[{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A múlt pénteki után újabb csökkentésre adta a fejét a Mol.","shortLead":"A múlt pénteki után újabb csökkentésre adta a fejét a Mol.","id":"20181203_Olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_szerdatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1614ea-ba54-4279-8332-fca07289e40a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_szerdatol","timestamp":"2018. december. 03. 12:57","title":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe4b134-ed23-4320-8125-110f2d1c234e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé.\r

Ezen a terepen kell megmaradnia és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátra lévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181202_Itt_vagyunk_mert_itt_kell_lennunk__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Toth_Richard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe4b134-ed23-4320-8125-110f2d1c234e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fc743a-d470-4194-a5d1-8a1f3ce58610","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Itt_vagyunk_mert_itt_kell_lennunk__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Toth_Richard","timestamp":"2018. december. 02. 14:00","title":"Itt vagyunk, mert itt kell lennünk - A HVG adventi kalendáriumában ma: Tóth Richárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha saját versenyzője is volt Taka, rosszul énekelt, nem bánta meg a döntését.\r

\r

","shortLead":"Ha saját versenyzője is volt Taka, rosszul énekelt, nem bánta meg a döntését.\r

\r

","id":"20181203_Radics_Gigi_megmagyarazza_miert_ejtette_ki_sajat_versenyzojet_az_XFaktorbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ad8c0-9b48-46e5-963a-923c96db5079","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Radics_Gigi_megmagyarazza_miert_ejtette_ki_sajat_versenyzojet_az_XFaktorbol","timestamp":"2018. december. 03. 09:22","title":"Radics Gigi megmagyarázza, miért ejtette ki saját versenyzőjét az X-Faktorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több Twitter-felhasználó is arról számolt be, blokkolta őket az Európai Néppárt fiókja, amiért számon kérték online, hogy a Néppárt nem zárja ki sorai közül a Fideszt.","shortLead":"Több Twitter-felhasználó is arról számolt be, blokkolta őket az Európai Néppárt fiókja, amiért számon kérték online...","id":"20181203_Az_Europai_Neppart_blokkolta_azokat_akik_kritizaltak_hogy_nem_zarjak_ki_a_Fideszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2081cd-a3c2-499b-bf43-002e0ee0b6e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Az_Europai_Neppart_blokkolta_azokat_akik_kritizaltak_hogy_nem_zarjak_ki_a_Fideszt","timestamp":"2018. december. 03. 08:09","title":"Az Európai Néppárt blokkolta azokat, akik kritizálták, hogy nem zárják ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","shortLead":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","id":"20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b6247-08d5-4bed-b361-2cb8f21d89a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Rendőrautó lett a tuningolt BMW i8-as hibrid sportkocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdd3d41-95ff-40ed-9ef1-a0f170c158b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha Lada és terepjáró, akkor mindenkinek kapásból a Niva jut eszébe, ez a most bejelentett új Lada divatterepjáró azonban még nem a régi orosz négykerekes utódja. ","shortLead":"Ha Lada és terepjáró, akkor mindenkinek kapásból a Niva jut eszébe, ez a most bejelentett új Lada divatterepjáró...","id":"20181202_olcsobb_es_kenyelmesebb_lett_a_lada_uj_divatterepjaroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbdd3d41-95ff-40ed-9ef1-a0f170c158b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6c6725-480f-4d47-a730-dae1c35a2070","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_olcsobb_es_kenyelmesebb_lett_a_lada_uj_divatterepjaroja","timestamp":"2018. december. 02. 08:21","title":"Olcsóbb és kényelmesebb lett a Lada új divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b13b5e3-2048-4506-90b6-0579ffc52abc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Frontier Airlines Las Vegasból Tampába tartó járatának egyik utasa készítette a rövid videót, amelyen jól látható, hogy a felszállást követően csúnyán megsérül a hajtómű. ","shortLead":"A Frontier Airlines Las Vegasból Tampába tartó járatának egyik utasa készítette a rövid videót, amelyen jól látható...","id":"20181201_Felvette_az_utas_ahogy_repules_kozben_levalik_a_gep_hajtomuvenek_boritasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b13b5e3-2048-4506-90b6-0579ffc52abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f20395f-affd-4a0a-bd57-2f083c37a914","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Felvette_az_utas_ahogy_repules_kozben_levalik_a_gep_hajtomuvenek_boritasa","timestamp":"2018. december. 01. 17:24","title":"Felvette az utas, ahogy a levegőben leválik a gép hajtóművének borítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158ee28b-d246-4649-b22c-fb2d99963e61","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Harmadik nemzedéknél jár a Volkswagen legnagyobb autója, a Touareg, amellyel a gyártó most érezhetően az elit ligában is játszani szeretne. Az autóban például akkora képernyő van, mint egy dizájnos nappaliban. Persze nem csak ez bizonyítja, hogy ez most a német márka pillanatnyilag legfejlettebb autója. Kipróbáltuk.","shortLead":"Harmadik nemzedéknél jár a Volkswagen legnagyobb autója, a Touareg, amellyel a gyártó most érezhetően az elit ligában...","id":"20181201_Volkswagen_Touaregteszt_Mint_Rozi_a_moziban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158ee28b-d246-4649-b22c-fb2d99963e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e7df3f-31f6-41f3-b467-6ec1ac002d62","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_Volkswagen_Touaregteszt_Mint_Rozi_a_moziban","timestamp":"2018. december. 01. 18:45","title":"Luxus vagy Volkswagen? - teszteltük az új Touareget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]