[{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Belvárosi és terézvárosi lakásokkal bővült Tiborczék portfoliója, de egy 1,2 milliárdos hitelbővítést is megkaptak.","shortLead":"Belvárosi és terézvárosi lakásokkal bővült Tiborczék portfoliója, de egy 1,2 milliárdos hitelbővítést is megkaptak.","id":"20181124_13_pesti_luxuslakast_szerzett_meg_Tiborcz_Istvan_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a436767d-3fe7-4ea0-a9fd-526466a23881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_13_pesti_luxuslakast_szerzett_meg_Tiborcz_Istvan_cege","timestamp":"2018. november. 24. 15:24","title":"13 pesti luxuslakást szerzett meg Tiborcz István cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd9a9e4-5759-42eb-a58d-d348e5c3c1bf","c_author":"","category":"kultura","description":"Most kiderült, sokkal kevesebbet kaptak, mint korábban hinni lehetett, ráadásul Kurt Cobainnek vissza kellett költöznie az anyjához.","shortLead":"Most kiderült, sokkal kevesebbet kaptak, mint korábban hinni lehetett, ráadásul Kurt Cobainnek vissza kellett költöznie...","id":"20181125_Alig_latott_penzt_a_Nirvana_a_korszakalkoto_albuma_megjelenese_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bd9a9e4-5759-42eb-a58d-d348e5c3c1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e20f3c-5216-4328-8709-d569fabf79c2","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Alig_latott_penzt_a_Nirvana_a_korszakalkoto_albuma_megjelenese_utan","timestamp":"2018. november. 25. 12:13","title":"Alig látott pénzt a Nirvana a korszakalkotó albuma megjelenése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karinthy Frigyes beleírta a szeretőjének szóló levélbe, hogy az majd érettségi tétel lesz, az első magyar slammert pedig úgy hívták, hogy Tinódi Lantos Sebestyén, mondta el Nyáry Krisztián. De arról is beszélt a WMN-nek, hogyan őszintétlenek a szerelmeslevelek.","shortLead":"Karinthy Frigyes beleírta a szeretőjének szóló levélbe, hogy az majd érettségi tétel lesz, az első magyar slammert...","id":"20181125_Nyary_Krisztian_a_szerelmeslevel_egyfos_kozonsegnek_irodott_mu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420aa401-824d-4c32-aace-aaf48c52b4b5","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Nyary_Krisztian_a_szerelmeslevel_egyfos_kozonsegnek_irodott_mu","timestamp":"2018. november. 25. 10:46","title":"Nyáry Krisztián: a szerelmeslevél egyfős közönségnek íródott mű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem fogynak olyan jól az idei iPhone-ok, mint ahogyan arra az Apple számított. Új értékesítési stratégiát kell tehát keresnie.","shortLead":"Nem fogynak olyan jól az idei iPhone-ok, mint ahogyan arra az Apple számított. Új értékesítési stratégiát kell tehát...","id":"20181125_apple_iphone_xr_olcson_arcsokkentes_japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35552381-f37f-4309-918f-cbc08fa6c83c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_apple_iphone_xr_olcson_arcsokkentes_japanban","timestamp":"2018. november. 25. 14:03","title":"Bárcsak nálunk is megtenné azt az Apple, amit Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a03afd-f87d-4d81-9afe-053d42d734ea","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa neki írt leveléből olvasott fel az olasz közszolgálati rádióban egy hat éve savval leöntött asszony vasárnap, a nők elleni erőszak megszüntetéséért tartott világnapon.","shortLead":"Ferenc pápa neki írt leveléből olvasott fel az olasz közszolgálati rádióban egy hat éve savval leöntött asszony...","id":"20181125_Savval_bantalmazott_nonek_irt_levelet_Ferenc_papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a03afd-f87d-4d81-9afe-053d42d734ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4940d216-7ee4-40ef-ab16-9ae88e9a0ff0","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Savval_bantalmazott_nonek_irt_levelet_Ferenc_papa","timestamp":"2018. november. 25. 22:04","title":"Savval bántalmazott nőnek írt levelet Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsett hajnalban egy veszekedés fajult emberölésig.","shortLead":"Pécsett hajnalban egy veszekedés fajult emberölésig.","id":"20181125_Osszevesztek_leszurta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad16475a-4676-4bca-aeee-6efb3f9895a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Osszevesztek_leszurta","timestamp":"2018. november. 25. 08:09","title":"Összevesztek, leszúrta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollik István lesz az új kormányszóvivő.","shortLead":"Hollik István lesz az új kormányszóvivő.","id":"20181125_Levaltotta_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivot_Orban_mert_a_testhez_allo_feladatot_talalt_neki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd2e2c3-0eea-49e1-8be2-80d93fc3f829","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Levaltotta_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivot_Orban_mert_a_testhez_allo_feladatot_talalt_neki","timestamp":"2018. november. 25. 10:55","title":"Leváltotta Kovács Zoltán kormányszóvivőt Orbán, mert testhez állóbb feladatot talált neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Alig jelentette be Luigi di Maio miniszterelnök-helyettes, hogy nem ragaszkodnak mindenáron a jövő évi költségvetés minden számához, a deficithez sem, emelkedni kezdtek a részvényárfolyamok a tőzsdén Milánóban. Az AFP szerint több mint 3%-os a növekedés, amely optimizmust jelez az elmúlt hetek bánatos pesszimizmusa után. Mi történt?","shortLead":"Alig jelentette be Luigi di Maio miniszterelnök-helyettes, hogy nem ragaszkodnak mindenáron a jövő évi költségvetés...","id":"20181126_Roma_megis_enged_Brusszelnek_a_koltsegvetesi_csataban_szarnyal_a_tozsde_Milanoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a7cd3f-9632-4e48-9e16-3666fb18f790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Roma_megis_enged_Brusszelnek_a_koltsegvetesi_csataban_szarnyal_a_tozsde_Milanoban","timestamp":"2018. november. 26. 11:33","title":"Róma mégis enged Brüsszelnek a költségvetési csatában, szárnyal a tőzsde Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]