[{"available":true,"c_guid":"3acf030c-4ef4-42da-a303-c1cfa5d75bb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy a csillagos német prémiummárka hogyan oldotta meg az önvezető autók és a járókelők közötti gesztusnyelvet.","shortLead":"Vázoljuk, hogy a csillagos német prémiummárka hogyan oldotta meg az önvezető autók és a járókelők közötti...","id":"20181129_az_sosztalyos_mercedes_automata_fenyjelzessel_kommunikal_a_gyalogosokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3acf030c-4ef4-42da-a303-c1cfa5d75bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54b55f7-567e-4222-b632-edce2f4109f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_az_sosztalyos_mercedes_automata_fenyjelzessel_kommunikal_a_gyalogosokkal","timestamp":"2018. november. 29. 11:21","title":"Az S-osztályos Mercedes automata fényjelzéssel kommunikál a gyalogosokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar dolgozók hetede kap 13. havi bért, leginkább a budapesti nagyvállalatok osztogatnak ilyen támogatást.","shortLead":"A magyar dolgozók hetede kap 13. havi bért, leginkább a budapesti nagyvállalatok osztogatnak ilyen támogatást.","id":"20181129_Azok_kapnak_13_havi_bert_akik_amugy_is_jol_keresnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80c6a1b-39fb-4ad2-8591-6b81756fbe8f","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Azok_kapnak_13_havi_bert_akik_amugy_is_jol_keresnek","timestamp":"2018. november. 29. 15:39","title":"Azok kapnak 13. havi bért, akik amúgy is jól keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem zárható ki, hogy némely nyugati ország segített Ukrajnának a Kercsi-szoros közelében november 25-én történt tengeri incidens kitervelésében, amelynek során három ukrán hadihajó megsértette az Oroszország területi vizein való áthaladás szabályait – mondta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Pervij Kanal orosz állami tévécsatorna Nagy Játék című műsorában.\r

","shortLead":"Nem zárható ki, hogy némely nyugati ország segített Ukrajnának a Kercsi-szoros közelében november 25-én történt tengeri...","id":"20181129_oroszorszag_ukrajna_nyugat_kercsi_szoros_hadihajo_provokacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42448925-e13e-4da4-a490-c0f43699804d","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_oroszorszag_ukrajna_nyugat_kercsi_szoros_hadihajo_provokacio","timestamp":"2018. november. 29. 05:34","title":"Oroszország szerint a Nyugat segíthette az ukrán \"provokációt\" Kercsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány nem hagyta szó nélkül az európai liberálisok plakátját, amit teherautóval hazánkba is elhoznak, és amelyiken Orbánt támadják. Jött egy válaszplakát, választeherautóval, amire viszont Verhofstadt reagált.","shortLead":"A kormány nem hagyta szó nélkül az európai liberálisok plakátját, amit teherautóval hazánkba is elhoznak, és amelyiken...","id":"20181129_Verhofstadt_odaszolt_Orbannak_Nem_tul_eredeti_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18761252-2f4a-4312-a279-2b36e15d9e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Verhofstadt_odaszolt_Orbannak_Nem_tul_eredeti_Viktor","timestamp":"2018. november. 29. 16:20","title":"Verhofstadt odaszólt Orbánnak: Nem túl eredeti, Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap, illetve a kiadóhoz tartozó többi újság a Mediaworks-höz került. ","shortLead":"A lap, illetve a kiadóhoz tartozó többi újság a Mediaworks-höz került. ","id":"20181128_Puch_Laszlo_eladta_a_Szabad_Foldet_Meszaros_Lorincnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceeda24-68a1-4c5d-92e1-d643b190a3b3","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Puch_Laszlo_eladta_a_Szabad_Foldet_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. november. 28. 12:10","title":"Puch László eladta a Szabad Földet Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7771cda-aa3e-4f01-941c-4dacbf6dc7ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyik napról a másikra jött rá, hogy érdekli a bankszakma, nem érezte luxusnak Garancsi István 17 milliárdos magánrepülőjét, és nem fél senki bukásától – erről is beszélt Vida József, aki az e heti HVG Portré rovata mutatott be.","shortLead":"Egyik napról a másikra jött rá, hogy érdekli a bankszakma, nem érezte luxusnak Garancsi István 17 milliárdos...","id":"20181129_Meszaros_Lorinc_kototte_be_a_gazt_a_Takarekbank_vezerigazgatojahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7771cda-aa3e-4f01-941c-4dacbf6dc7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd104a69-c67c-481c-9497-c794c67dce02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Meszaros_Lorinc_kototte_be_a_gazt_a_Takarekbank_vezerigazgatojahoz","timestamp":"2018. november. 29. 13:11","title":"Mészáros Lőrinc kötötte be a gázt a Takarékbank vezérigazgatójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Letöltendő fegyházbüntetésre ítéltek hat tejkereskedőt áfacsalásért.","shortLead":"Letöltendő fegyházbüntetésre ítéltek hat tejkereskedőt áfacsalásért.","id":"20181128_Ketmilliard_forintot_csaltak_el_a_Szlovakiabol_behozott_tejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce610663-215d-4f6d-aa6b-e56d45a4fe48","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Ketmilliard_forintot_csaltak_el_a_Szlovakiabol_behozott_tejjel","timestamp":"2018. november. 28. 18:09","title":"Kétmilliárd forintot csaltak el a Szlovákiából behozott tejjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ddc3c7-2975-4e9e-8495-9cf1cb2151af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A saját készítésű drónok között is nagyon különlegesnek tűnik egy amerikai elektromérnök Flex-Plane nevű fejlesztése. ","shortLead":"A saját készítésű drónok között is nagyon különlegesnek tűnik egy amerikai elektromérnök Flex-Plane nevű fejlesztése. ","id":"20181129_dron_flex_plane_boeing_odysseus_repulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24ddc3c7-2975-4e9e-8495-9cf1cb2151af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2c35e0-7b93-4a55-bd10-de05348a911a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_dron_flex_plane_boeing_odysseus_repulo","timestamp":"2018. november. 29. 16:33","title":"Csináltak egy drónt, amelyik úgy néz ki, mintha egy hatalmas madár lenne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]