki_Lauda_videoban_uzente_meg_hogy_hamarosan_visszater","timestamp":"2018. november. 24. 14:17","title":"Niki Lauda videóban üzente meg, hogy hamarosan visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b314e8-e086-451a-a7a6-1e8bcba705a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Valaki paprikaspray-t fújt ki a szerelvényen, az utasokat az alagúton keresztül kellett kimenteni.","shortLead":"Valaki paprikaspray-t fújt ki a szerelvényen, az utasokat az alagúton keresztül kellett kimenteni.","id":"20181124_Ujra_a_teljes_vonalon_jar_a_2es_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8b314e8-e086-451a-a7a6-1e8bcba705a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05823820-7bd6-4fb0-b7dc-8047da5653fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Ujra_a_teljes_vonalon_jar_a_2es_metro","timestamp":"2018. november. 24. 16:43","title":"Újra a teljes vonalon jár a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Alig jelentette be Luigi di Maio miniszterelnök-helyettes, hogy nem ragaszkodnak mindenáron a jövő évi költségvetés minden számához, a deficithez sem, emelkedni kezdtek a részvényárfolyamok a tőzsdén Milánóban. Az AFP szerint több mint 3%-os a növekedés, amely optimizmust jelez az elmúlt hetek bánatos pesszimizmusa után. Mi történt?","shortLead":"Alig jelentette be Luigi di Maio miniszterelnök-helyettes, hogy nem ragaszkodnak mindenáron a jövő évi költségvetés...","id":"20181126_Roma_megis_enged_Brusszelnek_a_koltsegvetesi_csataban_szarnyal_a_tozsde_Milanoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a7cd3f-9632-4e48-9e16-3666fb18f790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Roma_megis_enged_Brusszelnek_a_koltsegvetesi_csataban_szarnyal_a_tozsde_Milanoban","timestamp":"2018. november. 26. 11:33","title":"Róma mégis enged Brüsszelnek a költségvetési csatában, szárnyal a tőzsde Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]