[{"available":true,"c_guid":"c8c1635d-a77c-42b7-b6bf-ee78cc94f331","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Durvul a helyzet, rendkívüli állapot kihirdetését kérte szombat este több francia rendőrségi szakszervezet az üzemanyagadó emelése ellen tüntető sárgamellényesek megmozdulásait kísérő egyre erőszakosabb zavargások miatt. Szombaton majdnem háromszor annyi embert állítottak elő, mint egy héttel korábban. Christophe Castaner belügyminiszter jelezte: kész minden lehetőséget megvizsgálni.","shortLead":"Durvul a helyzet, rendkívüli állapot kihirdetését kérte szombat este több francia rendőrségi szakszervezet...","id":"20181202_Parizsi_kaosz_a_hadsereget_is_bevetnek_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8c1635d-a77c-42b7-b6bf-ee78cc94f331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b2bf29-87f6-4fab-bb0e-09fbc675012e","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Parizsi_kaosz_a_hadsereget_is_bevetnek_a_rendorok","timestamp":"2018. december. 02. 08:25","title":"Párizsi káosz: a hadsereget is bevetnék a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kormánypárti és ellenzéki brit politikusok közösen kezdeményeztek vasárnap újabb népszavazást a brit EU-tagságról.","shortLead":"Kormánypárti és ellenzéki brit politikusok közösen kezdeményeztek vasárnap újabb népszavazást a brit EU-tagságról.","id":"20181202_Brexit_ujabb_nepszavazas_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afec7b2-34db-4c91-9733-af695d0c8aa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Brexit_ujabb_nepszavazas_johet","timestamp":"2018. december. 02. 14:08","title":"Brexit: újabb népszavazás jöhet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c642e3b0-691f-4533-8edd-d853dd066b6f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten nincs igazi bázisa semmiféle valós antiszemitizmusnak - mondta Budapest főpolgármestere hanuka első napján, vasárnap este a budapesti Nyugati téren. Köves Slomó rabbi szerint az emberek 30-40 százalékának vannak antiszemita gondolatai.","shortLead":"Budapesten nincs igazi bázisa semmiféle valós antiszemitizmusnak - mondta Budapest főpolgármestere hanuka első napján...","id":"20181202_Hanukagyertyagyujtas_Budapesten_Tarlos_szerint_nincs_Koves_szerint_van_antiszemitizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c642e3b0-691f-4533-8edd-d853dd066b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59d757b-cc0c-4c84-8530-6a0a2056cfed","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Hanukagyertyagyujtas_Budapesten_Tarlos_szerint_nincs_Koves_szerint_van_antiszemitizmus","timestamp":"2018. december. 02. 20:34","title":"Hanukagyertya-gyújtás Budapesten. Tarlós szerint nincs, Köves szerint van antiszemitizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány évtized múlva magyar fejlesztésű űrszonda is eljuthat a Marsra, a fiatal mérnököknek pedig már most sem kell külföldre menniük, ha érdekes csillagászati kutatásokhoz akarnak csatlakozni – mondta az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) tudományos főmunkatársa az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában. ","shortLead":"Néhány évtized múlva magyar fejlesztésű űrszonda is eljuthat a Marsra, a fiatal mérnököknek pedig már most sem kell...","id":"20181202_Magyarok_a_Marsra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07ee377-56d9-484b-aee8-ccb7b3ffe88c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_Magyarok_a_Marsra","timestamp":"2018. december. 02. 20:23","title":"Magyarok a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elnök szerint szó sincs bezárásról, 2030-ig új stratégiával állnak elő. ","shortLead":"Az elnök szerint szó sincs bezárásról, 2030-ig új stratégiával állnak elő. ","id":"20181203_Megjelent_Meszaros_Lorinc_es_egybol_nyeresegbe_fordult_a_Matrai_Eromu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ca1e70-2ebc-40c7-8bf8-cdac6bcabdbf","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Megjelent_Meszaros_Lorinc_es_egybol_nyeresegbe_fordult_a_Matrai_Eromu","timestamp":"2018. december. 03. 12:13","title":"Megjelent Mészáros Lőrinc, és egyből nyereségbe fordult a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340f5617-8f96-47d2-a8db-3e754ceda240","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külvilág akkor fedezte fel az izlandi nyelv sajátosságát, amikor 2010-ben meg kellett tanulni annak a vulkánnak a nevét, amelynek a kitörése hetekre lebénította a légi közlekedést Európában. A nevet még leírni, nemhogy kiejteni is nehéz: Eyjafjallajökull ","shortLead":"A külvilág akkor fedezte fel az izlandi nyelv sajátosságát, amikor 2010-ben meg kellett tanulni annak a vulkánnak...","id":"20181202_Tegyen_egy_probat_ki_tudja_mondani_azt_a_szot_hogy_Eyjafjallajokull","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=340f5617-8f96-47d2-a8db-3e754ceda240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998b66b3-c72b-40cd-a55c-3af1ea5cf382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Tegyen_egy_probat_ki_tudja_mondani_azt_a_szot_hogy_Eyjafjallajokull","timestamp":"2018. december. 02. 08:58","title":"Tegyen egy próbát, ki tudja mondani azt a szót, hogy Eyjafjallajökull?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2381d2b6-74c3-4b32-a29d-b12ddc60bcd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére ismét elérhető kényelmi szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az autósok akár már egy hónappal az érvényességi idő kezdete előtt megvásárolják gépjárművükre a következő évre szóló úthasználati jogosultságukat.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére ismét elérhető kényelmi szolgáltatás lehetővé teszi...","id":"20181202_Elorelato_autosoknak_mar_kaphato_a_2019es_eves_ematrica","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2381d2b6-74c3-4b32-a29d-b12ddc60bcd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aefb036-8ee8-4628-8871-0296f02fe958","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_Elorelato_autosoknak_mar_kaphato_a_2019es_eves_ematrica","timestamp":"2018. december. 02. 09:36","title":"Előrelátó autósoknak: már kapható a 2019-es éves e-matrica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e84058-54fc-4b8b-9fef-48fa51678b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi a kérdést is visszautasította ezzel kapcsolatban. ","shortLead":"Az Emmi a kérdést is visszautasította ezzel kapcsolatban. ","id":"20181203_A_kormany_szerint_nincs_semmi_kozuk_a_nyilvanos_WCkhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52e84058-54fc-4b8b-9fef-48fa51678b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1248b9d-3fdc-4d2e-8204-ed06c193f3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_kormany_szerint_nincs_semmi_kozuk_a_nyilvanos_WCkhez","timestamp":"2018. december. 03. 14:15","title":"A kormány szerint nincs semmi közük a nyilvános WC-khez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]