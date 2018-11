Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e5d9577-10c6-4029-af9f-da0b8c102321","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu értesülése szerint az MSZP vezetésének egy része tudott arról, hogy a Szabad Földet a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks szeretné megvenni.","shortLead":"A hvg.hu értesülése szerint az MSZP vezetésének egy része tudott arról, hogy a Szabad Földet a Mészáros Lőrinc...","id":"20181128_Elore_szoltak_nehany_szocinak_hogy_eladjak_a_Szabd_Foldet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e5d9577-10c6-4029-af9f-da0b8c102321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9f1bdf-6616-4581-8d3d-55e647790881","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Elore_szoltak_nehany_szocinak_hogy_eladjak_a_Szabd_Foldet","timestamp":"2018. november. 28. 21:44","title":"Előre szóltak néhány szocinak, hogy eladják a Szabd Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e408864-58ea-4fc4-977c-af330dfef8bf","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem bír el Nobilis Kristóf nagyvállalkozóval az Eximbank – sorozatosan bukik abban a perben, amit majdnem négy éve a Lánchíd Palotára kötött bérleti szerződése kapcsán indított. A jogvita az adófizetők milliárdjairól szól.","shortLead":"Nem bír el Nobilis Kristóf nagyvállalkozóval az Eximbank – sorozatosan bukik abban a perben, amit majdnem négy éve...","id":"20181128_Megint_pert_vesztett_az_Eximbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e408864-58ea-4fc4-977c-af330dfef8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d290c-d308-4559-b9b3-eaf892eebb8a","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Megint_pert_vesztett_az_Eximbank","timestamp":"2018. november. 28. 17:10","title":"Megint pert vesztett az Eximbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 55 éves rendező szerda este nősült meg.","shortLead":"Az 55 éves rendező szerda este nősült meg.","id":"20181129_Quentin_Tarantino_elvette_35_eves_baratnojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ee6289-3367-4cb3-90ec-590a8774a823","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Quentin_Tarantino_elvette_35_eves_baratnojet","timestamp":"2018. november. 29. 07:52","title":"Quentin Tarantino elvette 35 éves barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt.","shortLead":"Petro Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt.","id":"20181128_petro_porosenko_ukran_elnok_alairta_a_hadiallapot_bevezeteserol_szolo_jogszabalyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01e67c9-5549-4370-9a8c-10c206ef302e","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_petro_porosenko_ukran_elnok_alairta_a_hadiallapot_bevezeteserol_szolo_jogszabalyt","timestamp":"2018. november. 28. 12:06","title":"Az ukrán elnök aláírta a hadiállapot bevezetéséről szóló jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe a Samsung, hogy a jövőben minőségi mobiljátékokat készítsenek. A tervnek azonban kellemetlen végeredménye is lehet.","shortLead":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe...","id":"20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409ebcd4-bd23-46c0-b2fc-de971f4664c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","timestamp":"2018. november. 28. 12:33","title":"Rágyúr a mobiljátékokra a Samsung, 11 milliárd(!) forintot adnak a Pokémon Go fejlesztőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe5908e-2490-4106-a262-ff7afb241721","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Y és a Z generáció az okostelefonok kamerájában tartja a leghasznosabbnak a mesterséges intelligenciára alapuló funkciókat, de nem feltétlenül szeretné, ha az magától generálna tartalmat a közösségi médiába. A Huaweihez tartozó Honor hat európai országban elvégzett kutatásából az is kiderül, hogy az önvezető autók iránt a megkérdezettek közül a magyar fiatalok lelkesednek a leginkább.","shortLead":"Az Y és a Z generáció az okostelefonok kamerájában tartja a leghasznosabbnak a mesterséges intelligenciára alapuló...","id":"20181128_huawei_honor_mesterseges_intelligencia_fogadtatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfe5908e-2490-4106-a262-ff7afb241721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa1b889-f88a-4025-88ef-ae2f08c8f81e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_huawei_honor_mesterseges_intelligencia_fogadtatasa","timestamp":"2018. november. 28. 13:03","title":"Kiderült, mit gondolnak a magyar 15-38 évesek a mesterséges intelligenciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb három képviselőt kizárt a vitából, majd hiába jelentkeztek még többen felszólalásra, Lezsák lezárta a vitát.

","shortLead":"Előbb három képviselőt kizárt a vitából, majd hiába jelentkeztek még többen felszólalásra, Lezsák lezárta a vitát.

","id":"20181128_Belefojtotta_a_szot_az_ellenzekbe_Lezsak_Sandor_a_rabszolgatorveny_ejszakaba_nyulo_vitajaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcb940f-ed96-410f-a1dc-28b785f421cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Belefojtotta_a_szot_az_ellenzekbe_Lezsak_Sandor_a_rabszolgatorveny_ejszakaba_nyulo_vitajaban","timestamp":"2018. november. 28. 05:55","title":"Belefojtotta a szót az ellenzékbe Lezsák Sándor a \"rabszolgatörvény\" éjszakába nyúló vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e943104-61f3-4e9e-bbe1-427db53da6a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először csak néhány specifikáció szivárgott ki a Google olcsóbb Pixel 3 telefonjáról, most pedig már képek is megjelentek, amelyeken összevethető a készülék a már létező modellekkel.","shortLead":"Először csak néhány specifikáció szivárgott ki a Google olcsóbb Pixel 3 telefonjáról, most pedig már képek is...","id":"20181128_google_pixel_3_lite_kiszivargott_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e943104-61f3-4e9e-bbe1-427db53da6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887c2593-bb58-4868-9277-3519e7449a8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_google_pixel_3_lite_kiszivargott_fotok","timestamp":"2018. november. 28. 10:03","title":"Már fotókon is láthatja, milyen lesz a Google új, olcsóbb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]