Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60a0491d-9010-45a4-984e-3270564a5aff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben is megjelent.","shortLead":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben is megjelent.","id":"20181130_Evi_500_milliobol_tamogatja_a_kormany_az_antiszemitizmus_elleni_kuzdelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60a0491d-9010-45a4-984e-3270564a5aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1886bcba-942d-46d2-9e64-197efdb3c751","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Evi_500_milliobol_tamogatja_a_kormany_az_antiszemitizmus_elleni_kuzdelmet","timestamp":"2018. november. 30. 05:13","title":"Évi 500 millióból támogatja a kormány az antiszemitizmus elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81313316-d12e-4a02-9200-9af4cab334d5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"„A tömegdemokráciák korát éljük, ez Trump kora! Akik ma irányítják az országot, azok pedig zseniálisan és hátborzongatóan művelik a tömegdemokráciát” – jelentette ki Pokorni Zoltán, aki szerint ezzel az előnyükkel élve alakítják át Orbán Viktorék a magyar oktatást is. És ezzel a volt oktatási miniszter cseppet sem dicsérte sem az oktatási rendszert, sem a kormányt.\r

\r

","shortLead":"„A tömegdemokráciák korát éljük, ez Trump kora! Akik ma irányítják az országot, azok pedig zseniálisan és...","id":"20181129_Gonoszsagbol_butitja_le_a_kormany_az_oktatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81313316-d12e-4a02-9200-9af4cab334d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eff5761-ab3a-47a5-8214-cc1a189d3976","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Gonoszsagbol_butitja_le_a_kormany_az_oktatast","timestamp":"2018. november. 29. 05:45","title":"Pokorni: \"Én még nem láttam okos tömeget, beleértve a pedagógusok tömegét is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2221421d-ec4f-49a2-9d87-7bd3e37f1ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós alapjog korlátozásával oldaná meg a román pénzügyminiszter a munkaerő elvándorlását.","shortLead":"Uniós alapjog korlátozásával oldaná meg a román pénzügyminiszter a munkaerő elvándorlását.","id":"20181128_eugen_teodorovici_roman_penzugyminiszter_munkaerohiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2221421d-ec4f-49a2-9d87-7bd3e37f1ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac6fc41-cd14-4863-a727-95cc24f02b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_eugen_teodorovici_roman_penzugyminiszter_munkaerohiany","timestamp":"2018. november. 28. 18:23","title":"Furcsa ötletet dobott be az elvándorlás ellen a román miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030e893-84b2-4d5d-b57a-a89b37bb99cf","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nehéz fizikai munkára küldtek egy férfit, miután a rokkantsági felülvizsgálaton erre egyszerre alkalmasnak találták. Egy utcai támadásban megrokkant nőnek pedig hitelt kellett felvennie, hogy átvészelje a járadékának lecsökkentését. Az Alkotmánybíróság a rokkantellátásokról szóló törvény újragondolására kötelezte a parlamentet, de a megalázó tortúrákon átesettek nem sok jót várnak ettől.","shortLead":"Nehéz fizikai munkára küldtek egy férfit, miután a rokkantsági felülvizsgálaton erre egyszerre alkalmasnak találták...","id":"20181129_Rokkantsagi_felulvizsgalat_Elkuldtek_fat_vagni_mert_szerintuk_annyit_javult_az_allapotom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3030e893-84b2-4d5d-b57a-a89b37bb99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73223c0-45d5-4ca6-bb98-5414c06a5fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Rokkantsagi_felulvizsgalat_Elkuldtek_fat_vagni_mert_szerintuk_annyit_javult_az_allapotom","timestamp":"2018. november. 29. 14:45","title":"Rokkantsági felülvizsgálat: „Elküldtek fát vágni, mert szerintük annyit javult az állapotom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába volt ott Hajdúdorog MSZP-s polgármestere és a térség fideszes képviselője is egy iskolaátadáson, Tiba István Facebook-oldalára úgy kerültek ki a képek, hogy mindegyikről lemaradt a szocialista politikus.","shortLead":"Hiába volt ott Hajdúdorog MSZP-s polgármestere és a térség fideszes képviselője is egy iskolaátadáson, Tiba István...","id":"20181128_Levagtak_az_MSZPs_polgarmestert_a_fideszes_kepviselo_Facebookkepeirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0146780-2be3-450d-8879-4017b04dcc1a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Levagtak_az_MSZPs_polgarmestert_a_fideszes_kepviselo_Facebookkepeirol","timestamp":"2018. november. 28. 20:19","title":"Levágták az MSZP-s polgármestert a fideszes képviselő Facebook-képeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyi közalkalmazottak, védőnők, egészségügyben dolgozó nem egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkezők béremeléséről döntött a kormány – jelentette be az emberi erőforrások minisztere csütörtökön, Budapesten.","shortLead":"Az egészségügyi közalkalmazottak, védőnők, egészségügyben dolgozó nem egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkezők...","id":"20181129_Hatalmas_egeszsegugyi_beremelest_jelentett_be_Kasler__de_nem_mindenki_kapja_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cd8c33-51b4-46d7-81dd-8dab3898a680","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Hatalmas_egeszsegugyi_beremelest_jelentett_be_Kasler__de_nem_mindenki_kapja_meg","timestamp":"2018. november. 29. 10:52","title":"Hatalmasnak látszó egészségügyi béremelést jelentett be Kásler – de nem mindenki kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","shortLead":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","id":"20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbec626-feaf-4161-bf42-79081c51c289","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 28. 21:17","title":"Grizzly medve ölhetett meg egy anyát és gyermekét Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai zsidók egy csoportja pert indított a szállásközvetítő cég ellen az Egyesült Államokban vallási alapú hátrányos megkülönböztetés vádjával. Az ok: a vállalat levette kínálatából a megszállt Ciszjordániában található izraeli telepeken lévő, mintegy 200 kiadó lakást.\r

","shortLead":"Amerikai zsidók egy csoportja pert indított a szállásközvetítő cég ellen az Egyesült Államokban vallási alapú hátrányos...","id":"20181129_vallasi_diszkriminacio_per_airbnb_ciszjordania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b38393e-cb0f-47d0-8f9b-d4e491052a0c","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_vallasi_diszkriminacio_per_airbnb_ciszjordania","timestamp":"2018. november. 29. 06:24","title":"Vallási diszkrimináció miatt perelik az Airbnb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]