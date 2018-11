Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ egyik legismertebb techvállalkozójáról a párt hivatalos napilapja közölt cikket, de nem tudni, miért pont most.","shortLead":"A világ egyik legismertebb techvállalkozójáról a párt hivatalos napilapja közölt cikket, de nem tudni, miért pont most.","id":"20181127_A_Kommunista_Part_tagja_Kina_leggazdagabb_embere_Jack_Ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c488754-8900-40c6-81f1-fc09c2cd8948","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_A_Kommunista_Part_tagja_Kina_leggazdagabb_embere_Jack_Ma","timestamp":"2018. november. 27. 10:35","title":"A Kommunista Párt tagja Kína leggazdagabb embere, Jack Ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93ba992-5a41-413d-ba42-a256f2b1f26a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyenes Beszéd és az Egyenesen volt műsorvezetője Gulyás Márton műsorában fakadt ki az ellenzéki bénáskodásra. ","shortLead":"Az Egyenes Beszéd és az Egyenesen volt műsorvezetője Gulyás Márton műsorában fakadt ki az ellenzéki bénáskodásra. ","id":"20181125_Kalman_Olga_az_ellenzeki_teszetoszasagrol_ugy_kellett_nogatni_oket_hogy_szolaljanak_mar_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d93ba992-5a41-413d-ba42-a256f2b1f26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0039f3a2-90a6-4dfa-9ce7-d7250b178595","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Kalman_Olga_az_ellenzeki_teszetoszasagrol_ugy_kellett_nogatni_oket_hogy_szolaljanak_mar_meg","timestamp":"2018. november. 25. 19:10","title":"Kálmán Olga az ellenzéki teszetoszaságról: úgy kellett nógatni őket, hogy szólaljanak már meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvonná a miniszterelnöktől, a miniszterektől és az államtitkároktól a képviselői fizetést Kocsis-Cake Olivio és Szabó Tímea.","shortLead":"Megvonná a miniszterelnöktől, a miniszterektől és az államtitkároktól a képviselői fizetést Kocsis-Cake Olivio és Szabó...","id":"20181126_Elvenne_Orban_kepviseloi_fizeteset_a_Parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d142b5-ce66-438b-b5e2-89846b2bd6d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Elvenne_Orban_kepviseloi_fizeteset_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 26. 12:02","title":"Elvenné Orbán képviselői fizetését a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2300d4fc-ffe9-43a6-a5a2-ddccdb05d8d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olaszországot hetek óta extrém időjárás tépázza. Az özönvizet, földcsuszamlást okozó, kirándulóhelyeket elárasztó esőzések és viharok után most vasárnap egy minitornádót videóztak le Calabriában. A vihartölcsér komoly károkat okozott, egy műszaki áruházat például egyszerűen kettészelt, ennek az esetnek egy sérültje is volt. És jó pár parkoló autót is tönkretett a minitornádó.","shortLead":"Olaszországot hetek óta extrém időjárás tépázza. Az özönvizet, földcsuszamlást okozó, kirándulóhelyeket elárasztó...","id":"20181125_Filmbe_illo_tornadot_videoztak_le_Olaszorszagban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2300d4fc-ffe9-43a6-a5a2-ddccdb05d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bb9f61-0b37-426b-b53f-0a4d7b1132c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Filmbe_illo_tornadot_videoztak_le_Olaszorszagban__video","timestamp":"2018. november. 25. 18:57","title":"Filmbe illő tornádót videóztak le Olaszországban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3d7963-78c1-40c0-8a2b-12a06a8dab95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónapra előre időjárást jósolni tudományosan nem annyira megalapozott. De azért ön is biztosan kíváncsi az eredményre.","shortLead":"Egy hónapra előre időjárást jósolni tudományosan nem annyira megalapozott. De azért ön is biztosan kíváncsi...","id":"20181125_Elaruljuk_hogy_feher_karacsonyunk_lesze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c3d7963-78c1-40c0-8a2b-12a06a8dab95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1046ba57-7ac6-4378-bd0e-956a9befd076","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Elaruljuk_hogy_feher_karacsonyunk_lesze","timestamp":"2018. november. 25. 17:45","title":"Eláruljuk, hogy fehér karácsonyunk lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most szomorú 13 brit.","shortLead":"Most szomorú 13 brit.","id":"20181126_Jobb_keson_mint_soha_az_Europai_Birosag_engedi_a_Brexittargyalasok_elinditasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8bcf4c-4e7d-4cab-bd48-48c585e9d570","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Jobb_keson_mint_soha_az_Europai_Birosag_engedi_a_Brexittargyalasok_elinditasat","timestamp":"2018. november. 26. 11:21","title":"Jobb későn, mint soha: az Európai Bíróság engedi a Brexit-tárgyalások elindítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c76af8a-6a05-44c4-8ec0-a90c9bc0c4b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra került egy ellenőrzött lista, amit a külképviseletek protokoll-főosztályainak küldenek el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter látogatásai előtt.","shortLead":"Nyilvánosságra került egy ellenőrzött lista, amit a külképviseletek protokoll-főosztályainak küldenek el Szijjártó...","id":"20181126_Tonik_keksz_egeszmogyoros_csoki__ezeket_keri_autojaba_Szijjarto_ha_kulfoldre_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c76af8a-6a05-44c4-8ec0-a90c9bc0c4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256c3ad-6d74-47c7-b99c-816abd04aac5","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Tonik_keksz_egeszmogyoros_csoki__ezeket_keri_autojaba_Szijjarto_ha_kulfoldre_megy","timestamp":"2018. november. 26. 08:01","title":"Tonik, keksz, egész mogyorós csoki – ezeket kéri autójába Szijjártó, ha külföldre megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4224851f-95b0-491b-be68-ba79bb62f9f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koncz Zsófia korábban azzal vált országosan ismertté, hogy a nevéhez kötődik a „provokátorfigyelő” ötlete.","shortLead":"Koncz Zsófia korábban azzal vált országosan ismertté, hogy a nevéhez kötődik a „provokátorfigyelő” ötlete.","id":"20181126_A_washingtoni_nagykovetsegen_landolt_a_Fidelitas_volt_alelnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4224851f-95b0-491b-be68-ba79bb62f9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355ce445-0806-4e78-a805-cfdcb8815eeb","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_A_washingtoni_nagykovetsegen_landolt_a_Fidelitas_volt_alelnoke","timestamp":"2018. november. 26. 09:04","title":"A washingtoni nagykövetségen landolt a Fidelitas volt alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]