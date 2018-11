Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5bdc6a3-7241-4285-b71f-f1725bc7a388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi átvett a sértettől százezer forintot, de aztán elérhetetlenné vált, a beígért árut esze ágában sem volt elküldeni.","shortLead":"A férfi átvett a sértettől százezer forintot, de aztán elérhetetlenné vált, a beígért árut esze ágában sem volt...","id":"20181129_Muszaki_cikket_igergeto_csalot_keres_a_rendorseg__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5bdc6a3-7241-4285-b71f-f1725bc7a388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1a4400-1e83-4830-97c4-af292c3c5182","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Muszaki_cikket_igergeto_csalot_keres_a_rendorseg__foto","timestamp":"2018. november. 29. 16:10","title":"Műszaki cikket ígérgető csalót keres a rendőrség – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes ezt a jelenetet is elraktározni magunkban, nehogy így járjunk. ","shortLead":"Érdemes ezt a jelenetet is elraktározni magunkban, nehogy így járjunk. ","id":"20181128_Video_tel_elotti_tanulsag_csak_ovatosan_a_hokotro_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365a4ede-8d2c-4398-a32b-87ddb6fde4c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_Video_tel_elotti_tanulsag_csak_ovatosan_a_hokotro_kozeleben","timestamp":"2018. november. 28. 14:48","title":"Videó: tél előtti tanulság, csak óvatosan a hókotró közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452cecfb-bb8a-4804-a98e-b42ede0d2fc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semjén-féle javaslatban szereplő helyszínek zömét kihúzták a dokumentumból.","shortLead":"A Semjén-féle javaslatban szereplő helyszínek zömét kihúzták a dokumentumból.","id":"20181129_Visszakozik_a_bizottsag_kevesebb_helyszinen_tiltanak_meg_a_tuntetest_az_unnepnapokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=452cecfb-bb8a-4804-a98e-b42ede0d2fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc93210-58b0-48fc-84be-cc84f1349dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Visszakozik_a_bizottsag_kevesebb_helyszinen_tiltanak_meg_a_tuntetest_az_unnepnapokon","timestamp":"2018. november. 29. 17:12","title":"Visszakozik a Fidesz, kevesebb helyszínen tiltanák meg a tüntetést az ünnepnapokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7d231c-c4b5-48a5-8bfa-fab93389b714","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bár alapvetően haszonjármű, egyre többen divatterepjáró helyett vásárolják a remek kiállású Rangert, amely egyáltalán nem jön zavarba, ha kemény terepre hajtanak vele. Ezt onnan tudjuk ilyen biztosan, mert próbának vetettük alá.","shortLead":"Bár alapvetően haszonjármű, egyre többen divatterepjáró helyett vásárolják a remek kiállású Rangert, amely egyáltalán...","id":"20181129_nagyon_terepes_kicsit_divatos_es_afa_nelkuli__sarat_dagasztottunk_a_ford_rangerrel_vw_amarok_pickup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f7d231c-c4b5-48a5-8bfa-fab93389b714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3595fc34-eca0-44d3-98ef-c60dfba2d71b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_nagyon_terepes_kicsit_divatos_es_afa_nelkuli__sarat_dagasztottunk_a_ford_rangerrel_vw_amarok_pickup","timestamp":"2018. november. 29. 18:00","title":"Nagyon terepes, kicsit divatos és ÁFA nélküli – sarat dagasztottunk a Ford Rangerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Audi Hungaria Független Szakszervezet is tiltakozik a Munka törvénykönyvének módosítása ellen, amely szerint az éves túlórakeret a mostani 250-ről 400 órára növekedne, míg a túlmunka elszámolására rendelkezésre álló idő egy évről három évre ugrana.","shortLead":"Az Audi Hungaria Független Szakszervezet is tiltakozik a Munka törvénykönyvének módosítása ellen, amely szerint az éves...","id":"20181128_Az_Audi_dolgozoi_nem_kernek_a_kormany_rabszolgatorvenyebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e8ba07-9e45-4c1f-a9c0-aaf4ba9694ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Az_Audi_dolgozoi_nem_kernek_a_kormany_rabszolgatorvenyebol","timestamp":"2018. november. 28. 12:01","title":"Az Audi dolgozói nem kérnek a kormány „rabszolgatörvényéből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","shortLead":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","id":"20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5927bb-934b-4a9f-b75a-a5ec0a4b27d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","timestamp":"2018. november. 28. 20:42","title":"Az átadó ünnepség után is újabb 287 millióval drágult a Budai Vigadó felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének pusztító következményei lehetnek az emberiségre – figyelmeztet jelentésében az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO).","shortLead":"A biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének pusztító következményei lehetnek az emberiségre – figyelmeztet...","id":"20181128_biologiai_sokfeleseg_ensz_eghajlatvaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6888a91-b98a-40bb-844e-c587e6bc78d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_biologiai_sokfeleseg_ensz_eghajlatvaltozas","timestamp":"2018. november. 28. 15:03","title":"ENSZ: ha a fajok kipusztulnak, onnan már nincs visszaút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint a kijevi vezetés ezzel próbálja növelni Petro Porosenko ukrán elnök esélyeit a közelgő elnökválasztáson. ","shortLead":"Az orosz elnök szerint a kijevi vezetés ezzel próbálja növelni Petro Porosenko ukrán elnök esélyeit a közelgő...","id":"20181128_Putyin_Kercsi_szoros_Ukrajna_Porosenko_incidens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca43178-5eb9-4927-b84d-0afdf2a43f29","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Putyin_Kercsi_szoros_Ukrajna_Porosenko_incidens","timestamp":"2018. november. 28. 16:52","title":"Putyin: Az ukránok provokációt hajtottak végre a Kercsi-szorosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]