Az okostelefonok után a napokban számítógépeivel is belép a magyar piacra a Huawei.

Februári az ígéret, miszerint a Huawei az év második felében Magyarországon is megkezdi számítógépei értékesítését. Év eleji információink még arról szóltak, hogy az augusztus második felében induló iskolai (beszerző) szezon már a Huawei windowsos számítógépeivel indulhat a hazai üzletekben is, de végül a lehető legutolsó pillanatig csúszott az indulás. A novemberben indult karácsonyi szezonnak is csak a közepén, december elején és közepén kerül majd forgalomba az első két modell.

Belépő

Az olcsóbb az 1,9 kilós MateBook D lesz. A 15,6 hüvelykes – 1920x1080 full HD felbontású – képernyővel rendelkező gép az itthon forgalomba kerülő konfigurációban 8. generációs Intel Core i5-8250U processzorral rendelkezik, ami 3,4 GHz-es teljesítményt jelent. Memóriából 8 GB RAM-ot szereltek a hazai piacra szánt modellbe, tárhelyből pedig egy 128 GB-os SSD jár. A rendszerben két grafikus kártya is lesz: az integrált Intel UHD Graphics 620 és a dedikált NVIDIA GeForce MX150 között terhelés alapján, automatikusan kapcsol át a gép.

© Huawei

Egy USB 2.0 és egy USB 3.0 port mellett a telefonokból lassacskán száműzött 3,5 mm-es audio csatlakozó is kerül a MateBook D-be. Az akkumulátorból pedig egy olyan modul, ami a Huawei saját (laboratóriumi) mérései szerint a videók lejátszását például 8,5 órán át bírja.

Erő, izom

Az 1,33 kilós MateBook X Pro jóval izmosabb masina, ez például a szintén 8. generációs, de már 4 GHz-is is felhúzható Intel Core i7-8550U processzornak köszönhető. Ebben a modellben a memória és a tárhely méretét is duplázták, a 16 GB RAM és az 512 GB-os SSD a legtöbbeknek már biztosan elég lehet. A grafikusvezérlő viszont ugyanaz (a páros), mint az olcsóbb modellben. A GPU által kidolgozott kép a 13,9 hüvelykes képernyőn jelenik meg, ami a mai világban kissé szokatlan képarányt és 3000x2000 felbontást kapott.

© Huawei

A 3,5 mm-es audio jack itt is adott. Ahogy az USB-portok is, ám ebben a gépbe már többet és jobbat épített a gyártó: egy USB 3.0 mellé kettő darab USB-C csatlakozó várja a kábeleket. Az akkumulátor pedig a felhasználókat, a gyártói – szintén videók lejátszásával tesztelt adatok szerint egy teljes feltötés után 12 órán át.

Mennyibe kerülnek? Mikortól kaphatók?

A Huawei közlése szerint mindkét gép szürke színben kerül forgalomba. A MateBook X Prót már december elejétől meg lehet vásárolni, 629 990 forintért, míg a 299 990 forintos MateBook D a hónap közepén kerül majd a polcokra. A laptopok jövő áprilisig kizárólag a Media Markt üzleteiben lesznek kaphatók.

