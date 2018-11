Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd0c8be9-1a3a-48c5-9bad-394a5ea55067","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija szerint azt támadják, aki cselekszik, rá a bírálatok ösztönzően hatnak.","shortLead":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija szerint azt támadják, aki cselekszik, rá a bírálatok...","id":"20181129_Koves_Slomo_Az_egyhazaknak_kotelesseg_egyuttmukodni_Orbannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd0c8be9-1a3a-48c5-9bad-394a5ea55067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4685c71e-881d-47b1-8482-1c63e42b423f","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Koves_Slomo_Az_egyhazaknak_kotelesseg_egyuttmukodni_Orbannal","timestamp":"2018. november. 29. 11:25","title":"Köves Slomó: Az egyházaknak kötelesség együttműködni Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének pusztító következményei lehetnek az emberiségre – figyelmeztet jelentésében az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO).","shortLead":"A biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének pusztító következményei lehetnek az emberiségre – figyelmeztet...","id":"20181128_biologiai_sokfeleseg_ensz_eghajlatvaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6888a91-b98a-40bb-844e-c587e6bc78d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_biologiai_sokfeleseg_ensz_eghajlatvaltozas","timestamp":"2018. november. 28. 15:03","title":"ENSZ: ha a fajok kipusztulnak, onnan már nincs visszaút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a házhoz szállítást is nekik kell majd fizetniük. ","shortLead":"És a házhoz szállítást is nekik kell majd fizetniük. ","id":"20181128_tuzifatamogatas_egyszeri_futes_rezsicsokkentes_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2b9a64-09d9-4c10-9f07-c176f24b5599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_tuzifatamogatas_egyszeri_futes_rezsicsokkentes_kampany","timestamp":"2018. november. 28. 08:58","title":"2019 végéig kapják meg a kampányban beígért tűzifa-támogatást az érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eab7c76-a9ac-4f41-ba33-03a871f50639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belehúz a magyar űripar.","shortLead":"Belehúz a magyar űripar.","id":"20181129_Teljesen_komoly_elfogadtak_az_uj_magyar_uripari_strategiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eab7c76-a9ac-4f41-ba33-03a871f50639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdefcbdd-19ff-478e-844f-ff20af4e21a7","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Teljesen_komoly_elfogadtak_az_uj_magyar_uripari_strategiat","timestamp":"2018. november. 29. 16:44","title":"Új stratégiát fogadott el a Magyar Űripari Klaszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan csak 2007-ben újították fel a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjét, már most beázik.","shortLead":"Ugyan csak 2007-ben újították fel a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjét, már most beázik.","id":"20181128_Beazik_a_szombathelyi_korhaz_surgossegi_epulete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bef159-63bf-40a6-9197-b9c208adc42f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Beazik_a_szombathelyi_korhaz_surgossegi_epulete","timestamp":"2018. november. 28. 20:13","title":"Beázik a szombathelyi kórház sürgősségi épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","shortLead":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","id":"20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5927bb-934b-4a9f-b75a-a5ec0a4b27d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","timestamp":"2018. november. 28. 20:42","title":"Az átadó ünnepség után is újabb 287 millióval drágult a Budai Vigadó felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Audi Hungaria Független Szakszervezet is tiltakozik a Munka törvénykönyvének módosítása ellen, amely szerint az éves túlórakeret a mostani 250-ről 400 órára növekedne, míg a túlmunka elszámolására rendelkezésre álló idő egy évről három évre ugrana.","shortLead":"Az Audi Hungaria Független Szakszervezet is tiltakozik a Munka törvénykönyvének módosítása ellen, amely szerint az éves...","id":"20181128_Az_Audi_dolgozoi_nem_kernek_a_kormany_rabszolgatorvenyebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e8ba07-9e45-4c1f-a9c0-aaf4ba9694ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Az_Audi_dolgozoi_nem_kernek_a_kormany_rabszolgatorvenyebol","timestamp":"2018. november. 28. 12:01","title":"Az Audi dolgozói nem kérnek a kormány „rabszolgatörvényéből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a82a03-30e0-4218-9222-6ce876da7dc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"802 milliárd rubeles hitelt nyújtott a Közép-afrikai Köztársaságnak Oroszország második legnagyobb bankja. A VTB kölcsön a jelenlegi árfolyamon 10,5 milliárd eurót ér- írja az RFI francia közszolgálati rádió hírportálja","shortLead":"802 milliárd rubeles hitelt nyújtott a Közép-afrikai Köztársaságnak Oroszország második legnagyobb bankja. A VTB...","id":"20181129_Boduletes_banki_baki_Moszkvaban_rossz_orszagba_utaltak_105_milliard_eurot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a82a03-30e0-4218-9222-6ce876da7dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08f4e7b-e70b-4ce9-93e2-a48a5c64e662","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Boduletes_banki_baki_Moszkvaban_rossz_orszagba_utaltak_105_milliard_eurot","timestamp":"2018. november. 29. 12:31","title":"Bődületes banki baki Moszkvában, „rossz országba” utaltak 10,5 milliárd eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]