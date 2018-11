Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a Lánchídnál esett a folyóba, a Várkert Bazárnál mentették ki. ","shortLead":"A nő a Lánchídnál esett a folyóba, a Várkert Bazárnál mentették ki. ","id":"20181126_Indiai_not_kellett_kimenteni_a_Dunabol_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a626fe-cdf8-4df3-af2b-c61d48620deb","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Indiai_not_kellett_kimenteni_a_Dunabol_hetfon","timestamp":"2018. november. 26. 17:49","title":"Indiai nőt kellett kimenteni a Dunából hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat okosodtak a televíziókészülékek az elmúlt évekbenül, és a magyar fogyasztók is egyre szélesebb körben használják ki a készülékek által nyújtott lehetőségeket – mutat rá az LG Magyarország friss felmérése. Rohamosan nő az előfizetéses on-demand szolgáltatások népszerűsége, de zenehallgatásra is egyre többen használják a tévéjüket. Mindezek mellett továbbra is az ingyenes videómegosztók a legnépszerűbbek.","shortLead":"Sokat okosodtak a televíziókészülékek az elmúlt évekbenül, és a magyar fogyasztók is egyre szélesebb körben használják...","id":"20181125_lg_okosteve_felhasznalasi_szokasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e388052-f778-4765-975a-9efa0cf62c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_lg_okosteve_felhasznalasi_szokasok","timestamp":"2018. november. 25. 18:33","title":"Mit néznek a tévében a magyarok, ha okos a készülék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991","c_author":"","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181125_Hollik_Trumpatkoltessel_unnepli_kinevezeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb206605-cf98-4fe9-8237-02a452310ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Hollik_Trumpatkoltessel_unnepli_kinevezeset","timestamp":"2018. november. 25. 13:15","title":"Hollik Trump-átköltéssel ünnepli kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982fbcef-cbc2-411a-b1ba-4e573f244a96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi hangosan szidni kezdte a nőt és a férfit, akit genetikai hulladéknak nevezett a szemüvege miatt.","shortLead":"A férfi hangosan szidni kezdte a nőt és a férfit, akit genetikai hulladéknak nevezett a szemüvege miatt.","id":"20181124_Megtamadtak_egy_part_a_4es_metron_mert_meglattak_naluk_a_CEUtuntetesre_keszitett_transzparenst","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=982fbcef-cbc2-411a-b1ba-4e573f244a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4ec776-a767-4456-9790-f6905a2e4175","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Megtamadtak_egy_part_a_4es_metron_mert_meglattak_naluk_a_CEUtuntetesre_keszitett_transzparenst","timestamp":"2018. november. 24. 21:05","title":"Megtámadtak egy párt a 4-es metrón, mert meglátták náluk a CEU-tüntetésre készített transzparenst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"Hont András, Winditsch Judit","category":"itthon","description":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere.","shortLead":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva...","id":"201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b2f4-d7b7-4d92-bb4d-11d385f57489","keywords":null,"link":"/itthon/201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","timestamp":"2018. november. 25. 20:12","title":"Botka László: „Nem hagyom gazemberekre a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány két éve még hallani sem akart az Európai Unión kívüli nem magyar vendégmunkásokról, de másfél éve már belső Ukrajnában indított toborzókampányt.","shortLead":"A kormány két éve még hallani sem akart az Európai Unión kívüli nem magyar vendégmunkásokról, de másfél éve már belső...","id":"20181125_Huszezer_ukran_vendegmunkas_jott_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa197ed5-1ee3-4e5d-93b2-fe3ebd2aea0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Huszezer_ukran_vendegmunkas_jott_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 25. 20:42","title":"Húszezer ukrán vendégmunkás jött Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31c7a1c-cd1f-4e8a-90e6-536a6e197e4e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Gyors, de nem a legideálisabb választ adta a Fidesz a munkaerőhiányra. Az évi 400 órás túlóra lehetősége brutális, a dolgozók kizsákmányolásához vezethet, stresszt hoz a családi életbe, és újabb löketet adhat a külföldi munkavállalásnak.","shortLead":"Gyors, de nem a legideálisabb választ adta a Fidesz a munkaerőhiányra. Az évi 400 órás túlóra lehetősége brutális...","id":"20181126_munka_torvenykonyve_szakerto__munkajogasz_vosz_400_ora_tulora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f31c7a1c-cd1f-4e8a-90e6-536a6e197e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a400b1c-748c-4a85-8524-1f591c489986","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_munka_torvenykonyve_szakerto__munkajogasz_vosz_400_ora_tulora","timestamp":"2018. november. 26. 06:30","title":"Januártól bárkit akár egész évben túlóráztathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma is borult lesz az ég, többfelé erős széllökésekre is számítani kell.","shortLead":"Ma is borult lesz az ég, többfelé erős széllökésekre is számítani kell.","id":"20181126_Kiados_esot_hozott_a_hetfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9493f67-ca7d-44bf-85fc-1f3242646a52","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Kiados_esot_hozott_a_hetfo","timestamp":"2018. november. 26. 05:11","title":"Kiadós esőt hozott a hétfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]